Kom je graag op kraamvisite in de dierentuin? Niet gek, vindt Kris Jansen, hoofd dierenverzorging bij Safaripark Beekse Bergen. "Jonge dieren zorgen voor vertedering, waardoor je er goed voor wil zorgen. Net als bij mensen." Een aantal bijzondere geboorten op een rijtje.

Safaripark Beekse Bergen

Op 15 juli werd in Safaripark Beekse Bergen een westelijke laaglandgorilla geboren. Moeder Tuena werd voor de eerste keer moeder, maar doet het volgens Jansen "keurig". "Tuena gedraagt zich precies zoals zou moeten. Ze is rustig en voorzichtig met het jong. Dat is ook leuk voor bezoekers. Stel dat deze gorilla in het wild was geboren, hoe was dat geweest? Nou, zo dus!"

Moeder Tuena met haar jong dat op 15 juli werd geboren. (Foto: Safaripark Beekse Bergen)

Naast het gorillajong zijn in het safaripark een chimpansee, een zebra, een secretarisvogel, een Pater-Davidshert, een okapi en een rode panda geboren. De rode panda verblijft voorlopig nog in het nest.

De pasgeboren rode panda in Safaripark Beekse Bergen. (Foto: Mariska Vermij)

WILDLANDS

In juni zijn er in WILDLANDS vier sneeuwuilen geboren. De eieren kwamen een dag na elkaar uit, zoals ze ook gelegd waren. Zie je een sneeuwuil languit gestrekt op de grond liggen, met de poten recht achteruit? Schrik niet, zo slaapt deze uil. Naast de sneeuwuilen zijn in WILDLANDS onder meer impala's, een zebra, pinguïns, bavianen, wallaby's, prairiehondjes en tropische vogels geboren.

Vorige maand werden vier sneeuwuiltjes geboren in Emmen. (Foto: WILDLANDS)

ZooParc Overloon

Een geboortegolf in Overloon: hier werden een palmgier, een kameel, ringstaartmaki's, een brazzameerkat, een kangoeroe en pinguïns geboren. De geboorte van de palmgier was extra bijzonder: het is pas de derde palmgier die dit jaar in een Europese dierentuin geboren werd. Ook de geboorte van een brazzameerkat komt niet vaak voor: het was de derde geboorte in twintig jaar tijd in een Nederlandse dierentuin.

ARTIS

In mei werd het Aziatische olifantje Vinh geboren. Het jonge olifantje klimt overal op en ontdekt het hele verblijf. Op warme dagen is hij te vinden onder de waterstraal. Ook zie je hem in de leempoel rollen om er vervolgens geel van de modder weer uit te komen. Daarnaast dartelt er in ARTIS een zebrajong over de savanne en zijn er jonge ringstaartmaki's, een steenbokje en een mandrilbaby te zien.

Het pasgeboren kalfje Vinh in ARTIS. (Foto: Ronald van Weeren)

In ARTIS werd deze zomer een zebrajong geboren. (Foto: Ronald van Weeren)

AquaZoo

In AquaZoo zijn dwerggeitjes, Europese kwakken en kleine zilverreigers te bewonderen. Bijzonder weetje: mannetjesgeiten kunnen goed stinken. Met die sterke geur versieren ze de vrouwtjes. De kwak is een reigerachtige. Zijn roep is te beschrijven als 'kwak-kwak', vandaar zijn Nederlandse naam.

Burgers' Zoo

In Burgers' Zoo zijn goudjakhalzen en Noord-Amerikaanse katfretten geboren. De goudjakhalzen zijn uit hun hol gekomen en de katfretten hebben hun nestkast verlaten. De ouders zijn erg druk met het in de gaten houden, opvoeden en corrigeren van de jongen. Volop leven in de brouwerij dus! Daarnaast zie je in Burgers' Zoo jonge bosrendieren, zwijnsherten, pinguïns, zebra's, gnoes, adelaarsroggen, basterdgemsbokken en talloze vogelsoorten.

Dierenrijk

In Dierenrijk zijn jonge rendiertjes, Visayawrattenzwijnen en een vale gier te bewonderen. Het Visayawrattenzwijn wordt ernstig bedreigd: er leven er nog maar zo'n tweehonderd in het wild.

Diergaarde Blijdorp

Op 22 juli werd in Blijdorp een vicuña geboren, familie van de lama. Het jong is al te zien voor het publiek. Ook zijn er in juni maar liefst zeven maraboes geboren. De pluizenbollen zijn te vinden in boomnesten bij de Afrikaanse gierenrots.

DierenPark Amersfoort

Ook in Amersfoort zijn twee maraboekuikens geboren. De kuikens zijn te zien in Snavelrijk, een grote doorloopvolière. Het nest zit hoog in de boom, dus je moet even zoeken. Gevonden? Dan is de kans groot dat je de kopjes uit het nest ziet steken. Naast de maraboes kun je in Amersfoort onder meer een ringstaartmaki, pauwenkuikens, een luiaard, olifantje Thabo, bavianen en zwartkopschapen zien.

Apenheul

In maart werd blauwoogmaki Mahery geboren. Begin juli was het opnieuw feest, want voor het eerst in tien jaar werd in de Apenheul een leeuwenstaartmakaak geboren. Beide apensoorten zijn zeldzaam in Nederlandse dierentuinen. Mahery verblijft nu nog achter de schermen in het zicht van zijn soortgenoten. De leeuwenstaartmakaak is al zichtbaar voor bezoekers. Verder kun je in de Apenheul jonge doodshoofdaapjes bewonderen.

Blauwoogmaki Mahery is nu vier maanden oud. (Foto: Apenheul)

Vogelpark Avifauna

Een primeur voor Vogelpark Avifauna: op Vaderdag werd hier voor het eerst een rode panda geboren. Voorlopig verblijft het dier in het nest, maar het vogelpark verwacht dat de panda in september tevoorschijn zal komen. Daarnaast is er een echte babyboom bij de rode flamingo's. De grijze pluizenbolletjes vallen goed op in de rode kolonie.

Dierenpark De Oliemeulen

In Tilburg kun je kleine doodshoofdaapjes, kameleons, een stokstaartje en schildpadjes zien. De jonge doodshoofdaapjes zijn een paar maanden oud. Af en toe komen ze van de moederrug af om de wereld te ontdekken.

Tegen betaling kun je via een webcam een kijkje nemen in het pandakraamhol. (Foto: Ouwehands Dierenpark Rhenen)

Ouwehands Dierenpark

Wereldnieuws voor Ouwehands Dierenpark: in mei werd er een reuzenpanda geboren. Het jong blijft vier jaar in Nederland, daarna gaat het naar China. Naar verwachting zal de kleine reuzenpanda na de zomer voor het eerst te bewonderen zijn voor bezoekers. Nieuwsgierig? Op de website van Ouwehands Dierenpark kun je tegen betaling live meekijken in het kraamhol. Verder zie je in Rhenen een ijsbeertje, ringstaartmaki's, wrattenzwijnen, flamingokuikens, een zeehondje en doodshoofdaapjes.