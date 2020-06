De films die deze week in de bioscoop verschijnen, hebben met elkaar gemeen dat ze reflecteren op wat het betekent om een ouder te zijn. In Ema krijgt een jonge danseres spijt van haar beslissing haar adoptiezoon af te staan. In Big Trip bezorgt een ooievaar een babypanda op het verkeerde adres en moeten de dieren samenwerken om het kind weer bij zijn ouders te krijgen. Dit zijn de films die vanaf deze week te zien zijn.

The High Note - comedy

Grace Davis is een succesvolle Amerikaanse zangeres bij wie roem en rijkdom iets te veel naar haar hoofd zijn gestegen. Assistente Maggie rent de benen onder haar lijf vandaan om alle opdrachten van Grace uit te voeren. Ondertussen droomt Maggie ervan om zelf muziek te produceren. Die kans lijkt zich voor te doen wanneer de manager van Grace met een voorstel komt dat hun carrières kan maken of breken.

Genre: comedy

Regisseur: Nisha Ganatra

Cast: Tracee Ellis Ross, Dakota Johnson, Ice Cube, Kelvin Harrison Jr., Zoe Chao

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: alle leeftijden

150 Bekijk hier de trailer van The High Note

Big Trip - animatie

Op een dag bezorgt een verstrooide ooievaar een babypanda op het verkeerde adres. Beer, Eland, Tijger en Konijn vangen het kind op en beginnen een zoektocht om het pandabeertje bij zijn echte ouders te brengen.

Genre: animatie, familiefilm, avontuur

Regisseur: Vasiliy Rovenskiy

Stemmen: Ivan Pecknick, Paul Boereboom, Pieter Spileers, Jonathan Demoor, Jelle Amersfoort

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: 6+

141 Bekijk hier de trailer van Big Trip

Line of Duty - crime

Wanneer de dochter van een politiecommissaris wordt ontvoerd, moet agent Frank Penny haar zien te vinden. Maar als hij de dader op het spoor komt, schiet hij hem per ongeluk dood. Zijn enige aanwijzing over waar het meisje is, is daarmee verdwenen. Frank wil koste wat kost boete doen voor zijn daad en zet alles op het spel om de ontvoerde dochter te vinden. Dit doet hij met behulp van de jonge journalist Ava.

Genre: crime, actie

Regisseur: Steven C. Miller

Cast: Aaron Eckhart, Giancarlo Esposito, Ben McKenzie, Courtney Eaton

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

130 Bekijk hier de trailer van Line of Duty

About Endlessness - drama

About Endlessness is een poëtische en filosofische overpeinzing van hoe mooi en hoe wreed de mensheid is. De kijker zweeft over kinderfeestjes, historische gebeurtenissen en andere alledaagse gebeurtenissen.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Roy Andersson

Cast: Bengt Bergius, Jan-Eje Ferling, Martin Serner

Gesproken taal: Zweeds

Kijkwijzer: 12+

105 Bekijk hier de trailer van About Endlessness

Martin Margiela: In His Own Words - documentaire

Martin Margiela is al twintig jaar lang een van de meest invloedrijke en mysterieuze modeontwerpers van deze tijd. Hij verafschuwt het idee een beroemdheid te worden en heeft daarom nog nooit zijn gezicht getoond. In deze door hemzelf ingesproken documentaire licht hij toch een tipje van de sluier over zijn leven op. Maar nog altijd is hij niet bereid zijn gezicht te laten zien.

Genre: documentaire

Regisseur: Reiner Holzemer

Gesproken taal: Engels, Frans

Kijkwijzer: alle leeftijden

112 Bekijk hier de trailer van Martin Margiela: In His Own Words

Ema - drama

Ema is een jonge danseres die in het experimentele dansgezelschap van haar man Gastón danst. Samen hebben ze een zevenjarige adoptiezoon. Maar wanneer die een verschrikkelijk ongeluk veroorzaakt, staan Ema en Gastón hem af. De beslissing legt een bom onder hun huwelijk. Al snel krijgt Ema spijt en neemt ze drastische maatregelen om haar zoon terug te krijgen.

Genre: drama, muziek

Regisseur: Pablo Larraín

Cast: Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo

Gesproken taal: Spaans

Kijkwijzer: 12+

116 Bekijk hier de trailer van Ema

Bovenstaande films draaien vanaf donderdag 18 juni in de bioscoop