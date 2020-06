We brengen meer tijd alleen door nu etentjes, voetbaltrainingen en familiedagen minder vaak doorgaan. Veel sociale patronen werden door de 1,5 meter afstand en het verbod op samenkomsten doorbroken. Maar wat doet dit met een mens?

"Baby's kunnen doodgaan als ze niet worden geknuffeld, ouderen verpieteren wanneer ze geen bezoek ontvangen. Het geeft aan dat een gebrek aan sociaal contact schadelijk is voor de gezondheid", zegt Janneke Gaanderse, psycholoog en auteur van het boek In één dag gelukkig.

Niet ieder individu heeft dezelfde dosis contact nodig, weet Gaanderse. "Mensen die meer autonoom zijn, kunnen bijvoorbeeld beter alleen zijn. Volwassenen met kinderen, een partner en een veeleisende baan hebben ook minder behoefte aan contact."

Jongeren en ouderen daarentegen hebben volgens de psycholoog meer last van het verdwijnen van 'de stroom der dingen'. "Hun leven is, in veel gevallen, minder veeleisend. Daardoor is er meer ruimte voor en behoefte aan vriendschappen en sociale evenementen."

Alleen zijn kan zorgen voor negatieve gedachten

Het alleen zijn kan zijn tol eisen, vertelt Gaanderse. "Er is meer tijd om na te denken en het ligt in de menselijke natuur om te piekeren. Veel mensen vinden het moeilijk om positief te denken over zichzelf, waardoor gedachten ontstaan als: ik ben niet goed genoeg, waarom ben ik 3 kilo aangekomen, en andere mensen hebben veel leukere vrienden dan ik."

De psycholoog las ooit een quote op een post-it. "Er stond: 'Gedachten zijn net kinderen. Je moet ze afleiden.' Het betekent dat je niet alle problemen die zich in je hoofd afspelen, hoeft uit te graven en op te lossen. Soms is het beter om jezelf af te leiden van de eigen negativiteit."

“Mensen zijn dol op ritme. Daarom is technomuziek ook zo populair. Het is voorspelbaar en heeft een mooie klank. Zo hoort het leven ook te zijn.” Janneke Gaanderse, psycholoog

'Belangrijk om initiatief te tonen en uitdagingen aan te gaan'

Volgens Gaanderse kunnen mensen zichzelf afleiden met lichaamsbeweging en gesprekken met vrienden. "Wandel elke dag twintig minuten, bel mensen op voor een praatje en bovenal: zorg voor een nieuw dag- en weekprogramma."

Volgens de psycholoog raken mensen verloren wanneer een dagritme ontbreekt. "Mensen zijn dol op ritme. Daarom is technomuziek ook zo populair. Het is voorspelbaar en heeft een mooie klank. Zo hoort het leven ook te zijn. Daarom is het in deze tijd belangrijk om zelf dingen te initiëren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit geeft structuur."

Met COVID-19 besmette Den Toom vond steun bij vrienden

De 45-jarige Bianca den Toom uit Poortugaal herkent zich in de analyse van Gaanderse. Ze heeft 'goede en slechte dagen' nadat ze in februari besmet raakte met COVID-19. "Soms zat ik er doorheen. Dan gingen veel negatieve gedachten door mijn hoofd. Ik heb veel gehad aan mijn vriendenkring. Zij stonden dag en nacht voor me klaar en sleepten mij door de quarantainetijd."

Nu Den Toom genezen is verklaard, steekt ze extra energie in het onderhouden van contact. "Ik maak er een gewoonte van om iedereen wekelijks een bericht te sturen. Dat zorgt voor houvast. Daarnaast houden we met wat vriendinnen wekelijks een Zoom-call."

“Ik heb zelfs betere gesprekken via Zoom. Het is cut the crap, we gaan direct een laag dieper.” Raimke van den Beemt-Groothuizen

'Er zijn minder 'moetjes', het leven is geen Rat Race meer'

Ook de 34-jarige Raimke van den Beemt-Groothuizen uit Breda heeft sinds de coronacrisis meer contact via Zoom. "Dat leidt zelfs tot betere gesprekken. Het is cut the crap, we gaan direct een laag dieper."

Het gaat beter met haar sinds het aanbreken van de coronacrisis. "Er zijn minder 'moetjes', zoals de verjaardag van een 3-jarig kind van kennissen. Ik sport meer en heb meer tijd voor dingen die ik echt fijn vind. Het leven is even geen rat race."