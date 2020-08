Het zomeraanbod van de bioscopen wordt deze week uitgebreid met elf nieuwe titels en een klassieker. Bekijk hieronder welke films er vanaf donderdag te zien zijn.

Trolls World Tour (2020) - animatie

Vier jaar na het succes van Trolls keren Anna Kendrick en Justin Timberlake terug om opnieuw de stemmen van de fantasiebeestjes in te spreken. Poppy en Branch komen erachter dat er andere trollenvolken bestaan, die ieder een eigen muziekstijl hebben. De trol van rockmuziek wil echter de macht grijpen, dus gaan de twee vrienden op reis om balans in de muziek te vinden.

Genre: animatie

Regisseur: Walt Dohrn

Stemmencast: Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden

Kijkwijzer: 6+

142 Bekijk hier de trailer van Trolls World Tour

Engel (2020) - familiefilm

In deze fantasievolle familiefilm ontdekt de onzekere Engel dat ze magische krachten heeft. Dankzij een zilveren klokje komen al haar wensen uit. Maar de vraag is of ze daar ook echt gelukkiger van zal worden. Engel is gebaseerd op het gelijknamige boek dat Isa Hoes samen met haar dochter Vlinder Kamerling schreef. De regie is in handen van Dennis Bots, die bekend is van onder meer Achtste-groepers huilen niet.

Genre: familiefilm

Regisseur: Dennis Bots

Cast: Liz Vergeer, Isa Hoes, Barry Atsma

Kijkwijzer: Alle leeftijden

109 Bekijk hier de trailer van Engel

Alles is zoals het zou moeten zijn (2020) - comedy

De kersverse moeder Iris (Barbara Sloesen) wordt plotseling verlaten door haar vriend en moet alles nu zelf zien te regelen. Terwijl ze zwelgt in alcohol en zelfmedelijden, probeert ze met de hulp van twee vrienden haar leven weer op de rails te krijgen. Een knappe hondenuitlater (Jan Kooijman) geeft haar daarbij een welkom zetje in de rug. Daphne Deckers schreef het boek waarop deze comedy gebaseerd is.

Genre: comedy

Regisseur: Ruud Schuurman

Cast: Barbara Sloesen, Jan Kooijman, Sanne Langelaar

Kijkwijzer: 12+

163 Bekijk hier de trailer van Alles is zoals het zou moeten zijn

Gli anni più belli (2020) - drama

Het veranderende Italië wordt bekeken door de ogen van vier vrienden, die elkaar al kennen sinds de jaren tachtig. In een tijdsbestek van veertig jaar leren Giulio, Gemma, Paolo en Riccardo omgaan met liefde, succes en teleurstellingen. Regisseur Gabriele Muccino maakte eerder The Pursuit of Happyness en Seven Pounds, beide met Will Smith.

Genre: drama

Regisseur: Gabriele Muccino

Cast: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart

Kijkwijzer: 14+

93 Bekijk hier de trailer van Gli anni più belli

Berlin Alexanderplatz (2020) - drama

Francis heeft een gevaarlijke oversteek vanuit Afrika gemaakt en is vastbesloten een goed leven te gaan leiden in Berlijn. Als illegale vluchteling blijkt hij echter kwetsbaar te zijn. Francis valt in handen van een drugsdealer, die hem in een harde crimineel verandert. Deze drie uur durende boekverfilming werd genomineerd voor een Gouden Beer en kreeg elf nominaties bij de Lola's, de belangrijkste filmprijzen van Duitsland. De Nederlander Nils Verkooijen is te zien in een bijrol.

Genre: drama

Regisseur: Burhan Qurbani

Cast: Welket Bungué, Albrecht Schuh, Jella Haase

Kijkwijzer: 14+

135 Bekijk hier de trailer van Berlin Alexanderplatz (2020)

Te ver weg (2020) - familiefilm

De twaalfjarige Ben wordt gepest op zijn nieuwe school, maar vindt gelukkig aansluiting in zijn voetbalteam. Een andere nieuwe speler blijkt het spelletje echter beter te kunnen. Ben moet niets hebben van de Syrische vluchteling Tariq, maar gaandeweg beginnen de jongens elkaar beter te leren kennen. Te ver weg is een Duitse familiefilm die in het Nederlands is nagesynchroniseerd.

Genre: familiefilm

Regisseur: Sarah Winkenstette

Cast: Yoran Leicher, Sophie Awad, Anna König

Kijkwijzer: Alle leeftijden

105 Bekijk hier de trailer van Te ver weg

De Elfkins: Een klein bakfestijn (2020) - animatie

Helvi woont haar hele leven al onder de grond met alle andere Elfkins, maar besluit in deze animatiefilm de mensenwereld te gaan verkennen. Ze wil een echt ambacht leren en belandt zo met haar vrienden bij een norse banketbakker. De Elfkins is een Duitse animatiefilm die bij ons in een Nederlands nagesynchroniseerde versie verschijnt.

Genre: animatie

Regisseur: Ute von Münchow-Pohl

Stemmencast: Pip Pellens, Buddy Vedder, Wim Opbrouck

Kijkwijzer: 6+

108 Bekijk hier de trailer van De Elfkins

Crash (1996) - thriller

Nadat hij een ernstig verkeersongeluk heeft overleefd, ontdekt James (James Spader) een ondergrondse subcultuur van mensen die seksueel opgewonden raken van auto-ongelukken. Ze spelen beroemde crashes na, maar die vorm van erotiek is niet zonder gevaar. Deze cultklassieker won in 1996 de juryprijs op het filmfestival van Cannes en verschijnt nu in een gerestaureerde 4K-versie.

Genre: thriller, erotiek

Regisseur: David Cronenberg

Cast: James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas

Kijkwijzer: 16+

84 Bekijk hier de trailer van Crash (1996)

Blanco en blanco (2019) - drama

De Chileense fotograaf Pedro wordt gevraagd om naar een bruiloft op Vuurland te komen. Eenmaal aangekomen in een mysterieus en geïsoleerd huis, komt hij erachter dat de aanstaande bruid een jong meisje is. Blanco en blanco ging in 2019 in première op het filmfestival van Venetië, waar regisseur Théo Court werd bekroond met de Venice Horizons Award.

Genre: drama

Regisseur: Théo Court

Cast: Alfredo Castro Gómez, Lola Rubio, Ignacio Ceruti

Kijkwijzer: 16+

115 Bekijk hier de trailer van Blanco en blanco

Lamentations of Judas (2020) - documentaire

Tijdens de burgeroorlog in Angola vochten ze mee met witte kolonisten uit Zuid-Afrika, nu zwijgen ze in alle toonaarden over die tijd. De zwarte oorlogsveteranen gaan in deze documentaire de confrontatie met hun verleden aan, door mee te spelen in ensceneringen van de laatste dagen uit het leven van Jezus Christus. Een therapeutische toneelvorm, waarbij spelers zowel daders als slachtoffers worden.

Genre: documentaire

Regisseur: Boris Gerrets

Kijkwijzer: Alle leeftijden

133 Bekijk hier de trailer van Lamentations of Judas

The Accomponist - drama

Na een tragisch auto-ongeluk heeft vijftiger Jason last van trauma's en gezinsproblemen. De situatie wordt complexer wanneer hij aan de slag gaat als pianobegeleider op een dansschool. Hij wordt verliefd op de twintiger Brandon, die eigenlijk al een vriend heeft. Hun romance brengt spanningen met zich mee, terwijl de muziek een helende werking blijkt te hebben.

97 Bekijk hier de trailer van The Accomponist

Genre: drama

Regie: Frederick Keeve

Met: Frederick Keeve, Ricky Palomino, Aaron Cavette

CatVideoFest 2020 (2020) - comedy

Van de honderden uren aan kattenfilmpjes die er op het internet te vinden zijn, wordt jaarlijks een selectie gemaakt voor CatVideoFest. Kijkers krijgen ruim een uur aan komisch en ontroerend materiaal voorgeschoteld. Een deel van de bioscoopopbrengst gaat naar organisaties voor kattenopvang en dierenwelzijn.

Genre: documentaire, comedy

Regisseur: Will Braden

Kijkwijzer: Alle leeftijden