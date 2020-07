Dit is dé zomer waarin we massaal Nederland gaan herontdekken. Maar wat kunnen we tegenkomen als we buiten de gebaande paden gaan? We vragen Nederlanders naar hun mooiste verborgen parel. Deze week: Kees Zwaan (67) en zijn favoriete steegje.

Zwaan werkt als vrijwilliger bij Stichting Wandelnet, waar hij de belangen behartigt van wandelaars in de provincie Gelderland. Als we de wandelliefhebber vragen naar zijn verborgen parel, noemt hij de Kranensteeg in zijn woonplaats Deventer.

"Echte verborgen parels zijn in een stad natuurlijk lastig te vinden, maar dit is een plek in Deventer waar je ongemerkt voorbijloopt en dat is zonde", zegt Zwaan. "Je moet er echt op worden gewezen of de plek al kennen, wil je dit steegje in de historische binnenstad vinden."

In 2006 kwam schrijver Martin Bril hier toevallig eens terecht en in een van zijn korte verhalen noemde hij het "het mooiste steegje van Nederland", aldus Zwaan. "Naast natuurlijk Deventenaren, kunnen lange afstandswandelaars de steeg kennen omdat het Lange Afstand Wandelpad Marskramerpad erdoorheen loopt."

Het favoriete steegje van Kees Zwaan in de hanzestad Deventer. (Foto: MarketingOost)

Marjon Messie, de echtegenote van Cees Zwaan, in de Kranensteeg in Deventer. (Foto: Privécollectie)

Uitzicht op de IJssel

"Ik woon er zelf, dus ik ben niet helemaal onbevooroordeeld, maar het is een bijzondere, nog door niet veel mensen ontdekte plek. Ik zie de weinige wandelaars die door de steeg lopen altijd vol bewondering kijken. Dat komt onder andere door de vijf bogen die ervoor zorgen dat de panden niet te veel naar elkaar toe leunen én door het uitzicht op de rivier de IJssel. Het supersmalle steegje is een doorgang naar de IJssel en ligt tussen de Noordenbergstraat en Achter de Muren Vispoort."

"Het heet de Kranensteeg omdat de steeg in de veertiende eeuw uitzicht bood op een grote kraan die laden en lossen vanaf de kade aan de IJssel mogelijk maakte. Het steegje heeft nu, naast de historische waarde, geen belangrijke functie meer, maar dat was vroeger wel anders. Het was dé toegang naar de stad voor goederen die met schepen naar Deventer werden gebracht. De rest van de stad werd omringd door stadspoorten en muren."

Het supersmalle steegje is een doorgang naar de IJssel en ligt tussen de Noordenbergstraat en Achter de Muren Vispoort. (Foto's: Kees Zwaan)

Niet coronaproof

Zwaan: "De Kranensteeg is vanuit de binnenstad makkelijk bereikbaar. Het beste is om de oude stad wandelend te ontdekken, maar de steeg is ook vrij makkelijk te bereiken met de auto. Qua parkeren in de buurt dan, de steeg zelf is zo smal, daar kun je alleen doorheen lopen. Hij zal nergens breder zijn dan 1,5 meter. Coronaproof is de Kranensteeg dus niet."