Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers die van wanten weten. Deze week: Daniëlle Römkens (50) met haar minibieb.

Wie : Daniëlle Römkens

: Daniëlle Römkens Heeft gebouwd : Een minibieb

: Een minibieb Dat kan in: Eén à twee dagen

Eén à twee dagen Prijskaartje: 5 euro voor een kastje bij de kringloop, rest al in huis

Hou je van lezen?

"Ik lees veel! En vroeger kocht ik vaak boeken. Nadat ik ze had gelezen gaf ik ze meestal door aan anderen. Toen ik ergens een minibieb zag staan, besloot ik om minder boeken te kopen en zelf een minibieb te beginnen. Hij staat 20 meter van mijn huis af op een doorgaande weg, tegenover een basisschool."

Wat voor boeken staan er in je bieb?

"Er staan ongeveer vijftig boeken in. Soms zit er oude meuk tussen, maar meestal zijn het echt mooie en goede boeken. De onderste plank is voor kinderen, die veel langskomen vanuit school. De bovenste is voor volwassenen. Naast het kastje staan twee bankjes, dus dat is ideaal. In overleg met de gemeente kon ik dat kastje daar plaatsen en ze hebben zelfs geholpen."

Wat heb je nodig voor deze minibieb? Een bestaand kastje, bijvoorbeeld van de kringloop

Hardhouten platen of watervaste multiplex-platen

Plexiglas

Grondverf, houtverf en weerbestendige buitenverf

Potlood

Magneetstrip

Hamer

Boor

Schuurmachine

Decoupeerzaag

Fijn zaagje

IJzerzaag om schroeven binnen af te zagen

Schroeven en nagels

Rolmaat

Houtlijm

Ophangsysteem, in dit geval ijzeren palen en beugels

Het oorspronkelijke kastje van de kringloop. (Foto: Privécollectie Daniëlle Römkens)

Hoe heb je de minibieb in elkaar gezet?

"Maak eerst een plan: hoe wil je dat het kastje eruit komt te zien? Ik heb een aantal tekeningen gemaakt. Het leek mij erg leuk om een boek te tekenen op het dak. Ik heb daarvoor foto's gemaakt van een dik, opengeklapt boek, zodat ik het goed na kon tekenen."

"Ik heb bij een kringloopwinkel gezocht naar een kastje. Ik heb 'm helemaal geschuurd en geverfd: eerst met grondverf en daarna met drie lagen buitenverf, ook de binnenkant. Maar na een poosje bleek dat het hout van het kastje niet geschikt was om buiten te staan. Daarom heb ik er ander hout tegenaan geschroefd en dat hout weer goed geverfd. Het hout én de verf moeten goed zijn."

“Kies het juiste soort hout, want ook al heb je goede buitenverf, dan kan het hout nog gaan krimpen.”

"Aan de achterkant had ik al een houten plaat bevestigd, voor extra stevigheid en omdat de palen daaraan vast moeten komen. De vorm van die plaat loopt uit in een punt, wat de achterkant van het dakje is. Daarna heb ik een frame gemaakt van hout en dat op het dakje bevestigd. Daarbovenop bevestig je de twee zijkanten en de voorkant. De voorkant heb ik eerst beschilderd met de tekening van het boek."

"Het glas in het kastje heb ik eruit gehaald en vervangen door plexiglas. Dat doe je door het plexiglas met een fijn zaagje in de juiste vorm te snijden. Daarna timmer je ze erin met een hamer en nageltjes."

"Met de palen heeft de gemeente geholpen. Het zijn net zulke palen als bij verkeersborden worden gebruikt. Ze zijn met beugels achteraan op de houten plaat bevestigd. De palen staan in beton, dus het is een heel stevig geheel."

Het bewerkte en in de verf gezette kastje, met dak. (Foto: Privécollectie Daniëlle Römkens)

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Kies het juiste soort hout, want ook al heb je goede buitenverf, dan kan het hout nog gaan krimpen. Verder heb ik het dakje schuin gemaakt, zodat de regen er goed af kan lopen. De boeken blijven heel droog."

"Maak een goed sluitend deurtje, dat tegelijkertijd makkelijk werkt, ook voor kinderen. Ik heb er een magneetstrip voor gebruikt."