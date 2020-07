Sinds de huidige coronacrisis wandelen we wat af. Uit onderzoek van Stichting Wandelnet blijkt dat 72 procent van de elf miljoen Nederlanders die wandelt, dat de afgelopen maanden nóg meer is gaan doen. Zo ga je van een blokje om naar een echte lange afstandswandeling.

Dat Nederland sinds coronatijd flink aan de wandel is merkt ook hike-instructeur Shanna Bussink.

"We konden een hele tijd niet veel doen, behalve buiten zijn. Ik werk ook in een outdoorwinkel en wandelschoenen gaan als warme broodjes over de toonbank. Ook merk ik het aan de toename van de aanvragen die ik krijg als hike-instructeur. Mensen hebben 'het blokje om' ontdekt. Dat 'blokje om' werden langere wandelingen en veel wandelaars denken nu: 'misschien kan ik er een tweedaagse wandeling of zelfs een trektocht van een week van maken'."

“Na dag een zat ik al onder de blaren, dus ik heb de eerste week met pijnlijke voeten gelopen. In de tweede week regende het.” Parel Pruijt, wandelaar

Uitdagende routes zijn niet alleen in het buitenland te vinden

Bussink helpt als hike-instructeur wandelaars met de voorbereidingen op een dagenlange trektocht. Vaak zijn dat extremere tochten in het buitenland, maar ook hier kun je uitdagende tochten lopen waar enige voorbereiding voor nodig is. Er zijn drieëntwintig LAW's (Lange Afstand Wandelpaden) in Nederland. Een LAW is minimaal 150 kilometer lang.

“Limburg is de mooiste provincie van Nederland, Friesland de vriendelijkste.” Parel Pruijt

Bussink: "Je kunt natuurlijk ook stukken van zo'n wandelpad doen. Ik heb zelf laatst het Marskramerpad gelopen. Dat is ongeveer 300 kilometer en loopt van Oost- naar West-Nederland. Het is gaaf om zo het land te doorkruisen en het landschap te zien veranderen."

Van Limburg naar Moddergat

Steeds meer jonge mensen gaan aan de wandel. Uit cijfers van de nationale wandelmonitor van Stichting Wandelnet blijkt dat het aantal wandelaars van 18 tot en met 34 jaar toeneemt: zo'n 46 procent van die leeftijdsgroep wandelt voor hun plezier.

Zo ook de twintigjarige Parel Pruijt. Zij liet de uitgestippelde routes links liggen en zette haar eigen wandeltocht uit. Vorige maand liep ze in haar eentje zo'n 400 kilometer van het zuidelijkste puntje in Nederland naar het hoge noorden.

"Ik ben vrijwel helemaal recht naar boven gelopen met als eindpunt Moddergat in Friesland. Via Google Maps zocht ik op goedkope slaapplekken en zo heb ik een route gemaakt. Ik ben zeventien dagen onderweg geweest, met tussendoor twee rustdagen."

Na dag een al blaren

"Ik liep in juni en meteen de eerste dagen was er een hittegolf. Na dag een zat ik al onder de blaren, dus ik heb de eerste week met pijnlijke voeten gelopen. In de tweede week regende het zo'n vijf dagen dus ook dat was niet heel bevorderlijk. Ik kan nu nog niet zeggen dat het heel leuk was, daarvoor is het te vers. Maar waarschijnlijk vind ik het over een half jaar de meest geweldige ervaring ooit."

Pruijts belangrijkste bevindingen: Limburg is de mooiste provincie van Nederland, Friesland de vriendelijkste én je moet trainen voordat je dagenlang wandelend op pad gaat. "Het was de bedoeling dat ik ging trainen, maar het kwam er niet van."

Een lange wandeltocht maak je niet zomaar, daar is een goede voorbereiding voor nodig, zegt Bussink. "De voorbereiding is afhankelijk van de tocht die je gaat maken. Ga je een dagenlange trektocht maken dan moet je je niet alleen fysiek voorbereiden, maar ook denken aan een slaapplek, je voedselvoorraad, bepakking en oriëntatie. Als hike-instructeur help ik mensen heel gericht trainen; het is meer dan alleen 'zoveel mogelijk wandelen.'

De Alternatieve Vierdaagse

Speciaal voor alle wandelfans organiseert de Koninklijke Wandel Bond Nederland van 21 juli tot en met 24 juli De Alternatieve Vierdaagse. Je loopt een zelfgekozen route van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag ergens in Nederland. Tijdens het wandelen kun je de route bijhouden en opslaan in een speciale app: de wandel.nl-app. Deze is binnenkort te downloaden.