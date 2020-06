Het aantal wijngaarden in Nederland is de laatste jaren flink gegroeid. Waren er in 2017 nog maar 92 bedrijven met wijndruiventeelt, inmiddels zijn dat er zo'n 200. En dat brengt mogelijkheden voor een nieuw soort vakantie: op wijnreis in Nederland.

Miriam Doornink van reisorganisatie Cazebonne organiseert wijnreizen in bekende wijnlanden als Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje en sinds een aantal jaar óók in Nederland.

"We zien een ontzettende groei in het aantal wijnboeren en daarmee ook in de kwaliteit van de wijn én de vraag naar wijnreizen. Limburg is van oudsher de provincie in Nederland waar wijn wordt gemaakt, maar ook in gebieden als Twente, de Achterhoek - dat door wijnkenners wordt beschouwd als de Bourgogne van Nederland - en Noord-Holland zijn steeds meer wijngaarden te vinden."

Uit de klei getrokken

Niet heel voor de hand liggend is dan ook een wijngaard op de natte kleigrond van Almere. Hier begonnen Shirley van Oostrom en haar man Barry drie jaar geleden wijngaard LCBT (Life Contains Beautiful Things).

"Het is een kleine stadswijngaard met zo'n zeshonderd stokken waar we drie rassen telen: Cabernet Cortis, Souvignier Gris en Johanniter. Na jaren keihard werken is het gelukt; we hebben van deze rassen een mooie Rotling kunnen maken."

De stadswijngaard van Shirley van Oostrom in Almere. (Foto: LCBT)

Meer zonuren, meer wijn

Ook Van Oostrom bevestigt dat de wijngaarden in Nederland goed boeren. "Er zijn steeds meer classy restaurants die Nederlandse wijnen op de kaart zetten."

De groei heeft ook te maken met de opkomst van de 'urban greenery': mensen zijn meer geïnteresseerd in ecologische en lokale producten, en daar horen mooie wijnen bij, zegt de wijnboerin. "En vergeet zeker de klimaatverandering niet. Nederland heeft zoveel meer zonuren dan vroeger en dat biedt mogelijkheden voor wijnboeren."

Recent onderzoek van het KNMI in samenwerking met de Universiteit Utrecht bevestigt dat door klimaatverandering droge zomers met warme zonnige dagen vaker voorkomen dan rond 1950. Al komen we nog lang niet in de buurt van de echte wijnlanden in het zuiden van Europa. Van Oostrom: "Nederland blijft een klein land en qua zonuren halen we het natuurlijk niet bij Italië of Portugal."

“Mensen zijn meer geïnteresseerd in ecologische en lokale producten, en daar horen mooie wijnen bij.” Shirley van Oostrom, eigenaar LCBT

Dat buitenlandse toeristen naar ons land komen voor een wijnreisje ziet Doornink dan ook niet snel gebeuren, maar onder Nederlanders zijn de culinaire trips wel degelijk populair.

"We organiseren een aantal driedaagse wijnreizen. Je overnacht op bijzondere locaties, denk aan kasteelhotels en sfeervolle wijndomeinen, in combinatie met een bezoek aan een wijngaard waar je een rondleiding krijgt, uitleg, een proeverij en dat allemaal op afspraak. In gebieden als Limburg zijn er meerdere bezoeken aan wijnhuizen."

Limburg is niet langer dé plek als het gaat om Nederlandse wijn, maar daar ligt wel de oudste wijngaard van Nederland: Wijngaard Slavante stamt uit 1967 en ligt op de oostelijke helling van de Sint-Pietersberg. "Soms organiseren we ook een rondreis op maat", zegt Doornink. "Dan begin je in Twente en Gelderland en gaat vervolgens naar Limburg. Zo kun je een heel mooi rondreisje maken langs alle wijngebieden in Nederland."