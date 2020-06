Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: tuna melt-tosti's met geroosterde paprika en bosui.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort gerecht: lunch

Aantal personen: 4

Tuna melt-tosti's zijn een heerlijke, stevige lunch voor op een lange werkdag. Je kunt er een tijdje op vooruit! De klassieke tuna melt-tosti maak je alleen met tonijn, ui, mayonaise en kaas. Maar door er bosuitjes en reepjes geroosterde paprika aan toe te voegen, krijgt de tosti extra veel smaak.

Liefhebbers van pittig kunnen eventueel nog wat sambal of sriracha toevoegen aan de tonijnsalade. Voor een gezondere tuna melt-tosti kies je volkorenbrood.

De ingrediënten voor de tosti's. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Ingrediënten voor tuna melt-tosti's met geroosterde paprika

8 iets dikkere plakken brood

2 blikjes tonijn, uitgelekt

2 eetlepels mayonaise

2 eetlepels ketchup, plus extra om te serveren

2 bosuitjes in ringetjes, alleen het groene deel

2 geroosterde paprika's uit pot

12 (kaasschaaf)plakjes kaas

Zo maak je tuna melt-tosti's met geroosterde paprika

Meng de mayonaise, ketchup en ringetjes bosui door de tonijn. Breng op smaak met zout en peper. Snijd de geroosterde paprika's in dunne repen. Besmeer vier boterhammen met boter (optioneel) en leg ze met de beboterde kant naar beneden. Verdeel het tonijnmengsel en de paprikarepen erover en beleg met de plakjes kaas. Besmeer de overige vier boterhammen met boter (optioneel) en leg ze er met de beboterde kant naar boven op. Verwarm een koekenpan en bak de tosti's op laag vuur goudbruin aan beide kanten. Voorzichtig keren. Als de kaas gesmolten is, zijn de tuna melt tosti's klaar. Snijd ze doormidden en serveer ze eventueel met extra ketchup.



Eet smakelijk!