Van hondenavontuur tot prijswinnende Belgische thriller; de acht nieuwste filmtitels lopen wijd uiteen. Bekijk hieronder welke films vanaf deze week te zien zijn in de bioscoop.

Lassie (2020) - familiefilm

Lassie is al sinds 1859 een held in verschillende avonturen, waar inmiddels ook tal van films van zijn gemaakt. De collie wordt in zijn nieuwste film de beste vriend van Florian, maar de twee raken elkaar kwijt nadat de viervoeter wordt meegenomen naar een ander onderkomen. Wanneer Lassie op de vlucht slaat, moet Florian ervoor zorgen dat hij veilig thuis komt. Lassie is gemaakt in Duitsland en verschijnt in een Nederlands nagesynchroniseerde versie.

Genre: familiefilm

Regisseur: Hanno Olderissen

Stemmencast: Jelle Amersfoort, Bo Burger, Bert Simhoffer

Kijkwijzer: 6+

60 Bekijk hier de trailer van Lassie (2020)

Follow Me (2020) - horror

De populaire influencer Cole krijgt als verjaardagscadeau een trip naar de meest exclusieve escaperoom ter wereld. Aangekomen in Rusland, blijkt de attractie echter steeds gruwelijker te worden. Terwijl miljoenen volgers meekijken naar Cole's worstelingen, begint de paniek toe te slaan. Doet hij wel echt mee aan een spel of is hij samen met zijn vrienden in levensgevaar? Regisseur Will Wernick maakte in 2017 al de vergelijkbare horror Escape Room.

Genre: horror

Regisseur: Will Wernick

Cast: Keegan Allen, Holland Roden, Ronen Rubinstein

Kijkwijzer: 16+

121 Bekijk hier de trailer van Follow Me

The Last Full Measure (2019) - oorlogsdrama

Dit waargebeurde verhaal gaat over hospik William H. Pitsenbarger, die tientallen Amerikaanse soldaten wist te redden tijdens de Vietnamoorlog. Pentagonmedewerker Scott Huffman vraagt zich 34 jaar na dato af waarom de gesneuvelde oorlogsheld nooit een Medal of Honor heeft gekregen. Wanneer hij een samenzwering op hoog niveau ontdekt, moet Huffman zijn carrière op het spel zetten om gerechtigheid te krijgen.

Genre: oorlogsdrama

Regisseur: Todd Robinson

Cast: Sebastian Stan, Jeremy Irvine, Samuel L. Jackson

Kijkwijzer: 16+

147 Bekijk hier de trailer van The Last Full Measure

Der Fall Collini (2020) - rechtbankthriller

De jonge advocaat Caspar Leinen krijgt de taak een automonteur te verdedigen, die terechtstaat voor de moord op een rijke industrieel. Fabrizio Collini heeft al schuld bekend, dus de enige optie die Leinen nog heeft, is om het motief uit te pluizen. Dat blijkt duistere gevolgen te hebben. De vermoorde industrieel is niet alleen een bekende van Leinen, maar de zaak zelf brengt ook een weggeschoven stukje Duitse geschiedenis aan het licht. Deze Duitse rechtbankthriller werd gebaseerd op het boek De Zaak Collini van Ferdinand von Schirach.

Genre: rechtbankthriller

Regisseur: Marco Kreuzpainter

Cast: Elyas M'Barek, Franco Nero, Alexandra Maria Lara

Kijkwijzer: 16+

126 Bekijk hier de trailer van Der Fall Collini

Duelles (2019) - thriller

Buurvrouwen Alice en Céline lijken een perfect leventje te leiden, maar alles verandert na een tragisch ongeluk. Célines zoontje blijkt uit het raam te zijn gevallen en sterft aan de gevolgen. Bij de rouwende moeder slaat niet alleen het schuldgevoel toe, maar ook argwaan richting haar buurvrouw. Het Franstalige Duelles was in thuisland België de grote winnaar bij de Magrittes, de belangrijkste filmprijzen. Nooit eerder haalde een film negen beeldjes binnen.

Genre: thriller

Regisseur: Olivier Masset-Depasse

Cast: Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou

Kijkwijzer: 12+

101 Bekijk hier de trailer van Duelles

My Hero Academia: Heroes Rising (2019) - anime

De populaire mangareeks My Hero Academia kreeg tot nu toe een eigen animatieserie en twee verfilmingen, waarvan de eerste vorige maand in Nederland verscheen. Ook het tweede deel, dat vanaf deze week te zien is, gaat over een groep jongeren die er alles aan doet om professionele superhelden te worden. Ditmaal moeten ze het opnemen tegen de schurk Nine.

Genre: anime

Regisseur: Kenji Nagasaki

Stemmencast: Daiki Yamashita, Kenta Miyake, Yoshio Inoue

Kijkwijzer: 12+

90 Bekijk hier de trailer van My Hero Academia: Heroes Rising

Picciridda (2020) - drama

Wanneer Lucia's ouders naar Frankrijk emigreren om werk te vinden, wordt het elfjarige meisje achtergelaten bij haar oma op Sicilië. Ze voelt zich verlaten, maar raakt ook gefascineerd door het leven van haar grootmoeder. Totdat ze een gruwelijk geheim ontdekt. Picciridda werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Catena Fiorello Galeano.

Genre: drama

Regisseur: Paolo Licata

Cast: Marta Castiglia, Tania Bambaci Nicoletta Cifariello

Kijkwijzer: 12+

124 Bekijk hier de trailer van Picciridda

Nasir (2020) - drama

Koopman Nasir en zijn vrouw Fatima leiden een zwaar bestaan in het zuiden van India. Niet alleen hebben ze moeite om eten op tafel te krijgen, maar ze moeten ook zorgen voor de opvoeding van hun verstandelijk beperkte adoptiezoon. Intussen kampt Nasir met discriminatie vanwege zijn islamitische geloof. Nasir werd eerder dit jaar geselecteerd voor het International Film Festival Rotterdam.

Genre: drama

Regisseur: Arun Karthick

Cast: Valavane Koumarane, Sudha Ranganathan, Yasmin Rahman

Kijkwijzer: geen keuring