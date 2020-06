Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een frittata van paksoi en oude kaas met bietjes-appelsalade.

Bereidingstijd: 35 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: paksoi, bietjes, appel

Aantal personen: 4

Vandaag een recept met paksoi, een langbladige, open kool van Aziatische origine. Je kunt het rauw eten in een salade, of bijvoorbeeld in deze wrap met kip teriyaki en mango. Paksoi is ook uitermate geschikt om mee te wokken. In het recept van vandaag wok je de paksoi kort, waarna je het verwerkt in een frittata: een dikke, Italiaanse omelet. Erbij een simpele salade van frisse groene appel en gekookte bietjes.

Vijf ingrediënten voor frittata van paksoi met bietjes-appelsalade (Foto: Andrea Tegel)

10 eieren

1 paksoi

100 gram oude kaas, geraspt

3 gekookte bietjes

1 groene appel

Zo maak je frittata van paksoi met bietjes-appelsalade

Snijd een plak van de onderkant van de paksoi af en was de groente grondig. Schud droog en snijd in stukjes. Het donkergroene gedeelte mag je iets grover snijden. Verhit een klein scheutje olie in een koekenpan en bak de paksoi kort aan op hoog vuur. Doe de paksoi dan over in een vergiet en laat goed uitlekken. Klop in een grote kom de eieren los met de geraspte oude kaas. Breng op smaak met peper en eventueel wat zout. Schep de paksoi door het eimengsel. Maak de koekenpan schoon en verwarm opnieuw een klein scheutje olie. Smeer dit met een kwastje of stukje keukenpapier voorzichtig uit over de bodem en zijkanten van de pan. Giet het eimengsel in de pan en zet het vuur helemaal laag. Plaats een deksel op de pan en laat de frittata in 20 tot 30 minuten heel zachtjes gaar worden. De frittata is klaar wanneer het ei aan de bovenkant gestold is. Hoe lang het duurt hangt af van het formaat van je koekenpan. Snijd intussen de bietjes en appel in blokjes en meng door elkaar. Serveer dit naast een punt frittata.

Eet smakelijk!