Veel van de hoofdpersonages uit de films die deze week in de bioscoop verschijnen, worstelen met een identiteitscrisis. In The King of Staten Island moet Scott plotseling de dood van zijn vader onder ogen komen. In La Bonne Épouse vraagt een perfecte huisvrouw uit de jaren zestig zich af of ze niet wat meer met de tijd zou moeten meegaan. Dit zijn de negen films die deze week in de bioscoop verschijnen.

De Wraak van de Ninja - animatie

Het ziet de tienerjongen Alex niet mee. Zijn irritante stiefvader en stiefbroer halen het bloed onder zijn nagels vandaan, op school wordt hij gepest en het populaire meisje op wie hij verliefd is, ziet hem niet staan. Alex' leven neemt een onverwachte wending wanneer hij een ninjapop krijgt die blijkt te leven. De pop spoort hem aan om wraak te nemen op zijn pestkoppen en om het meisje op wie hij verliefd is aan te spreken. Maar dan blijkt dat de pop zelf ook op een missie is om wraak te nemen.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen

Stemmen: Sara Dol, Rosa Dol, Marcella de Bie, Pascal Scherpenkate

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: 6+

109 Bekijk hier de trailer van De Wraak van de Ninja

I Still Believe - drama

Tijdens hun studietijd worden studenten Jeremy en Melissa smoorverliefd. Ze verloven zich met elkaar en als Jeremy doorbreekt als popster, vergaart het koppel roem en rijkdom. Maar hun roze wolk stort in wanneer bij Melissa kanker wordt vastgesteld.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Andrew Erwin, Jon Erwin

Cast: Britt Robertson, K.J. Apa, Shania Twain, Gary Sinise

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 9+

144 Bekijk hier de trailer van I Still Believe

The King of Staten Island - comedy

Scott is een twintiger die nog bij zijn moeder woont en de hele dag blowt en videogames speelt. Terwijl zijn zusje gaat studeren aan de universiteit, lukt het Scott maar niet om zijn leven op gang te krijgen. De onderliggende reden daarvoor is het onverwerkte verdriet om zijn overleden vader, die tijdens zijn werk als brandweerman verongelukte toen Scott zeven jaar oud was. Maar wanneer zijn moeder opnieuw een relatie met een brandweerman krijgt, moet Scott zijn trauma onder ogen komen.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Judd Apatow

Cast: Pete Davidson, Bill Burr, Maude Apatow, Marisa Tomei, Bel Powley

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

140 Bekijk hier de trailer van The King of Staten Island

The Wretched - horror

Ben is een opstandige tiener die in de zomer door zijn moeder naar zijn vader wordt gestuurd om hem bij zijn werk in de jachthaven te ondersteunen. Hij vindt het er vreselijk en voelt zich niet gezien, omdat zijn vader alleen maar aandacht heeft voor zijn nieuwe vriendin. Dan ontdekt Ben dat de vreemde buurvrouw bezeten is door een eeuwenoude heks. Alleen is er niemand die hem gelooft. Tot het te laat is.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Brett Pierce, Drew T. Pierce

Cast: John-Paul Howard, Piper Curda, Azie Tesfai, Jamison Jones, Kevin Bigley

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 16+

100 Bekijk hier de trailer van The Wretched

The Shawshank Redemption - drama

Twintig jaar na het verschijnen van de Oscar-winnende film The Shawshank Redemption, wordt de film opnieuw in de bioscoop gebracht. Red Redding is een gevangene in de Shawshank-gevangenis, die alles weet over het reilen en zeilen binnen de muren. Hij vertelt het verhaal van Andy Dufresne, een nieuwe gevangene die onterecht is veroordeeld voor moord. Andy zit vol verrassingen, maar de grootste verrassing bewaart hij voor het laatst.

Genre: drama

Regisseur: Frank Darabont

Cast: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston, Jeffrey De Munn, James Whitmore, Larry Brandenburg

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

91 Bekijk hier de trailer van The Shawshank Redemption

La Bonne Épouse - comedy

Het zijn de jaren zestig in een plaatsje op het Franse platteland. Paulette van der Beck runt hier samen met haar man een huishoudschool, waar ze meisjes leert om een perfecte huisvrouw te worden. Maar wanneer haar man plotseling overlijdt, ontdekt Paulette dat de school zo goed als failliet is. Ondertussen wordt de roep om hervorming in het conservatieve Frankrijk steeds groter en voelen vrouwen steeds minder voor het huishouden. Het zet Paulette aan het denken: zou zij zich ook meer moeten emanciperen? En hoe doe je dat?

Genre: comedy, drama

Regisseur: Martin Provost

Cast: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand

Gesproken taal: Frans

Kijkwijzer: 12+

114 Bekijk hier de trailer van La Bonne Épouse

Matthias & Maxime - drama

Matthias en Maxime zijn vrienden die steeds verder van elkaar wegdrijven nu ze de dertig naderen. Terwijl Matthias een succesvol advocaat is geworden, weet Maxime nog altijd niet wat hij wil doen. Hij besluit naar Australië te vertrekken om wat van zijn leven te maken. Maar wanneer Matthias en Maxime elkaar kussen voor een zoenscène in het project van een filmstudent, maakt dat allerlei verwarrende gevoelens los waar ze zich geen raad mee weten.

Genre: drama

Regisseur: Xavier Dolan

Cast: Gabriel D'Almeida-Freitas, Xavier Dolan, Micheline Bernard, Anne Dorval, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Pier-Luc Funk, Adib Alkhalidey

Gesproken taal: Frans

Kijkwijzer: 12+

174 Bekijk hier de trailer van Matthias et Maxime

Heimat ist ein Raum aus Zeit - documentaire

Filmmaker Thomas Heise dook voor deze documentaire in zijn eigen familiegeschiedenis en ploos uit hoe de levens van de mensen tot vier generaties voor hem eruitzagen. Hij leest fragmenten voor uit brieven en dagboeken, die hij aanvult met zwart-witbeelden van alledaagse landschappen of bezigheden. Zijn familiegeschiedenis omvat de beurskrach van de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de wederopbouw.

Genre: documentaire

Regisseur: Thomas Heise

Gesproken taal: Duits

Kijkwijzer: alle leeftijden

Van Heimat ist ein Raum aus Zeit is geen trailer beschikbaar. (Foto: Icarus Films)

Stamping Ground - documentaire

In de zomer van 1970 werd 'het Nederlandse antwoord op Woodstock' georganiseerd in het Kralingse Bos in Rotterdam. Onder anderen The Byrds, Jefferson Airplaine en Pink Floyd traden op. Omdat het festival vijftig jaar geleden plaatsvond, zijn de oude beelden nu gerestaureerd en gemonteerd tot een film die laat zien hoe de ongedwongen de sfeer was op dit festival van liefde, muziek en wiet.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: George Sluizer

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+