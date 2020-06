Voorzichtig gaan Nederlanders weer naar buiten om leuke dingen te doen. Musea en parken zijn weer open, maar veel bekende zomerse evenementen kunnen vooralsnog niet doorgaan. Waar kun je als gezin naartoe? Zeven ideeën voor veilige uitjes.

Foodtruckterras in Vlaardingen

Nu veel bekende foodtruckfestivals niet in de gebruikelijke vorm kunnen doorgaan, is er een nieuw alternatief ontstaan: een foodtruckterras in Buitenplaats Vlaardingen, midden in natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland. In de grote tuin en boomgaard kunnen maximaal 250 mensen op ruime afstand van elkaar zitten. Drankjes neem je zelf mee en eten kun je halen bij zeven foodtrucks. Het aanbod is divers: van hamburgers en friet tot ramen (Japans gerecht) en pokébowls. Toegang tot het terrein kost 5 euro. Het foodtruckterras is nog te bezoeken van 5 tot en met 7 juni.

Toeristische trekpleisters in Nederland

Typisch toeristische bestemmingen, zoals de Zaanse Schans, Volendam of de molens van Kinderdijk, zijn nu (nog) relatief rustig. Hier kom je geen busladingen buitenlandse toeristen tegen, maar hooguit wat landgenoten die ook hun kans schoon zien om eens toerist in eigen land te spelen. Een unieke kans om foto's zonder toeristen te maken.

Een stralende dag op de Zaanse Schans. (Foto: NU.nl/Mirjam Smits)

NEMO Science Museum in Amsterdam

In het NEMO Science Museum kunnen kinderen (en volwassenen) van alles leren over de basisbeginselen van wetenschap en technologie. Je leert er bijvoorbeeld hoe elektriciteit, licht, geluid en zwaartekracht werken. Vanaf 1 juni kun je NEMO weer bezoeken, wel moet je vooraf tickets met een tijdslot reserveren. De toegangsprijs voor bezoekers vanaf vier jaar bedraagt 17,50 euro.

Toer door je eigen provincie

Op de fiets of met de auto kun je je eigen provincie goed verkennen. Ga van dorp naar dorp en ontdek nieuwe plekken in de buurt. Onderweg kun je even stoppen om te wandelen of picknicken. Veel boeren verkopen langs de weg verse asperges, tulpen of eieren. Leuk om mee te nemen voor thuis! Van het Groene Hart tot Overijssel of Noord-Brabant, eigenlijk is er in iedere Nederlandse provincie een heleboel te ontdekken.

Madurodam in Den Haag

Veel bezienswaardigheden, dierentuinen en pretparken zijn weer open, waaronder het onlangs vernieuwde Madurodam in Den Haag. Het is wel verplicht om voor de dag van je bezoek te reserveren, zodat er niet te veel bezoekers tegelijk in het park zijn. Toegang tot Madurodam kost 17,50 euro voor bezoekers vanaf drie jaar. Op dit moment kunnen kinderen tot en met zes jaar het miniatuurpark doordeweeks gratis bezoeken. Ze krijgen ook een waterijsje.

Het vernieuwde Madurodam is geopend. (Foto: Madurodam)

Picknicken in de buurt

Iedereen heeft wel een parkje of misschien wel een strand in de buurt. Dat zijn heerlijke plekken om gezellig met het gezin te gaan picknicken. Wie een achtertuin heeft, kan er zelfs voor kiezen om daar het picknickkleed neer te leggen. Een aardappelsalade, aardappeltortilla, zomerse salade of stukjes quiche zijn handige hapjes om mee te nemen. Sommige lokale horecazaken bieden ook kant-en-klare picknickboxen aan.

Zomerse aardappelsalade met chorizo. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Het water op

Bij een plek voor waterrecreatie bij je in de buurt kun je een waterfiets, kano, roeiboot, motorboot of zelfs een zeilboot huren. Als je echt een tocht gaat maken, ben je zo een halve dag op het water. Vul een koelbox met hapjes, broodjes en drankjes en vergeet natuurlijk de zonnebrandcrème niet.