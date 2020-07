De animatieserie Scooby-Doo loopt al sinds 1969 en krijgt dit jaar voor het eerst een geanimeerde film in de bioscoop, waarin de vriendengroep elkaar voor het eerst ontmoet. Daarnaast speelt Russel Crowe een psychopaat die het niet pikt wanneer een andere deelnemer in het verkeer naar hem toetert in Unhinged. Dit zijn de negen films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Scoob! (2019) - animatie

In Scoob! zie je hoe Scooby, Shaggy, Fred, Velma en Daphne elkaar ontmoet hebben en hoe ze mysteries begonnen te ontrafelen. De vrienden moeten een schurk tegenhouden die de geesthond Cerberus op de aarde wil loslaten. Tijdens hun speurtocht ontdekken ze een groot geheim over Scooby.

Genre: Tony Cervone

Regisseur: Tony Cervone

Stemmen: Huub Dikstaal, Jeske van de Staak, Roos van Erkel, Tara Hetharia, Pepijn van der Sman

Kijkwijzer: 6+

In De Armen van Morpheus (2019) - documentaire

Deze documentaire volgt een aantal mensen die gekweld worden door slaapproblemen. Rosalie is altijd moe en valt overal in slaap. Emily krijgt iedere nacht verschrikkelijke, apocalyptische nachtmerries. Een moeder krijgt 's nachts angstaanjagende slaapverlammingen. De film is doorspekt met poëtische elementen en geeft een inkijkje in hoe het is om je leven op een ontwrichte manier te leiden door slaapproblemen.

Genre: documentaire

Regisseur: Marc Schmidt

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: onbekend

La Odisea (2019) - komedie

Een echtpaar besluit om samen met hun vrienden een bedrijf op te richten in een Argentijns dorpje. Ze brengen daarvoor al hun spaargeld naar de bank. Maar dan slaat het noodlot toe: een corrupte bankmedewerker gaat ervandoor met al hun centen. De vrienden bedenken een wraakplan om hun vermogen terug te krijgen.

Genre: komedie

Regisseur: Sebastián Borensztein

Cast: Ricardo Darín, Chino Darín, Luis Brandoni, Verónica Llinás

Gesproken taal: Spaans

Kijkwijzer: 12+

Unhinged (2020) - thriller

Alleenstaande moeder Rachel staat vast in het hectische verkeer van Los Angeles. Ze wordt gehinderd door een trage chauffeur voor haar en toetert uit frustratie naar hem. Maar dan haalt ze zich de woede van de automobilist op de hals, die een gevaarlijke psychopaat blijkt te zijn en die dit niet zomaar door de vingers ziet.

Genre: Derrick Borte

Cast: Russell Crowe, Caren Pistorious, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 16+

We Summon the Darkness (2019) - horror

Drie beste vriendinnen Alexis, Val en Beverly gaan een weekenden naar een heavymetalfestival. Daar ontmoeten ze drie jongens met wie het meteen klikt. De vriendinnen en de jongens besluiten bij wijze van afterparty naar het afgelegen landhuis van Alexis te gaan. Daar verandert de leuke nacht al snel in een nachtmerrie waar niet aan te ontsnappen valt.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Marc Meyers

Cast: Alexandra Daddario, Johnny Knoxville, Keean Johnson

Kijkwijzer: onbekend

A Perfectly Normal Family (2020) - drama

Wanneer Emma's vader vertelt dat hij voortaan als vrouw door het leven gaat, voelt zij de bodem onder haar voeten wegslaan. Haar vader Thomas transformeert al snel in Agnete, een vrouw die zwierige jurken draagt. Emma weet zich geen houding te geven en worstelt met de verhouding met haar vader, die ze helemaal opnieuw moet leren kennen.

Genre: drama

Regisseur: Malou Reymann

Cast: Jessica Dinnage, Mikkel Boe Følsgaard, Hadewich Minis, Rigmor Ranthe, Kaya Toft Loholt, Neel Rønholt

Gesproken taal: Deens

Kijkwijzer: alle leeftijden

Maiden (2019) - documentaire

Tracy Edwards was een zeilster in de jaren tachtig die als eerste vrouw met een volledig vrouwelijke bemanning deelnam aan een van de gevaarlijkste en ruigste zeilwedstrijden ooit. In de jaren tachtig werden vrouwen niet sterk genoeg geacht om aan deze wedstrijd deel te nemen. Edwards bewees het tegendeel.

Genre: documentaire

Regisseur: Alex Holmes

Gesproken taal: Engels, Frans

Kijkwijzer: alle leeftijden

Vitalina Varela (2019) - drama

De Kaapverdische Vitalina Varela verloor vijfentwintig jaar geleden haar man, die hun geboorteland verliet om in Portugal te gaan werken. Maar kort daarna overleed hij op mysterieuze wijze. Nu treedt Vitalina in zijn voetsporen en reist ze naar Portugal om meer te weten te komen over de omstandigheden van het overlijden van haar man.

Genre: drama

Regisseur: Pedro Costa

Cast: Manuel Tavares Almeida, Francisco Brito, Ventura

Gesproken taal: Portugees

Kijkwijzer: alle leeftijden

Collective (2019) - documentaire

Vijf jaar geleden brak er in nachtclub Colectiv in Boekarest een verwoestende brand uit, die 37 doden en 180 gewonden tot gevolg had. Een groot deel van de gewonden overleed later in het ziekenhuis aan bacteriële infecties. Journalisten ontdekten dat de ziekenhuizen sterk verdunde desinfectiemiddelen gebruikten. De ramp leidde tot nationale protesten tegen het corrupte zorgsysteem, die leidden tot het aftreden van de sociaaldemocratische regering.

Genre: documentaire

Regisseur: Alexander Nanau

Gesproken taal: Roemeens, Engels

Kijkwijzer: 16+