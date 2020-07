Even opfrissen op een warme dag gaat het allerbeste met een duik in lekker koel natuurwater. Daar is in Nederland nogal veel van: in ieder dorp vind je wel een meertje, kanaal, gracht of zwemvijver en de zee is nooit ver weg. Waar kun je veilig zwemmen. En waar niet?

Veilig zwemwater vinden is in Nederland niet al te moeilijk. Er zijn maar liefst 770 officieel goedgekeurde zwemwatertjes. Het water wordt gecheckt op algen en ziektes, en de locatie is zo ingericht dat de kans op verdrinking zo klein mogelijk is.

Toch gaat het soms mis. Het Duitse meisje in Ameland, de watersporters in Scheveningen: als de zon begint te schijnen duiken er vaker verdrietige berichten over verdrinkingsdoden op. In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, en dat waren er 27 meer dan in 2017, berekende het CBS. Dat jaar bleek een uitzondering, want in 2019 verdronken er 76 mensen. Zelfmoorden en verkeersongevallen zijn niet meegeteld in deze cijfers.

Gelukkig, zegt de Reddingsbrigade, is het aantal mensen dat levend door de brigade uit het water wordt gehaald een stuk hoger. In 2019 haalde de Reddingsbrigade 505 zwemmers uit het water, en 432 watersporters, aldus woordvoerder Sander Zeilstra.

"We hebben tips en gouden regels die niet iedereen kent. Zwem waar het kan en mag, en als je in zee wil zwemmen, doe dat op de kustplekken waar de reddingsbrigade een post heeft. Dat zijn er honderd." Helemaal veilig zwemmen in zee, zegt Rijkswaterstaat, dat bestaat niet. De groene vlag wordt sinds 2010 dan ook niet meer gebruikt, want er zijn altijd risico's.

De reddingsbrigade Nederland in actie. (Foto: Reddingsbrigade Nederland)

Op basis van ziekenhuisdata en een media-analyse, concludeerde Kennisbank Sport en Bewegen dat de meeste verdrinkingen in de zomerperiode plaatsvinden. Mannen verdrinken vaker dan vrouwen, en vooral kinderen in de leeftijd 0-14 jaar vormen een risicogroep.

Tips en gouden regels: Let op de (strand)vlaggen en ga er absoluut niet in bij een rode vlag. Hier worden de vlaggen uitgelegd.

Als je in zee zwemt, zorg dat je nog kan staan.

Als het hard waait en de zee woest is, zwem dan niet

Zwem op de plekken waar lifeguards toezicht houden.

Zwem nooit alleen.

Pas op voor watersporters.

Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.

Blijf uit de buurt van muien. Een mui is de plek tussen twee zandbanken, waarbij water de zee in stroomt (bij laagwater, eb) of richting het strand (bij hoogwater, vloed).

Zwem nooit als het onweert

Let op de temperatuur van het zwemwater. Het water in de Noordzee is 's zomers gemiddeld 18 graden, en dus kun je tijdens het zwemmen onderkoeld raken. De eerste verschijnselen zijn een bleke huid, rillen, uitputting en coördinatieverlies.

Een zee, meer of rivier is geen zwembad, aldus de Reddingsbrigade in het onlangs verschenen rapport 'Zwemmen in oppervlaktewater'. "Zwemmers kunnen te maken krijgen met plotselinge diepte, koud water, golfslag en stroming. Dat zijn andere omstandigheden dan waarin ze hebben leren zwemmen."

Deze plekken zijn ronduit gevaarlijk en daar is het dus verboden om te zwemmen, op straffe van een een boete van 140 euro: