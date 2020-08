Gaat je safari in Afrika dit jaar niet door? Pak je verrekijker en ga op zoek naar onze eigen Grote Vijf. "Ook in Nederland komen prachtige dieren voor," vertelt Bob Verweij van Staatsbosbeheer. "Als je met een kano het water op gaat en een bever weet te spotten, dan is dat best spectaculair."

De boswachters van Staatsbosbeheer dachten er in 2011 goed over na: welke vijf dieren komen in Nederland voor, zijn aardig groot en maken indruk als je ze ziet? Ze kwamen uit op het edelhert, de bever, de zeehond, het wilde zwijn en de ree. Dit werden de Grote Vijf van Nederland, als variant op de Big Five in Afrika waar jaarlijks veel toeristen naar op zoek gaan.

“We moedigen niet aan om wolven te gaan zoeken. De wolf is nog niet lang terug in ons land en blijft een roofdier.” Boswachter Bob Verweij

Inmiddels voelt ook de wolf zich steeds meer thuis in Nederland. Toch wordt dit dier niet aan het rijtje toegevoegd, verwacht Verweij. "We moedigen niet aan om wolven te gaan zoeken. De wolf is nog niet lang terug in ons land. En het blijft een roofdier. De Grote Vijf zijn gevestigd in Nederland, we weten hoe ze zich gedragen in onze natuurgebieden én hoe je ze op een veilige en verantwoorde manier kunt spotten."

Verrekijker in de aanslag

Normaal gesproken organiseert Staatsbosbeheer speciale excursies die in het teken staan van de Grote Vijf, waarbij je samen met een boswachter op pad kunt. Vanwege corona gaan deze excursies voorlopig niet door. Maar je kunt ook zelf op zoek, zegt Verweij. "Houd afstand, blijf op de paden en ga niet na zonsondergang het bos in, maar trek er vooral op uit."

Vergeet je verrekijker niet. "Als je bijvoorbeeld rond de schemering naar een van de wildkijkschermen op de Veluwe gaat, dan heb je al best kans dat je reeën, wilde zwijnen of edelherten ziet." Kun je ze alle vijf op één dag afvinken? "Misschien zou dat een leuke uitdaging zijn," denkt Verweij. "In theorie is het mogelijk, maar dan moet je veel geluk hebben."

Zelf op pad? Zo spot je ze:

Bever

De bever doet het goed in Nederland. Je vindt ze onder meer in de Biesbosch, het Almeerderhout en de Millingerwaard. Let op beverburchten, knaagsporen of 'glijbaantjes' waar de bevers het water in en uit komen. Kijk vooral in de buurt van wilgen en populieren.

De bever vind je in de Biesbosch, het Almeerderhout en de Millingerwaard. (Foto: 123RF)

De bever doet het goed in Nederland. Je vindt ze onder meer in de Biesbosch, het Almeerderhout en de Millingerwaard. Let op beverburchten, knaagsporen of 'glijbaantjes' waar de bevers het water in en uit komen. Kijk vooral in de buurt van wilgen en populieren. Zeehond

In de Waddenzee zwemmen zo'n 40.000 zeehonden. Bij laag water kun je ze vanaf de kust zien rusten op een zandplaat. Bijvoorbeeld op de Roggenplaat in de Oosterschelde. Je kunt ook een zeehondenvaartocht boeken. Blijf op afstand, en verstoor geen zogende zeehonden.









In de Waddenzee zwemmen zo'n 40.000 zeehonden. Bij laag water kun je ze vanaf de kust zien rusten op een zandplaat. Bijvoorbeeld op de Roggenplaat in de Oosterschelde. Je kunt ook een zeehondenvaartocht boeken. Blijf op afstand, en verstoor geen zogende zeehonden. Wild zwijn



Voor wilde zwijnen kun je het beste naar de Veluwe of Nationaal Park de Meinweg in Limburg. Bezoek tegen de schemering een observatieplaats en houd je verrekijker bij de hand.



Zwijntjes kun je spotten tijdens de schemering. (Foto: NU.nl)

Voor wilde zwijnen kun je het beste naar de Veluwe of Nationaal Park de Meinweg in Limburg. Bezoek tegen de schemering een observatieplaats en houd je verrekijker bij de hand. Ree



Overal in Nederland kun je reeën zien. Dat is nu extra leuk, want tot half augustus is het bronsttijd. Mannetjesreeën proberen in deze periode indruk te maken op de vrouwtjes. "Dan gaan ze gek doen," zegt Verweij. "Ze sloven zich uit. We kennen de bronsttijd en het burlen van de herten, maar reeën doen het ook."

Tot half augustus is het bronstijd, en proberen mannetjesreeën indruk te maken. (Foto:NU.nl/Erik Rausch)

Edelhert



Edelherten kun je spotten op de Veluwe en bij de Oostvaardersplassen. Zoek vroeg in de ochtend of laat in de avond een wildobservatieplaats of uitkijkpunt op. Wil je de bronst van de edelherten meemaken? Dan moet je nog even wachten: in september en oktober strijden de herten om de vrouwtjes.

In september en oktober strijden de edelherten om de vrouwtjes. (Foto: NU.nl/Chris Meewis)