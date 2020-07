Zoals zoveel evenementen zien ook de Nederlandse Pride vieringen er dit jaar heel anders uit. Maar vieren kan altijd, en zo kun je toch deelnemen.

Veel lokale evenementen zijn afgelast en ook de bekende Amsterdamse botenparade, Pride Walk en straatfeesten gaan niet door in verband met het coronavirus.

Onder andere Pride Amsterdam komt van 25 juli tot en met 2 augustus met een alternatief programma om aandacht te vragen voor de acceptatie en gelijkheid van lhbti-personen.

Find all flags tour

Als alternatief voor de Pride Walk is er dit jaar de 'Find all flags tour'. Vanaf het Homomonument bij de Westerkerk kun je langs allerlei plekken in Amsterdam wandelen die voor de lhbti-gemeenschap belangrijk zijn.

Langs de 5 kilometer lange route hangen vlaggen die de pridecommunity vertegenwoordigen. Zo hangt aan de Westertoren een regenboogvlag van 25 meter. Op alle punten op de route wordt via een QR-code en een app toelichting gegeven over de locatie en de bijbehorende vlag. De route, inclusief plattegrond en speciaal speldje, is voor 5 euro te koop bij Pinkpoint op de Westermarkt.

Pride Amsterdam vorig jaar. De activiteiten zijn dit jaar grotendeels gecanceld. (Foto: Danny de Vries)

PrideTV

Via PrideTV wordt negen dagen lang iedere dag een gevarieerd programma uitgezonden, met naast leuke optredens ook een terugblik op eerdere edities van de Pride Walk en de botenparade. Het dagprogramma wordt dagelijks afgesloten met de talkshow Joris Live!, waarin SALTO-presentator Joris van de Sande de belangrijkste Pride-gasten ontvangt. Ook de Amsterdamse nieuwszender AT5 werkt volop mee.

Zij maken voor PrideTV twee keer het programma Live from the Street en doen live verslag van de opening van de Pride week op 25 juli. De avonden worden gevuld met documentaires en films en voor de nachtelijke uren zijn door allerlei dj's muzieksets gemaakt, zodat de Pride ook dit jaar elke dag extra feestelijk kan worden afgesloten.

De programma's van Pride TV zijn tijdens de Pride-week gratis te bekijken via SALTO TV, via de website van Pride Amsterdam ) en via OUTtv op de kabel (onder andere Ziggo, KPN en T-mobile).

Demonstratie op het Museumplein

'Stop het geweld!' is de oproep op zaterdag 1 augustus. Van 11.00 tot 14.00 uur is er op het Museumplein een demonstratie met sprekers en optredens. De organisatie van Pride Amsterdam wil dat de regering meer doet tegen anti-lhbti-geweld en vindt dat iedereen in Nederland zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

Om veilig en verantwoord te kunnen demonstreren vraagt de organisatie alle deelnemers om een mondkapje te dragen en minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Op het Museumplein zijn stippen op de grond gemaakt om op te staan.

Andere activiteiten

Er zijn diverse kleinere evenementen die in het teken staan van Pride. Zo is er de 'HEROES'-expositie over David Bowie in GO Amsterdam, Dolly's LGBTEA-party in hotel The Grand en de Dykes on Bikes-tour vanaf Vianen. Pride Amsterdam heeft een overzicht van alle activiteiten. Rotterdam Pride gaat vooralsnog in aangepaste vorm door en vindt plaats tussen 18 en 27 september 2020.