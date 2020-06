Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers die van wanten weten. Deze week: Remi van Beekum (40) met zijn bijenhotel.

Wie : Remi van Beekum

: Remi van Beekum Heeft gebouwd : Een bijenhotel

: Een bijenhotel Dat duurde : Een uur plus een kwartier per houtblok om gaatjes te boren

: Een uur plus een kwartier per houtblok om gaatjes te boren Prijskaartje: Tientje voor een plank, houtblokken gekregen bij houtzagerij

Een hotel voor bijen?

"Ja, ik heb er al meerdere gebouwd. Het is een nestplek voor bijen die boven de grond nestelen. Het is heel simpel: het zijn houtblokken met gaten erin, neergelegd in een frame. De bijen nestelen in de gangen. Bij mij zitten nu verschillende soorten metselbijen, die metselen wel zo'n tien kamers voor hun kinderen in één gang."

Wat heb je aan zo'n hotel?

"Wij hebben een grote tuin met fruitbomen en dan heb je hommels en andere bijen nodig om je planten te bestuiven. Maar het is überhaupt leuk, ook in de stad, om naar de bijen te kijken en ze te volgen. Het is ook goed voor de bijenpopulatie om een hotel neer te zetten. Van nature nestelen bijen in dood hout en dode bomen, maar we ruimen alles op in Nederland."

Op wat voor plek moet je het hotel neerzetten?

"Op het zuiden. Bijen houden van zon, ze zijn koudbloedig. 's Ochtends hebben ze weinig energie en gaan ze het liefst in de zon zitten om op te warmen om weer energie te krijgen. Daarom heb ik ook stenen in het hotel gelegd, die helpen het hotel 's ochtends op te warmen. En de bijen gaan op de warme stenen zitten."

"Je ziet ook insectenhotels voorbijkomen, die huisjes met allerlei soorten materiaal voor verschillende insecten. Maar dat werkt niet, heb ik ondervonden. Want lieveheersbeestjes, pissebedden, oorwurmen - ze houden allemaal van een donkere en vochtige omgeving. En bijen juist van zon."

Wat heb je nodig voor dit bijenhotel? Vier of vijf planken onbehandeld hout

Houtblokken, liefst verschillende soorten

Eventueel bamboe of rietstengels

Boor

Schroeven

Zaag

Eventueel palen om het hotel in de grond te zetten

Stenen

Zoveel bijen, zoveel wensen. De gangen zijn van verschillende grootte. (Eigen foto)

Hoe heb je het hotel in elkaar gezet?

"Het kan zo simpel als wat. Je kunt zelfs één blok hout doen, daar gaten in boren en op een droge plek zetten of er een afdakje boven maken. Zelf heb ik een klein hotel gemaakt dat aan de muur hangt en een groot hotel dat op palen staat in onze boomgaard."

"Je maakt het door vier planken aan elkaar te schroeven, in een vierkant. Als het niet tegen de muur hangt heb je ook een achterkant nodig. Zelf heb ik het hout laten zagen bij een houtzagerij. Die gaven me meteen dikke blokken hout mee om erin te leggen. Ook heb ik er nog hout voor gebruikt wat ik had slingeren."

"In die blokken hout boor je gaatjes. Boor gaten van verschillende grootte. Veel metselbijen nestelen het liefst in gangen van 6 en 8 millimeter groot. Boor er ook wat andere gaten omheen, van 4 tot 10 millimeter, en kijk wat daar op afkomt. Zelf vul ik het hotel langzaam met meer houtblokken, op basis van wat ik zie gebeuren."

"Je kunt er ook nog rietstengels en bamboe tussen leggen, die zijn hol van binnen. Bind een bosje met een touwtje bij elkaar en leg het ergens tussen. Zorg dat de stengels aan de achterkant dicht zijn."

Waar moet je aan denken bij het bouwen?

"Boor het liefst zo diep mogelijke gaten. Die van mij zijn 15 centimeter diep. En doe het netjes, want in gangen met rafelranden gaan de bijen niet zitten. Gebruik geen verf of lijm, daar houden bijen niet van."

Loopt het hotel goed?

"Ja, wij zagen direct resultaat. Maar wij wonen ook in de natuur, waar al veel bijen leven. Maar uiteindelijk komen ze ook in een stedelijk omgeving. Zorg er wel voor dat je verschillende bloemen en planten in de directe omgeving hebt."

De grote versie van het bijenhotel in Remi's tuin. (Eigen foto)