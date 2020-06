Net als veel andere bedrijven in de toeristische sector, heeft ook de touringcarbranche het zwaar. Doordat populaire attracties zoals De Keukenhof gesloten bleven en de bussen maar op een kwart van hun capaciteit mogen rijden, dreigen veel bedrijven onderuit te gaan. Daarom protesteerden buschauffeurs en ondernemers uit de branche woensdag op het Malieveld in Den Haag.

Mei en juni zijn normaliter drukke maanden voor touringcarbedrijven. De bussen zijn gevuld met schoolklassen op weg naar kamp, geslaagde scholieren richting zuidelijke badplaatsen, festivalbezoekers op weg naar Pinkpop of ouderen die op Zonnebloemvakantie gaan. "Nu zitten bijna al onze chauffeurs thuis en hebben we op kantoor misschien een half uurtje werk per dag", zegt directeur Jan Klaas de Vries van Drenthe Tours.

Door het wegvallen van schoolkampen, evenementen, festivals en toeristen uit het buitenland zag de touringcarbranche de afgelopen maanden 90 procent van al haar werk wegvallen. "De enige bussen die nog rijden, dienen als vervangend vervoer voor de trein of als personeelsvervoer", zegt woordvoerder Hilbert Michel van branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.

Maximaal twaalf mensen in een bus met vijftig stoelen

Ondernemers verwachten dat het weleens een hele tijd kan gaan duren voordat bussen mensen weer naar uitjes gaan vervoeren. "Scholen verplaatsen nu de schoolreis naar september of oktober. Maar het is helemaal niet zeker of alles dan weer normaal is. Ik verwacht ook niet dat de kerstmarkten doorgaan waar wij altijd naartoe rijden."

"Niemand beleeft er nu nog plezier aan om met een touringcar weg te gaan", zegt De Vries van Drenthe Tours. Eenvoudige pleziertjes, zoals eten en drinken met elkaar delen in de bus of naar iemand toelopen, is niet mogelijk.

Het bedrijf van De Vries verhuurt niet alleen bussen, maar organiseert ook dagtochten of busreizen naar voetbalwedstrijden en grote concerten. Je kunt er ook de spelersbus van FC Groningen of FC Emmen huren voor speciale gelegenheden. "Maar we mogen nu nog maar twaalf mensen kwijt in een bus met vijftig zitplaatsen", aldus De Vries.

“Niemand wil betalen voor een bus waar maar een kwart van de stoelen bezet mogen zijn.” Hilbert Michel, woordvoerder Koninklijk Nederlands Vervoer

Het zit de busbedrijven dwars dat er voor hen andere regels gelden dan voor bussen in het openbaar vervoer. "Als een van onze bussen wordt ingezet als treinvervangend vervoer, dan mag hij voor 40 procent vol zitten. Maar als hij wordt gebruikt voor een uitje, dan is dat ineens nog maar een kwart. Dat is niet uit te leggen", vindt Michel.

Doordat de bussen maar voor 25 procent gevuld mogen zijn, stijgt de prijs per persoon voor het huren van een bus enorm. "Daar wil niemand voor betalen", zegt Michel. De touringcarbranche voerde woensdag actie om noodsteun van de overheid te krijgen en voor meer duidelijkheid over de maatregelen.

Minder snel vervangend vervoer als een trein strandt

"Als er niets gebeurt, gaan een heleboel bedrijven failliet", zegt Michel. "Dat is niet alleen maar hinderlijk omdat je niet meer met de bus naar een uitje kan, maar kan ook maatschappelijke problemen veroorzaken. Het is niet goed voor de filedruk en als er ergens een treinstremming is, kun je die niet snel opvangen. Het zijn dus niet alleen maar de schoolreisjes die dan wegvallen."

De Vries is inmiddels bezig een aantal kleinere bussen uit zijn wagenpark om te bouwen voor verhuur. "Mensen zijn aan het klussen, er is veel vraag naar bestelbussen en verhuiswagens", zegt hij. Ook de spelersbussen worden weer mondjesmaat verhuurd aan scholen die er een rondrit in maken in plaats van op schoolkamp te gaan. De Vries: "Je moet toch wat..."