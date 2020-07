Dit is dé zomer dat we massaal Nederland gaan herontdekken. Maar wat kunnen we tegenkomen we als we buiten de gebaande paden gaan? We vragen Nederlanders naar hun mooiste verborgen parel. Deze week: landschapsfotograaf Bas Meelker (48).

"Een van mijn mooiste, nog onontdekte plekken in Nederland is de Ballastplaat, in Nationaal Park Lauwersmeer tussen Groningen en Friesland. Lauwersmeer is best een bekende plek waar ook veel toeristen naartoe gaan, maar bij de Ballastplaat komen maar heel weinig mensen. Het ligt nogal afgelegen, aan het eind van een doodlopende weg. Er loopt een fietspad langs, maar de meeste mensen hebben niet door dat je daar nog verder het park in kunt."

Wildernis in Nederland

"Op de Ballastplaat is een uitkijkpunt waar je naartoe kunt lopen en waar je uitkijkt op een landschap zoals het vroeger was; toen Lauwersmeer nog deel uitmaakte van de Waddenzee. Een ruig landschap, met kuddes konikpaarden, Schotse Hooglanders en vossen. Je krijgt er het gevoel dat je in de wildernis bent. De eerste keer dat ik er kwam, een jaar of vijftien geleden, zag ik al dat hier maar weinig mensen komen. Het trapje naar het uitkijkpunt was nauwelijks te zien, de heuvel vergroeid en een beetje wild. Bovenop de heuvel kun je kilometers ver kijken; over open velden met oude bomen."

De Ballastplaat is een relatief onbekende maar prachtige plek, zegt landschapsfotograaf Bas Meelker.

'Ga naar plekken die niet voor de hand liggen'

"Wat ik als landschapsfotograaf veel doe is locatiescouten. Dan pak ik de kaart erbij en zoek naar niet heel voor de hand liggende plekken. Ook ga ik vaak gewoon op pad, op ontdekkingsreis in Nederland, en dan ontdek je plekken zoals de Ballastplaat. In principe is het prima bereikbaar voor iedereen. Je kunt er vanaf een klein parkeerplaatsje met picknickbank gewoon naartoe lopen. Je moet het alleen even weten."

Konikpaarden op een winterse ochtend. (Foto: Bas Meelker)

"Een paar weken geleden stond ik er midden in een dichte mist met om me heen een kudde konikpaarden die ik wel kon horen, maar niet kon zien. Een bijzondere ochtend. Ik ben er eens in de winter geweest, na een aantal dagen mist en vorst. Het had het een beetje gesneeuwd, dus de natuur zat vol aangroeiende rijp. Dan loop je echt in een sprookjeswereld: alles wit, zelfs de lucht. Dat gaf een heel surrealistisch beeld. De hooglanders stonden rustig te grazen en een kudde paarden liep in een rij door het landschap. Een prachtige ochtend die ik niet snel zal vergeten."