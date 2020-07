Dit is dé zomer dat we massaal Nederland gaan herontdekken. Maar wat kunnen we tegenkomen als we buiten de gebaande paden gaan? We vragen Nederlanders naar hun mooiste verborgen parel. Deze week: Sabine de Milliano (35).

De Milliano bracht onlangs het fotoboek Surprising Europe uit. In tien jaar tijd bezocht ze alle landen van Europa op zoek naar bijzondere locaties. Een van haar favorieten in Nederland: het Bieslandse Bos.

"Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het een klein, maar heel afwisselend natuurgebied midden in de drukke Randstad is. Ik vind het een oase van rust. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Zelf woon ik in de buurt en kom ik er bijna elke dag. Druk is het er zelden; de meeste mensen die er lopen zijn locals. Voor een mooie wandeling hoef je niet per se naar een van de nationale parken in Nederland."

Weids uitzicht over de Polder van Biesland. (Foto: Sabine de Milliano)

Jong, maar veelzijdig

"Er zijn veel mooie plekken in het Bieslandse Bos, maar om te fotograferen ga ik graag naar de kruising tussen de fietspaden die samen het Virulypad vormen. Als je de ene kant opkijkt, heb je uitzicht op een mooi weids landschap, en aan de andere kant kijk je door een prachtige bomenlaan. De foto's die ik heb gemaakt, zijn op een paar meter afstand van elkaar genomen en toch lijkt het of je in totaal verschillende gebieden bent."

"Dat vind ik mooi aan deze plek; het is nog een jong bos, maar toch heel veelzijdig. Het is tientallen jaren geleden aangelegd en het bestaat uit verschillende delen die aan elkaar geknoopt zijn. Landelijke gebieden, stukken bos en een heel stuk met water en allerlei kreekjes waar veel vogels leven."

Doorkijk langs het Virulypad. (Foto: Sabine de Milliano)

Het mooist in de herfst

"In de herfst is het er het mooist. En dan vooral 's ochtends vroeg of aan het eind van de middag. Ik zal niet beweren dat dit het mooiste stukje Nederland is. Nederland heeft een hoop mooie plekken: de nationale parken, de Waddeneilanden, Friesland is ook prachtig. Maar dat zijn plekken die iedereen kent."

"Het Bieslandse Bos is vrij onbekend en ligt tussen Pijnacker en Delft. Bijna naadloos loopt het over in andere natuurgebieden zoals de Delftse Hout, de Dobberplas bij Nootdorp en het Balijbos bij Zoetermeer. Dat zijn recreatiegebieden waar het veel drukker is omdat er strandjes en grote stukken grasveld zijn waar mensen kunnen recreëren."

"Dat heb je in het Bieslandse Bos niet; dat is meer een plek om te wandelen en vogels te kijken. Een heerlijk gebied waar ik al jaren bijna dagelijks kom en nog steeds nieuwe doorkijkjes kan ontdekken."

Het krekengebied van het Bieslandse Bos in de herfst. (Foto: Sabine de Milliano)