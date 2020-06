Feestcafés en nachtclubs mogen voorlopig nog niet open. Het risico op besmettingen is daar te groot, oordeelt de overheid. Ondernemers moeten daarom snel hun bedrijfsvoering veranderen.

"In een club is iedereen in beweging en sta je soms wel van 23.00 uur tot 6.00 uur 's ochtends te dansen. Dat is nu ondenkbaar. Ik denk dat het een hele tijd gaat duren voordat we weer open kunnen", zegt Hans Paul Nieskens, uitbater van nachtclub Complex in Maastricht.

Dat is Chris Garrit, eigenaar van de Groningse evenementenlocatie EM2, met hem eens. "Ik schat dat het nog wel tweeënhalf jaar duurt voordat we weer een echt rockconcert in een poppodium gaan meemaken", zegt hij.

Tot half maart kon er in zijn feestschuur (EM2 heeft de vorm van een Amerikaanse barn) ieder weekend tot in het holst van de nacht gedanst worden. Nu is de locatie omgetoverd tot een restaurant en afhaalsupermarkt voor lokale producten. "Toen we aankondigden te stoppen met concerten, zijn we binnen 24 uur een ander bedrijf geworden", zegt Garrit.

Op het nieuwe balkon van EM2 is er nu ruimte om te eten. (Foto: EM2)

Dineren met livemuziek

"We hebben voor 100.000 euro een balkon laten bouwen, geïnspireerd door het balkon van Paradiso. Dat was voor corona uitbrak al het plan. Daar hebben we nu tafels neergezet waar dertig mensen kunnen eten, terwijl er beneden een artiest op het podium speelt. Hopelijk kan dat per 1 juli weer met 100 mensen."

Ook Nieskens gooit het met zijn nachtclub, dat op een lijst staat van beste technoclubs wereldwijd, over een heel andere boeg. Op de plek waar in het weekend tweeduizend mensen op de beat van technomuziek stonden te stampen, worden nu diploma-uitreikingen en presentaties van scholen gehouden uit de buurt gehouden. "En voor de rest gaan we alles opknappen, waar je niet aan toekomt als je altijd open bent", zegt uitbater Hans Paul Nieskens.

Nieskens haalt daarnaast nu inkomsten uit het nieuwe restaurant en terras dat de nachtclub opende. Op het terras kan hij 140 gasten kwijt en op Tweede Pinksterdag zat het helemaal vol. "Maar je moet dat zien als een pleister op de wonde. We zijn nu meer aan het overleven dan aan het leven."

Terras van 1.000 vierkante meter

Vincent Marshall van de Haagse Club Westwood heeft samen met andere lokale horecaondernemers ook een terras uitgezet. En niet zomaar een. "Wij zitten op een parkeerplaats van ruim 1.000 vierkante meter en daar mogen we een terras op uitzetten."

“We zagen onze locatie op een groot parkeerterrein altijd als een nadeel. Nu blijkt het een enorm voordeel te zijn.” Vincent Marshall, eigenaar discotheek Club Westwood

Het terras bestaat naast biertafels ook uit jeu-de-boulesbanen, een badmintonveld en sjoelbakken. Bezoekers kunnen er een drankje drinken en pizza's eten. "We zagen het altijd als een nadeel dat we buiten het centrum zaten, maar nu biedt het alleen maar voordelen. Voor komend weekend hebben we al zeshonderd reserveringen", zegt hij.

De ondernemers maken het beste van een slechte situatie, maar zouden het liefste weer gewoon teruggaan naar hun oorspronkelijke functie als nachtclub of poppodium. Marshall: "Maar ik ga ervan uit dat dat pas volgend jaar weer kan. Je moet toch wat in de tussentijd."