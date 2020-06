Inmiddels mogen poppodia en theaters weer dertig bezoekers per zaal ontvangen. Om toch nog meer mensen te kunnen laten genieten van muziek bieden een aantal poppodia nu ook livestreams aan naast de reguliere zaalkaarten. Deze concerten kun je deze week vanuit je woonkamer volgen.

Tim Akkerman vanuit Nijend24

Tim Akkerman treedt dinsdag op bij het minipoppodium Nijend24 in het Drentse Anderen. Het optreden is gratis te bekijken, maar er is wel een donatiemogelijkheid. In 2018 toerde Akkerman door Nederland met zijn tour Tim Sings The Boss, waarbij hij nummers van zijn held Bruce Springsteen ten gehore bracht. Recentelijk herontdekte hij zijn liefde voor Amerikaanse rock, waarvan zijn nieuwe single The Road het eerste resultaat is.

Wanneer: dinsdag 9 juni om 20.30 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

Hier is de livestream te bekijken

210 Luister hier naar The Road van Tim Akkerman

Clean Pete vanuit TivoliVredenburg

De deuren van TivoliVredenburg gaan weer gedeeltelijk open voor publiek. Het poppodium programmeert twee weken lang drie keer per dag optredens voor publiek. Woensdag staan de zussen Renée en Loes, ook wel bekend als Clean Pete, in de Grote Zaal. Zij maken bijzondere liedjes voor kinderen van zes jaar en ouder.

Wanneer: woensdag 10 juni om 19.00 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

Hier is de livestream te bekijken

Amsterdam Sinfonietta vanuit het Concertgebouw

Normaal gesproken kun je iedere woensdagmiddag naar een gratis lunchconcert in het Concertgebouw. In plaats daarvan zet het Concertgebouw nu iedere woensdag een opname online van een act in de lege zaal. Woensdag is dat het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Het orkest speelt veel korte klassieke werken en volksmuziek.

Wanneer: woensdag 10 juni om 12.30 uur

Prijs: gratis

Hier is de livestream te bekijken

Lucky Fonz III vanuit het Rietveld Theater

Het Rietveld Theater gaat weer dertig bezoekers per concert toelaten. Iedereen die geen zaalticket weet te bemachtigen, kan de show volgen via een livestream. Vrijdag staat Lucky Fonz III op de planken. Hij is een artiest wiens muziek niet in één genre te vatten is. Zijn album Multimens bevat elementen van nederpop, folk, het levenslied en house.

Wanneer: zaterdag 13 juni om 20.30

Prijs: 11 euro

Hier is de livestream te bekijken

203 Luister hier naar App Me van Lucky Fonz III

Klangstof vanuit TivoliVredenburg

De Nederlands-Noorse indierockband Klangstof had de eer de allereerste Nederlandse groep te zijn op het Amerikaanse muziekfestival Coachella. De muziek van Klangstof wordt sterk beïnvloed door Radiohead en zit barstensvol synthesizers, gitaren en drums. De mannen staan zaterdag drie keer in de Grote Zaal voor dertig man publiek en zijn 's avonds per livestream te bekijken.