Naast natuurhuisjes en huisjes op vakantieparken, zit ook de verhuur van campers in de lift. Omdat de toiletvoorzieningen op campings nog altijd gesloten zijn, zoeken mensen naar kampeermiddelen met eigen sanitair. Maar zijn er wel genoeg campers voor alle geïnteresseerden?

"Een camper is waanzinnig leuk als je ervan houdt om rond te reizen en nieuwe dingen te ontdekken", zegt Martijn Peeters, oprichter van camperdeelplatform Camptoo. Toen de coronamaatregelen halverwege maart werden ingevoerd, liet hij zijn huis in Den Haag achter zich en reed hij met zijn gezin naar Friesland en Drenthe. "Je kunt veel beter hier zitten, waar je 's ochtends herten, konijnen en eekhoorntjes kunt zien, dan opgesloten in een huis in de stad", zegt hij.

In maart en april zag Peeters annulering na annulering binnenkomen bij Camptoo. "Het liep helemaal terug tot nul boekingen. In mei begon het weer te stijgen en sindsdien zien we alleen maar nieuwe records in het aantal verhuurde campers."

Aantal boekingen is vertwintigvoudigd

Dat de toilethokken op de campings tot 1 juli gesloten blijven en je nu dus met eigen sanitair moet kamperen, maakt de campers zeker populairder. Zo ziet Peeters nu op de camping busjes met ernaast een apart tentje voor een toilet en douche. "Maar we zien ook al boekingen voor juli en augustus, wanneer de wc's weer open mogen", zegt Peeters. Hij spreekt van een vertwintigvoudiging van het aantal reserveringen.

De schaduwzijde van die groeiende populariteit is dat de huurbusjes op een gegeven moment 'opraken'. Peeters vermoedt dat de vraag naar campers het aanbod weleens zou kunnen overstijgen. "Zeker in het hoogseizoen zouden we een tekort kunnen oplopen", zegt hij.

De populariteit van de kampeerbusjes is nu in een stroomversnelling geraakt, maar was al sinds 2014 aan een opmars bezig. Dat blijkt uit cijfers van autobranchevereniging BOVAG. In 2014 werden nog 1.092 nieuwe campers geregistreerd. In 2019 waren dat er al 2.074. In totaal staan in Nederland zo'n half miljoen campers.

Shamira van Veenendaal en Niels de Graaf in hun zelfgebouwde camper. (Foto: Wander Rebel)

Zelf een camper bouwen

Daarnaast bouwen veel handige doe-het-zelvers bestelbusjes om tot campers. Zoals reisblogger Shamira van Veenendaal (28) uit Utrecht en haar vriend, die voor in totaal 17.500 euro een tweedehands busje kochten en ombouwden tot camper. Zij krijgen de laatste tijd veel vragen over hoe ze dat hebben gedaan en schreven er een e-book over.

“De eerste keer stak de koelkast te ver onder het aanrecht uit en moesten we zelf een koelkast maken.” Shamira van Veenendaal, doe-het-zelver

"Je vindt genoeg informatie op internet, bijvoorbeeld op YouTube", zegt Van Veenendaal. "Als je alles op schaal uittekent, krijg je een realistisch beeld van wat er allemaal in past. De eerste keer ging dat bij ons fout, toen stak de koelkast veel te ver onder het aanrecht uit en moesten we zelf een koelkast bouwen. Dat is geen aanrader."

Bedenk ook goed wat je zelf kunt doen en waarvoor je echt iemand moet inschakelen. "Ik hoorde van iemand dat die alleen apparatuur had gekocht die werkt op 230 volt, terwijl alles in een camper op 12 volt draait. Daardoor kunnen dingen in brand vliegen. Voor elektra en gasleidingen is het helemaal niet erg om iemand anders te vragen", zegt Van Veenendaal.

Is de bus eenmaal af, dan heb je een kampeermiddel waarmee je zelfvoorzienend bent en goed geïsoleerd van anderen kunt kamperen. "Het nadeel is alleen wel dat je iedere ochtend het toilet moet schoonmaken", zegt Peeters.