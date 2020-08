Dit is dé zomer dat we massaal Nederland gaan herontdekken. Maar wat kunnen we tegenkomen als we buiten de gebaande paden gaan? We vragen Nederlanders naar hun mooiste verborgen parel. Deze week: Luna Rolie (18).

Rolie is voorzitter van Jong Belegen, de politieke jongerenraad van Alkmaar. Als een van haar mooiste verborgen parels noemt ze de Ringersfabriek in Alkmaar. "Je vindt de oude fabriek aan de oever van het Noordhollandsch Kanaal, net buiten de binnenstad. Echt verborgen is het natuurlijk niet: het is een groot gebouw dat vroeger ontzettend belangrijk is geweest voor Alkmaar."

De fabriek, het mooiste plekje van Alkmaar, volgens Luna Rolie (Foto: privé)

Wat weinig mensen weten, zegt Rolie, is dat het mooie, oude gedeelte van de fabriek verstopt zit achter een groot nieuwbouwcomplex. "Dit stuk is vroeger gebouwd met als doel er 'het mooiste gedeelte van de fabriek' van te maken en nu ziet niemand het meer. Je moet echt weten dat het er zit en omhoogkijken om het te kunnen zien."

Verstopte historie

De fabriek is door de familie Ringers in fases gebouwd tussen 1920 en 1963. Hendrik Ringers was de oprichter en tot 1973 werd er chocola gemaakt. Daarna kwam er een woonwinkel in en werd de Ringersfabriek letterlijk een verborgen parel. Er werd een schil omheen gecreëerd van witte platen waardoor het originele gebouw niet meer te zien was.

De fabriek helemaal ingepakt in witte platen. (Foto: Regionaal Archief Alkmaar.)

"Dertig jaar lang was de fabriek 'ingepakt'. Zo zonde van het stadsgezicht. In 2017 werden de witte platen weggehaald en kwam het mooie oude gebouw weer tevoorschijn. Toen de schil eromheen zat is de oude fabriek me nooit opgevallen. Pas toen de platen eraf gingen zag ik hoe fantastisch en fascinerend het gebouw is. Onder andere door de Ringersfabriek is mijn interesse in industrieel erfgoed gewekt. Het heeft zelfs mijn studiekeuze bepaald: na de zomer ga ik Cultureel Erfgoed studeren in Amsterdam."

Bij oostenwind kon je de chocolade uit de fabriek ruiken, weten oudere inwoners van Alkmaar. (Foto: Luna Rolie)

Omringd door moderne architectuur

"Ik vind het verhaal erachter mooi: de fabriek had vroeger zo'n belangrijke rol in Alkmaar. Het was een echt familiebedrijf en Hendrik Ringers maakte als eerste chocola van de pure cacaoboon en kocht geen halffabricaten in, zoals anderen wel deden. Het gebouw zelf is mooi door de grote ramen die erin zitten. Ook is de naam Ringers erin gemetseld. Een stukje historie omringd door moderne architectuur. Er is zoveel nieuws omheen gebouwd; de fabriek is de enige plek die niet is vergaan."

Geur van chocola in de stad

"In Alkmaar zijn het vooral de oudere mensen die het gebouw kennen; zij hebben ook nog herinneringen aan de oude chocoladefabriek en vertelden me dat je bij oostenwind de chocolade in de hele stad kon ruiken. Ik vind het jammer dat jongeren en mensen buiten de stad het niet kennen."

"Het gebouw ligt niet in het centrum, dus als je een dagje Alkmaar doet kom je er niet langs. Ik roep hierbij iedereen op dat wel te doen, nu het nog kan. Er zijn nieuwe plannen voor het gebouw; er komen appartementen in. Heel jammer dat straks alle sporen binnenin worden uitgewist. Ik weet niet in hoeverre de buitenkant haar schoonheid behoudt, hopelijk blijft de oude charme bestaan."