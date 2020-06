Geen Lowlands, geen Oerol en geen Tomorrowland: festivalgangers zagen hun zomerplannen massaal in het water vallen door de corona-uitbraak. Om toch nog wat leuks aan te bieden, zetten festivalproducenten op verschillende plekken in Nederland pop-upcampings op touw.

Op het strand bij Camperduin wordt er in de miezerregen flink getimmerd. Op een leegstaand veld verrijzen hier 54 tenten, stroomkabels en waterleidingen voor pop-upcamping en surfdorp Laguna Beach, georganiseerd door lokale ondernemers en festivalproducent The Good Guyz, dat onder meer Milkshake en Kingsday Festival maakt.

“De pop-upcamping wordt géén festivalcamping. Overdag kun je van alles doen, maar 's nachts is het stil.” Joost Botham, initiatiefnemer pop-upsurfdorp Laguna Beach

"Het gaat een beetje op een festival lijken omdat we allerlei tipi's, yoerts en andere tenten hebben die normaal gesproken op festivals worden verhuurd", zegt initiatiefnemer Joost Botham. Maar het wordt nadrukkelijk géén feestcamping. "We grenzen hier aan een woonwijk. Overdag kun je van alles doen, zoals surfen, maar 's nachts is het rustig."

Ook festivalproducent Kultlab, van onder meer Wildeburg en foodfestival Lepeltje Lepetje, zet nu een camping op poten. "We hadden al een aantal jaar in ons hoofd om zelf een camping te organiseren, maar dat plan kwam nooit echt van de grond", vertelt Maurice van de Berkt van Kultlab. "Nu kan het omdat de festivals niet doorgaan."

Decor van bestaande festivals

Fanatieke festivalbezoekers zouden op de pop-upcampings kunstobjecten van bestaande festivals kunnen herkennen. "We hebben natuurlijk heel veel decor in de inventaris en zetten op de camping veel dingen neer die we ook op de festivals gebruiken", zegt Van de Berkt.

De campings richten zich niet op de festivalbezoeker die graag laat in de nacht feest, maar meer op families en mensen die hun vakantie in het buitenland zagen sneuvelen door corona. "Het wordt gewoon een camping om te chillen met een gemengd publiek van jong tot oud", zegt Van de Berkt.

Voor de pop-upcampings hebben de festivalproducenten geen speciale evenementenvergunning nodig, maar gebruiken ze bestaande campings met een campingvergunning. "We presenteren het ook bewust niet als evenement, want dat mag gewoon niet", zegt Carina Kornfeind, festivaldirecteur van onder meer Mysteryland en Defqon. "We organiseren outdooractiviteiten, workshops over body, mind en soul en yoga- en meditatielessen."

De zee bij Camperduinen, waar nu een pop-upcamping komt. (Foto: Marjolein Piereman)

Werk voor mensen in de evenementenbranche

Net als overal in Nederland, hebben ook de pop-upcampings zich te houden aan coronamaatregelen. Zo is het kampeerterrein heel ruim opgezet. Op camping Tijdloos mogen maximaal 1.400 mensen staan terwijl het gebied 20 hectare groot is. En op de Lepeltje Lepeltje-camping' heeft iedereen een kampeervak van 10 bij 12 meter.

De campings zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar vakantieplekken in Nederland, maar ook om de mensen in de evenementenbranche weer aan het werk te zetten, zegt Botham. "We hebben hier nu weer elf man van de productie rondlopen, instructeurs en zzp'ers die normaal goed geld verdienen in de zomer. Het is fijn dat die weer aan de slag kunnen."

Benieuwd geworden naar de pop-upcampings? Deze plekken openen binnenkort.

Camping Kallumaan - Kraggenburg (Noordoostpolder)

Op camping Kallumaan kun je overnachten in diverse soorten luxe festivaltenten. Het terrein ligt in een bosachtig gebied met veel water en kleine eilandjes. Je kunt eten bij verschillende foodtrucks.

Waar: Evenemententerrein Netl de Wildste Tuin, Leemringweg 19, Kraggenburg

Wanneer geopend: 3 juli tot en met 31 augustus

Prijs: vanaf 25 euro per persoon per nacht

Meer informatie

Camping Tijdloos - Ermerstrand (Drenthe)

Op pop-upcamping Tijdloos kun je barbecueën, zwemmen, in je hangmat hangen en al het andere wat je op vakantie doet. Daarnaast worden er spirituele activiteiten aangeboden zoals yogalessen, meditatie, healingsessies en tai chi.

Waar: Ermerstrand, Steenbakkersweg 3, Erm

Wanneer geopend: 10 juli tot 17 augustus

Prijs: vanaf 29 euro per nacht

Meer informatie

Het Ermerstrand, waar de camping ligt. (foto: ID&T)

Laguna Beach - Camperduin (Noord-Holland)

Laguna Beach is een surfdorp met yoerts en familietenten. Voor de prijs krijg je niet alleen een accommodatie maar kun je ook surfen, windsurfen, suppen, beachvolleyballen, yoga beoefenen en 's avonds naar een film bij het strandpaviljoen.

Waar: Heereweg 373, Camperduin

Wanneer: 3 juli tot en met 23 augustus

Prijs: vanaf 800 euro (weekend, 4 personen)

Meer informatie

For-rest Glamp - Eibergen (Achterhoek)

For-rest Glamp richt zich op wereldreizigers die hun reis naar Bali of Thailand in rook zagen opgaan door corona. Je kunt een eigen tent meenemen of overnachten in een bedstee, tiny house, tipi of luxueuze suite.

Waar: Rekkenseweg 25, Rekken

Wanneer: 12 juni tot en met 1 november

Prijs: vanaf 13 euro per nacht

Meer informatie

Deze pop-upcamping is speciaal voor wereldreizigers die hun reis in het water zagen vallen. (Foto: For-Rest Glamp)