Russell Crowe blijkt een psychopaat achter het stuur in de film Unhinged en Jessica Chastain speelt in Ava een huurmoordenaar met een diepgeworteld trauma. Bekijk hieronder welke negen films deze week in de bioscoop verschijnen.

Unhinged (2020) - thriller

In het drukke verkeer van Los Angeles raakt Rachel (Caren Pistorius) gefrustreerd door een trage chauffeur. Ze toeters, maar weet niet wat ze daarmee losmaakt. De chauffeur (Russell Crowe) gaat zich steeds enger gedragen, tot het punt dat Rachel en haar zoon moeten vrezen voor hun leven.

Genre: thriller

Regisseur: Derrick Borte

Cast: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman

Kijkwijzer: 16+

154 Bekijk hier de trailer van Unhinged

Ava (2020) - thriller

Huurmoordenaar Ava (Jessica Chastain) maakt zich niet geliefd bij haar organisatie. Ze blijft praten met haar doelwitten en dat komt haar duur te staan in deze actiethriller. Wanneer ze met haar zus en moeder contact probeert te leggen, komt ook haar dramatische verleden bovendrijven. Ava is geregisseerd door Tate Taylor, bekend van The Girl on the Train en The Help.

Genre: thriller, actie

Regisseur: Tate Taylor

Cast: Jessica Chastain, John Malkovich, Colin Farrell

Kijkwijzer: 16+

132 Bekijk hier de trailer van Ava

Dreamkatcher (2020) - horror

Gail reist met haar verloofde en stiefzoon naar een afgelegen landhuis om vakantie te vieren, maar de jonge Josh blijkt daar te worden geplaagd door nachtmerries. Nadat hij een droomvanger heeft gestolen, wordt hij 's nachts bezocht door zijn overleden moeder. Wanneer er steeds vreemdere dingen gebeuren, begint Gail zich te realiseren dat ze in groot gevaar is.

Genre: horror

Regisseur: Kerry Harris

Cast: Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong

Kijkwijzer: 16+

121 Bekijk hier de trailer van Dreamkatcher

Fahim (2019) - drama

Fahim Mohammad is met zijn vader uit Bangladesh naar Frankrijk gevlucht en wil niets liever dan schaakkampioen worden. Leraar Sylvain Charpentier (Gérard Depardieu) ziet aanvankelijk weinig talent in de jongen, maar besluit hem toch onder zijn hoede te nemen. Wanneer Fahim uitgezet dreigt te worden, lijkt het kampioenschap de enige manier te zijn om in Frankrijk te kunnen blijven. Regisseur Pierre-François Martin-Laval baseerde zich op Un roi clandestin, een boek over het leven van de schaker Fahim Mohammad.

Genre: drama

Regisseur: Pierre-François Martin-Laval

Cast: Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Mizanur Rahaman

Kijkwijzer: 12+

122 Bekijk hier de trailer van Fahim

Ride Your Wave (2019) - animatie

Hinako's leven lijkt perfect te zijn wanneer ze verliefd wordt op brandweerman Minato, maar hun geluk blijkt van korte duur te zijn. Verdriet en fantasie lopen vervolgens door elkaar in deze Japanse animatiefilm met een vette knipoog naar klassiekers van Studio Ghibli.

Genre: animatie

Regisseur: Masaaki Yuasa

Stemmencast: Ryôta Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto

Kijkwijzer: alle leeftijden

94 Bekijk hier de trailer van Ride Your Wave

Sing Me a Song (2019) - documentaire

Thomas Balmès maakte in 2013 de documentaire Happiness, waarin hij een jonge monnik volgde die met smart wachtte op de komst van televisie in Bhutan. In dit vervolg is Peyangki inmiddels zeventien en in de ban geraakt van het internet. Terwijl hij zich voornamelijk met zijn telefoon, online liefde en games bezighoudt, lijken de eeuwenoude tradities van Bhutan verloren te gaan.

Genre: documentaire

Regisseur: Thomas Balmès

Kijkwijzer: alle leeftijden

126 Bekijk hier de trailer van Sing me a song

Last Ferry (2019) - thriller

Op vakantie in de buurt van New York laat Joseph zich verleiden door een knappe man die hem blijkt te drogeren. Joseph is echter nog net bij bewustzijn en is op afstand getuige van een moord. De volgende dag wordt hij opgenomen door een vriendengroep, waarbinnen een nieuwe romance ontstaat. Maar intussen loopt er nog altijd een moordenaar rond. Hoofdrolspeler Ramon O. Torres schreef het scenario van deze romantische thriller.

Genre: thriller, romantiek

Regisseur: Jaki Bradley

Cast: Ramon O. Torres, Gabriel Sloyer, Myles Clohessy

Kijkwijzer: 14+

145 Bekijk hier de trailer van Last Ferry

Yellowstone (2020) - documentaire

Met de terugkeer van de grijze wolf en de grizzlybeer raakt het ecosysteem van het Amerikaanse Yellowstone National Park weer enigszins in balans. Voor deze documentaire van vijftig minuten werden de wilde dieren een jaar lang gevolgd. Een wolf is op zoek naar zijn roedel en een grizzlybeer probeert de volgende generatie te beschermen.

Genre: documentaire

Regisseur: Eric Bendick

Verteller: Bill Pullman

Kijkwijzer: alle leeftijden

126 Bekijk hier de trailer van Yellowstone

Ella Bella Bingo (2020) - animatie

Ella en Henry zijn beste vrienden, maar alles verandert wanneer er een andere jongen in de buurt komt wonen. Henry wil ook graag met Johnny spelen, maar Ella kan haar jaloezie niet verkroppen en dwingt haar vriendje om te kiezen. Henry loopt boos weg, waarop Ella en Johnny de handen ineen moeten slaan om alles weer goed te maken. Ella Bella Bingo komt oorspronkelijk uit Noorwegen en verschijnt in Nederland in een nagesynchroniseerde versie.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Atle Solberg Blakseth, Frank Mosvold

Stemmencast: Bo Burger, Rosemarie Voogt, Bert Simhoffer

Kijkwijzer: alle leeftijden