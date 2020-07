De bioscopen mogen sinds 1 juli weer meer bezoekers ontvangen. Daarom komen er mondjesmaat ook weer meer nieuwe releases in de bioscoop, naast oude films die opnieuw draaien. Dit zijn de elf films die deze week in de bioscoop verschijnen.

De Piraten van Hiernaast (2019) - familiefilm

Het slaperige kustplaatsje Zandwijk aan Zee wordt opgeschrikt wanneer de ruige piratenfamilie Donderbus in het dorp komt wonen. Met hun waakhaai en octopus als huisdier jagen ze de keurige bewoners de stuipen op het lijf. Ondanks hun verschillen, sluit de elfjarige Michiel vriendschap met piratenjongen Billy. Dan duikt plotseling Knokige Krelis op, de aartsvijand van de familie Donderbus. De jongens gaan samen met hun buurmeisje Elizabeth de strijd aan tegen deze gevaarlijke muiter.

Genre: familiefilm

Regisseur: Pim van Hoeve

Cast: Tygo Gernandt, Egbert-Jan Weeber, Samuel Beau Reurekas, Matti Stooker, Celeste Holsheimer

Kijkwijzer: 6+

Force of Nature (2020) - actie

Er nadert een zware orkaan en politieagenten Cardillo en Jess hebben de opdracht om iedereen uit de stad te evacueren. Wanneer ze een van de gebouwen binnengaan, betrappen ze per toeval een bende gevaarlijke kunstrovers. Ze worden gegijzeld en oud-agent Ray en zijn dochter Troy worden ingeschakeld om de agenten uit het appartementencomplex te bevrijden, terwijl het gebouw langzaam volstroomt met water.

Genre: actie

Regisseur: Michael Polish

Cast: Mel Gibson, Kate Bosworth, Emile Hirsch, Stephanie Kayo

Kijkwijzer: 12+

The Outpost (2020) - oorlog

In 2009 kregen 53 Amerikaanse soldaten in Afghanistan de opdracht om de buitenpost Keating te verdedigen. Deze post was bedoeld om de lokale bewoners te helpen met maatschappelijke projecten. Het leger heeft er zo veel last van aanvallen van de Taliban, dat ze besluiten de buitenpost te sluiten. Maar dan worden ze overmand door een gigantische, onverwachte aanval van de vijand. De overgebleven soldaten moeten Keating nog één keer verdedigen tegen honderden Taliban-strijders.

Genre: actie, oorlog

Regisseur: Rod Lurie

Cast: Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Milo Gibson

Kijkwijzer: 16+

Never Rarely Sometimes Always (2020) - drama

De zeventienjarige Autumn woont op het conservatieve platteland van Pennsylvania. Ze komt erachter dat ze ongewenst zwanger is, maar durft dit met niemand te delen. Behalve met haar nichtje en beste vriendin Skylar. Zij besluit Autumn te helpen. Met het adres van een abortuskliniek in Brooklyn op zak, vertrekken de meiden naar New York.

Genre: drama

Regisseur: Eliza Hittman

Cast: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon van Etten

Kijkwijzer: 12+

Somebody Up There Likes Me (2020) - documentaire

Somebody Up There Likes Me is een documentaire over Ronnie Wood, de gitarist van de Rolling Stones. De muzikant is de zeventig ruim gepasseerd, maar treedt nog steeds regelmatig op. Hij vertelt over zijn leven, van zijn jeugd met zijn oudere broers tot de grootheden die hij tijdens zijn carrière ontmoette.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: Mike Figgis

Kijkwijzer: alle leeftijden

The Miracle of the Sargasso Sea (2019) - crime

Rechercheur Elisabeth woont in een saai Grieks dorp sinds ze tien jaar geleden tegen haar wil werd overgeplaatst vanuit Athene. Haar leven is een aaneenschakeling van verveelde momenten. Wanneer iemand in het dorp plotseling op een schokkende manier overlijdt, leert Elisabeth Rita kennen, een palingkweker uit de buurt. Na het overlijden van de dorpsgenoot, borrelen er duistere geheimen omhoog en zijn de vrouwen op elkaar aangewezen om het mysterie op te lossen.

Genre: crime, drama, thriller

Regisseur: Syllas Tzoumerkas

Cast: Hristos Passalis, Angeliki Papoulia, Youla Boudali, Argyris Xafis

Gesproken taal: Grieks

Kijkwijzer: onbekend

Fin de Siglo (2019) - lhtb

De Argentijnse schrijver Ocho is op vakantie in Barcelona. Daar ziet hij op het strand Javi, een Spaanse jongen die daar ook op vakantie is. Hij komt hem vagelijk bekend voor, maar weet niet waarvan. Een dag later staat Ocho op het balkon van zijn appartement als hij Javi op de boulevard ziet lopen. Hij nodigt hem uit om boven te komen. Dan daagt het hem plotseling: hij heeft Javi twintig jaar geleden al eens in Barcelona ontmoet.

Genre: drama, lhtb

Regisseur: Lucio Castro

Cast: Mia Maestro, Juan Barberini, Ramon Pujol

Gesproken taal: Spaans

Kijkwijzer: 16+

Bacurau (2019) - actie

Bacurau speelt zich af in de nabije toekomst. Teresa reist naar het kleine plaatsje Bacurau in Brazilië voor de begrafenis van haar oma. Vlak na de begrafenis komen de bewoners erachter dat hun dorp uit alle navigatiesystemen is gehaald en ook hun telefoons werken niet meer. Het is net alsof iemand het hele dorp wil verbergen. Maar waarom? Bacurau is een mix van western, horror en lowbudget science fiction.

Genre: actie, drama

Regisseur: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Cast: Sonia Braga, Udo Kier, Barbara Colen

Gesproken taal: Portugees, Engels

Kijkwijzer: 16+

Un Homme et une Femme (1966) - romantiek

Jean-Louis Duroc en Anne Gauthier ontmoeten elkaar per toeval op de school van hun kinderen. Anne is de weduwe van een stuntman en Jean-Louis is een autocoureur. De twee ontmoeten elkaar meerdere malen en er ontstaat een romance.

Genre: romantiek

Regisseur: Claude Lelouch

Cast: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh

Kijkwijzer: alle leeftijden

Les Plus Belles Années d'une Vie (2019) - romantiek

Jean-Louis Duroc en Anne Gauthier komen elkaar vijftig jaar na hun wervelwindromance weer tegen wanneer de zoon van Jean-Louis de twee ex-geliefden herenigt. Kunnen ze de draad van hun romance weer oppakken na zoveel tijd?

Genre: drama

Regisseur: Claude Lelouch

Cast: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Monica Bellucci, Soho Rezanejad, Antoine Sire

Gesproken taal: Frans

Kijkwijzer: 6+

Elephants Up Close (2018) - documentaire

Olifanten zitten vol mysteries. Wetenschappers weten nog altijd niet hoe het kan dat ze overal feilloos water weten te vinden en hoe het kan dat op sommige plaatsen plotseling honderden olifanten samenkomen, alsof ze het van tevoren hebben afgesproken. In Elephants Up Close komt de kijker te weten dat de grootste landdieren op aarde veel intelligenter zijn dan veel mensen denken.

Genre: documentaire

Regisseur: Jens Westphalen, Thoralf Grospitz

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: alle leeftijden