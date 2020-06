De makers van de populaire tv-serie Rundfunk hebben een film gemaakt die vanaf deze donderdag in de bioscoop te zien is. Daarnaast is een animatiefilm uit 2000 weer tijdelijk op het witte doek te zien. Een overzicht van de films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Rundfunk: Jachterwachter - komedie

De keiharde Wachtopzichter runt in zijn eentje een aftandse camping. Wanneer hij de aan lager wal geraakte wereldster Ronnie Bosboom Jr. als gast krijgt, hoopt de Wachtopzichter via hem meer beroemde gasten naar zijn kampeerterrein te trekken. In plaats daarvan trekt het idool alleen criminelen aan en moet hij alles op alles zetten om zijn camping te redden.

Genre: komedie

Regisseur: Rob Lücker

Cast: Yannick van de Velde, Tom van Kalmthout, Pierre Bokma, Carly Wijs, Bram van der Vlugt

Kijkwijzer: 12+

146 Bekijk hier de trailer van Rundfunk: Jachterwachter

Proxima - drama

De jonge ambitieuze astronaut Sarah krijgt de kans om de ruimte in te gaan. Het is een kans die ze absoluut niet wil laten schieten, maar het betekent wel dat ze haar dochtertje moet achterlaten. Ze moet kiezen tussen haar kind en haar dromen als astronaut.

Genre: drama

Regisseur: Alice Winocour

Cast: Eva Green, Matt Dillon, Lars Eidinger

Gesproken taal: Engels, Frans

Kijkwijzer: 6+

109 Bekijk hier de trailer van Proxima

Pettson & Findus: De Katonaut - familiefilm

De ondeugende kat Findus laat aan zijn baasje Pettson weten dat hij helemaal niet van opruimen houdt. Daarom stuurt hij de koning een brief om te vragen of alles gewoon rommelig mag blijven. Terwijl het tweetal wacht op antwoord van de koning beleven zij allerlei avonturen met andere dieren.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Torbjörn Jansson, Albert Hanan Kaminski

Stemmen: Louis van Beek, Wim van Rooij, Kees van Lier, Maria Lindes, Marjolein Algra

Kijkwijzer: alle leeftijden

Van Pettson & Findus is geen trailer beschikbaar. (Foto: ITA Rights)

My Hero Academia: Two Heroes - animatie

De jonge helden in opleiding Deku en Mika bezoeken samen een beurs, maar die wordt gehackt door criminelen. Ze zitten als ratten in de val. Hun enige hoop is gered worden door een nieuwe generatie helden.

Genre: animatie

Regisseur: Kenji Nagasaki

Stemmen: Mirai Shida, Daiki Yamashita, Kenta Miyake

Gesproken taal: Japans

Kijkwijzer: 12+

94 Bekijk hier de trailer van My Hero Academia: Two Heroes

Ghost Tropic - drama

Na een lange werkdag valt de 58-jarige Khadija in slaap in de bus. Bij de laatste halte wordt ze wakker en rest haar niets dan het hele eind door nachtelijk Brussel naar huis te lopen. Onderweg ontmoet ze verschillende mensen die zich 's nachts in de stad ophouden.

Genre: drama

Regisseur: Bas Devos

Cast: Saadia Bentaïeb, Maaike Neuville, Stefan Gota, Nora Dari, Willy Thomas

Gesproken taal: Nederlands, Frans

Kijkwijzer: alle leeftijden

146 Bekijk hier de trailer van Ghost Tropic

Scandalous: The Untold Story of the National Enquirer - documentaire

The National Enquirer is een Amerikaans roddelblad dat in het verleden tal van onthullingen deed over grote sterren, onder wie Michael Jackson, O.J. Simpson en Oprah Winfrey. In deze documentaire wordt hun agressieve en soms illegale werkwijze onthuld.

Genre: documentaire

Regisseur: Mark Landsman

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

139 Bekijk hier de trailer van Scandalous: The Untold Story of the National Enquirer

Bovenstaande films verschijnen donderdag 11 juni in de bioscoop