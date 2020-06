Voor veel studenten is de laatste tentamenperiode voor de zomervakantie aangebroken. Maar in plaats in een tentamenhal, leggen ze die af vanuit hun studentenkamer of bij hun ouders thui. Vier studenten vertellen hoe het is om online tentamens te maken. "De docent kan aan je vragen of je je tafel wil filmen."

Rechtenstudent Sue Mae Klein (21)

"Ik ben vanmorgen mijn bed uitgerold, pakte een kopje koffie en zat om half negen in mijn studentenkamer aan mijn tentamen. Normaal fiets je naar de tentamenhal en staan daar vijfhonderd medestudenten, sommigen nog met een samenvatting in de hand. Iedereen vraagt elkaar: 'heb je dit en dit ook geleerd?' Daar fok je jezelf helemaal van op. Dat had ik nu dus niet."

“Normaal begin ik met de vragen waarvan ik zeker ben van het antwoord, maar nu kun je niet meer op een vraag terugkomen” Rechtenstudent Sue Mae Klein

"Aan de andere kant ervaar ik nu veel meer tijdsdruk. De tentamens bevatten nu minder vragen, maar ze duren nu maar twee uur in plaats van drie uur. En je moet ze op volgorde maken. Normaal begin ik met de vragen waarvan ik zeker ben van het antwoord, dan begin je met een lekker gevoel. Nu moet je direct antwoorden en kun je later niet meer op een vraag terugkomen."

"Uiteindelijk wil ik wel weer in de tentamenhal fysiek tentamens maken. Dan krijg je toch meer het gevoel dat je een tentamen maakt. Daar sta je op, loop je naar voren, lever je het in en is het klaar. Nu klap je je laptop dicht en zit je nog in dezelfde omgeving. Net of je niet echt klaar bent."

Student sociaal-juridische dienstverlening Hadewij Tuinsma (21)

"Ik woon met twaalf anderen in een studentenhuis en dat is wel een beetje druk met de tentamens. Daarom maak ik ze liever bij mijn ouders. Daar kan ik gewoon in mijn eentje op een kamer zitten en heb ik minder last van geluiden om me heen."

"Het is wel apart om via camera te worden gesurveilleerd. Aan het begin van het tentamen moet je je studentenkaart voor de webcam houden en na goedkeuring kun je het tentamen openen. De surveillant kan je tussendoor ook vragen stellen, zoals of je je tafel wil filmen om te laten zien hoe je erbij zit."

“Als je met 150 medestudenten in een tentamenhal zit, is iedereen gemotiveerder” Student sociaal-juridische dienstverlening Hadewij Tuinsma

"Het is goed dat we op deze manier gewoon tentamens kunnen maken, maar het voelt wel minder beladen als je het vanuit huis maakt. Ik merk dat ik wat sneller afdwaal dan normaal en dat ik me minder goed kan concentreren. Als je met 150 andere studenten in een tentamenhal zit, dan hangt er toch een meer serieuze sfeer en is iedereen gemotiveerd. Dan doe je het meer samen."

'In een tentamenhal doe je het meer samen'. (Foto: 123RF)

Rechtenstudent Michiel Huizen (21)

"Gelukkig kun je bij Rechten alles wat je moet doen gewoon vanuit huis doen. Alle bronnen zijn digitaal beschikbaar en de hoorcolleges worden opgenomen en uitgezonden. Wij zijn wat dat betreft beter af dan bijvoorbeeld scheikundestudenten, die veel meer praktijkopdrachten moeten doen."

“Ik heb een slechte internetverbinding thuis en moet altijd naar mijn vriendin fietsen” Rechtenstudent Michiel Huizen

"Het grootste voordeel van de digitale tentamens vind ik dat ik niet meer met de hand hoef te schrijven. Mijn handschrift is namelijk niet zo goed. Wel moet je nu in maximaal 300 woorden de vragen beantwoorden, en dat is bij 'fysieke' tentamens niet zo. Je moet je antwoorden daarom meer bewerken."

"Ik heb alleen een slechte internetverbinding thuis, en voor een tentamen moet je wel echt goed internet hebben. Ik fiets daarom nu telkens naar mijn vriendin als ik een tentamen moet maken. Maar afgezien daarvan kan ik me goed concentreren. In een tentamenhal raak ik juist sneller afgeleid, bijvoorbeeld als de surveillant op hakken tussen de tafels doorloopt."

Student Communications and Information Sciences Laura van Meijeren (29)

"Mijn situatie is anders dan die van de meeste studenten. Ik woon aan de rand van een dorp in een huisje voor mezelf. Tijdens tentamens kan ik rustig even naar buiten over de boerenakkers kijken. Veel meer ontspannen dan in een tentamenhal."

“Ik merk dat ik wat lakser wordt: je mag het boek er toch bijhouden” Student Communications and Information Sciences Laura van Meijeren

"Ik ben nog wel zoekende in hoe je een tentamen vanuit huis het beste kan aanpakken. Normaal gesproken bestaan ze uit veertig multiple choice-vragen, maar dat is nu afgeschaft omdat je die gewoon kan opzoeken. Nu mag je je boeken erbij houden en willen docenten zien hoe je de informatie toepast. Ik merk dat ik daar tijdens het studeren wat lakser van word: ik mag het boek er immers toch bijhouden."

"Vrijdag heb ik weer een open boek-tentamen. Ik ga proberen daarvoor wat actiever te leren door vragen en dilemma's met twee studiegenoten te bespreken. Ik merk dat veel studenten behoefte hebben aan wat meer feedback van medestudenten."