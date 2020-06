Speeltuinen voor honden, speciaal aangelegde zwemvijvers en zelfs een heus pretpark: genoeg keus als het gaat om uitjes met jouw trouwe viervoeter. NU.nl snuffelt rond bij de Brabantse hondenhotspots Hondenpretpark en Hondenzwemvijver Ut Poeleke.

"Als ze voor de tweede keer komen, staan ze net als een kind al te joekeren van opwinding aan de poort", lacht Liane Leeijen van het Hondenpretpark in het Brabantse Groeningen.

In een weiland naast haar woning heeft Leeijen - die ook uitlaatservice heeft - het pretpark volledig naar de wens van viervoeters ingericht.

"We hebben heuvels gemaakt, tunneltjes van rioolbuizen, op verschillende punten verrassen we de honden met sproeiers en er is zelfs een zwembadje. Er zijn snuffelkleden en we doen hier speurspelletjes. Ik struin Marktplaats dagelijks af op zoek naar nieuwe, uitdagende materialen. Zo heb ik bijvoorbeeld oude tractorbanden op de kop getikt. Net als 'echte' pretparken blijven we de attracties uitbreiden."

“Net als mensen hebben honden sociaal contact en interactie nodig.” Liane Leeijen, eigenaar Hondenpretpark

Picknickbanken voor baasjes mogen niet ontbreken in het volledig omheinde park. "Ik zorg voor een kopje koffie of thee en heb natuurlijk een dienblad met speciale kommetjes en lekkers voor de honden. In een pretpark mag het de gasten tenslotte aan niets ontbreken."

Een hond en zijn baasje bij zwemvijver Ut Poeleke. (Foto: uwhondenfotograaf.com)

De honden die Leeijen uitlaat, neemt ze ook altijd mee naar het hondenpretpark. "Het is echt een feestje om ze samen bezig te zien. Net als mensen hebben honden sociaal contact en interactie nodig."

Van privépoel naar vijver voor iedereen

En het hondenpretpark is niet de enige attractie voor honden in de gemeente Boxmeer. 11 kilometer verderop in Oeffelt bevindt zich Hondenzwemvijver Ut Poeleke. Een idee van Monique Nillesen en haar partner Roy Bindels, die het concept ontdekten tijdens een vakantie in Oostenrijk.

"Bij thuiskomst zijn we meteen gestart met de aanleg. Eerst alleen voor onze eigen honden. Toen de vijver ruim genoeg bleek, zijn we op woensdagavond voor alle geïnteresseerden opengegaan. Vanaf dat moment stroomden de aanvragen binnen van baasjes, verenigingen, hondenfokkers en dergelijke.

“Er bleek behoefte te zijn aan een plek waar je honden zonder zorgen los kunt laten lopen. De goede omheining geeft mensen rust.” Monique Nillesen, eigenaar Hondenzwemvijver Ut Poeleke

"Er bleek behoefte te zijn aan een plek waar je honden - zonder zorgen - los kunt laten lopen. De goede omheining geeft mensen rust; zo horen we regelmatig van onze klanten."

De hondenzwemvijver is voorzien van een filterinstallatie voor een constante zuivering van het water. "Stinkend water, slib, blauwalg, onderstroom of pijnlijke takken - daar hoef je je bij ons geen zorgen over te maken. Het water loopt langzaam af naar maximaal 90 centimeter. Voor pups en kleine hondjes hebben we een speciaal gedeelte van maximaal 30 centimeter diep. Tevens is er een speelweide en voldoende zitgelegenheid voor de baasjes. Ze kunnen hier ook rustig wat eten en drinken"

Gezellig samen op pad

Na een bezoek aan het hondenpretpark of -zwemvijver zijn honden 's avonds uitgeteld. Dat herkent ook Kimberly Kretzer, die er met haar samojeed Senna - een Russische poolhond - regelmatig te vinden is.

"Senna kan daar echt haar energie kwijt. Ze is heel speels en ontzettend eigenwijs; die laat ik in het bos echt niet zomaar los. Daarnaast vind ik het contact met andere honden - en hun baasjes - ook ontzettend waardevol. Jaarlijks bezoek ik dan ook verschillend evenementen, zoals het Animal Event. Daar kun je allerlei activiteiten met je hond uittesten. Samen steppen vond ik zo gezellig dat we dat nu ook thuis doen."