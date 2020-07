Een uitje naar het museum konden we in de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis wel vergeten. Al twee musea hebben de deuren definitief moeten sluiten en er zullen meer volgen, vreest de Museumvereniging.

Liefhebbers van spectaculaire tassen moeten ergens anders aan hun trekken komen, want in juni moest het Tassenmuseum als gevolg van de coronacrisis definitief dicht. Bij het Amsterdamse museum werkten 32 mensen in loondienst en 55 vrijwilligers.

Ook het Amsterdamse Klederdrachtmuseum is - ondanks een succesvolle crowdfundingactie in juni - sinds 1 juli niet meer opengegaan. Het is onbekend of het museum werkt aan een doorstart.

"Het zou me verbazen als het hierbij blijft", zegt Janneke Visser, woordvoerder van de Museumvereniging. "Planningen liggen op de schop, geplande tentoonstellingen vallen in het water en onderlinge afspraken met andere musea moeten opnieuw worden gemaakt."

Senioren durven niet en het ov kan een belemmering zijn

Daar komt bij dat musea slechts met moeite kunnen opkrabbelen. Vanwege de coronamaatregelen zijn er nu zo'n 80 procent minder bezoekers, aldus Visser. Drommen toeristen blijven weg, door de anderhalvemeterregel kunnen minder mensen naar binnen, bezoekers met een hoge leeftijd durven vaak niet te komen en ook een afhankelijkheid van het openbaar vervoer kan een belemmering zijn.

De vereniging constateert op basis van eigen onderzoek dat een kwart van de ruim vierhonderd leden niet verwacht over een jaar nog te bestaan. Deze musea wacht mogelijk hetzelfde lot als het Klederdrachtmuseum en Tassenmuseum. De Museumvereniging pleit daarom voor meer maatregelen van de overheid.

De 600 miljoen euro aan nood- en steunmaatregelen voor de culturele sector hebben volgens de Museumvereniging voor enige verlichting gezorgd, maar is onvoldoende om de naar schatting 2,6 miljard euro aan inkomstenderving binnen de culturele en creatieve sector te compenseren.

Vrijwilligers durven niet

Het gaat namelijk niet alleen om een gebrek aan bezoekers, maar ook om andere gemiste inkomsten. Sonnenborgh, een klein Utrechts museum voor weer- en sterrenkunde, legt uit wat de gevolgen van de coronamaatregelen waren. "We waren blij dat we vanaf juni weer open konden, maar dit kan maar beperkt. Wij werken vooral met vrijwilligers, velen van hen zijn ouder dan zeventig jaar en een aanzienlijk deel durft nog niet aan het werk te gaan. We hebben dus te maken met personeelstekorten."

Bovendien leidt de anderhalvemeterregel ertoe dat onder meer de Sterrenkijkavonden en rondleidingen maar met een zeer beperkt aantal bezoekers kunnen doorgaan. "Ook de verhuur ligt nagenoeg stil. Een ruimte waar eerst tachtig man in kon, biedt door de anderhalvemeterregel nog maar plek aan twintig personen."

Volgens de Museumvereniging leidt de coronacrisis zeker tot en met 2021 tot een daling van 50 tot 60 procent van de publieksinkomsten. De branchevereniging pleit daarom voor "passende steun voor alle musea, ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering".