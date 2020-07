Sprookjesfiguur Pinokkio krijgt een nieuwe film, Alison Brie moet vrezen voor haar leven in The Rental en EYE brengt een Oscar-winnende filmklassieker terug naar de bioscoop. Bekijk hieronder welke acht films er deze week verschijnen.

Pinocchio (2019) - fantasy

Het beroemde Italiaanse sprookje uit 1883, over een levende pop die graag een echt jongetje wil worden, krijgt een nieuwe liveactionverfilming. Acteur Roberto Benigni maakte zelf al eens een versie in 2002 en is ditmaal te zien in de rol van houtsnijder Gepetto. Pinocchio is geregisseerd door Matteo Garrone, die tot nu toe vooral naam maakte met de misdaaddrama's Gomorra en Dogman. De fantasyfilm verschijnt zowel in het Nederlands als het Italiaans.

Genre: fantasy

Regisseur: Matteo Garrone

Cast: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo

Kijkwijzer: 9+

122 Bekijk hier de trailer van Pinocchio (2019)

The Rental (2020) - thriller

Twee koppels denken een perfect vakantiehuisje te hebben gehuurd, maar beginnen te vermoeden dat ze worden bespied door de eigenaar. Hun weekend neemt steeds gruwelijkere vormen aan. Dan Stevens (Downton Abbey) en Alison Brie (Community) spelen de hoofdrol in dit regiedebuut van acteur Dave Franco.

Genre: thriller

Regisseur: Dave Franco

Cast: Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand

Kijkwijzer: 16+

60 Bekijk hier de trailer van The Rental

Burden (2018) - drama

De Ku Klux Klan opent in dit waargebeurde drama een eigen museum, midden in het centrum van een stadje waar witte en zwarte mensen door elkaar leven. Terwijl de raciale spanningen hoog oplopen, begint het geweten van KKK-lid Mike (Garrett Hedlund) steeds meer te knagen. Dominee Kennedy (Forest Whitaker), die de rust probeert te bewaren, maakt zich intussen niet populair door in Mike's goede kant te blijven geloven.

Genre: drama

Regisseur: Andrew Heckler

Cast: Garrett Hedlund, Forest Whitaker, Tom Wilkinson

Kijkwijzer: 16+

132 Bekijk hier de trailer van Burden

Madre (2019) - drama

Tien jaar geleden verhuisde Elena vanuit Spanje naar Zuid-Frankrijk, in de hoop haar verdwenen zoon daar ooit nog tegen het lijf te lopen. Wanneer ze de zestienjarige Jean ontmoet, beginnen oude gevoelens weer boven te komen. Madre was oorspronkelijk een korte film, die in 2019 voor een Oscar werd genomineerd. Het onafgebroken shot van ruim dertien minuten, waarin Elena aan de telefoon ontdekt dat haar zoon aan zijn lot is overgelaten, is nu de openingsscène geworden.

Genre: drama

Regisseur: Rodrigo Sorogoyen

Cast: Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl

Kijkwijzer: 12+

127 Bekijk hier de trailer van Madre

Adam (2019) - drama

Samia is ongetrouwd, zwanger en samen met haar achtjarige dochter op zoek naar een dak boven haar hoofd. Lang niet iedereen in Casablanca wil moeder en dochter helpen, totdat weduwe Abla de deur van haar bakkerij opent. Gaandeweg komen de twee vrouwen nader tot elkaar. Adam was eerder dit jaar te zien op het Filmfestival van Rotterdam.

Genre: drama

Regisseur: Maryam Touzani

Cast: Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda

Kijkwijzer: Alle leeftijden

94 Bekijk hier de trailer van Adam

Dark River (2017) - drama

Alice is al vijftien jaar niet meer in haar geboortestadje geweest, maar nu haar vader is overleden keert ze terug om de familieboerderij over te nemen. Ze wordt echter niet met open armen ontvangen door haar broer. Oud zeer komt weer bovendrijven. Hoofdrolspeelster Ruth Wilson is onder meer bekend door de politieserie Luther.

Genre: drama

Regisseur: Clio Barnard

Cast: Ruth Wilson, Jonah Russell, Paul Robertson

Kijkwijzer: 12+

122 Bekijk hier de trailer van Dark River

God Exists, Her Name is Petrunya (2019) - satire

Bij een jaarlijks ritueel waarbij honderden mannen een houten kruis proberen op te duiken, springt ook Petrunya in de rivier. Maar vrouwen horen eigenlijk niet deel te nemen - en al helemaal niet te winnen. Grote verontwaardiging ontstaat er dus, maar Petrunya geeft haar prijs niet zomaar op. Deze satire uit Noord-Macedonië werd begin 2019 geselecteerd voor het Filmfestival van Berlijn.

Genre: satire

Regisseur: Teona Strugar Mitevska

Cast: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic

Kijkwijzer: 12+

111 Trailer van God Exists, Her Name is Petrunya

The Piano (1993) - drama

Holly Hunter won een Oscar voor haar rol als de Schotse Ada, die niet kan praten en communiceert via haar piano. In het Nieuw-Zeeland van de negentiende eeuw wordt ze uitgehuwelijkt aan een kolonist (Sam Neill), terwijl ze een groeiende interesse heeft voor een buurman (Harvey Keitel) die haar vraagt om pianoles. Jane Campion won een Gouden Palm voor deze filmklassieker en is nog steeds de enige vrouw met die prestigieuze prijs.

Genre: drama

Regisseur: Jane Campion

Cast: Holly Hunter, Sam Neill, Harvey Keitel

Kijkwijzer: 12+