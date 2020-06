Wildkamperen is in Nederland niet toegestaan, maar op een paar aangewezen plekken mocht je wel drie nachten lang gratis met een tent in de natuur staan. Staatsbosbeheer heeft al deze kampeerplekken opgeheven. Waar moet de wildkamperende natuurliefhebber nu heen?

De zeventien paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer waren een van de weinige plekken waar je in Nederland kon wildkamperen. Dat wil zeggen: binnen een straal van tien meter om het kampeerpaaltje mochten maximaal drie trekkerstentjes staan voor maximaal drie nachten. "Het waren hele mooie locaties middenin de natuur", zegt Bas van der Voort, woordvoerder van Stichting Wild-Kamperen.nl. "Je kreeg daar echt het wildkampeergevoel, maar dan op een legale manier."

Aan die gratis toegankelijke kampeerterreinen komt nu een einde. Ze waren al afgezet met linten in verband met de coronacrisis, maar vorige week kondigde Staatsbosbeheer aan dat de locaties nu definitief gesloten zijn. Kampeerders veroorzaakten er te veel overlast. "Er worden vuurtjes gestookt, vuilnis achtergelaten, er wordt met veel te veel mensen gekampeerd en ze richten vernielingen aan in de natuur", zegt woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer. "Het loopt behoorlijk in de kosten om de vernielingen te herstellen en daar te handhaven."

Bas van der Voort (links) op een kampeertrip. (Foto: Stichting Wild-Kamperen.nl)

'Overlastgevers verpesten het voor de rest'

Stichting Wild-Kamperen.nl vindt het jammer dat een kleine groep overlastgevers het nu verpest voor de vele natuurrecreanten die zich wel volgens de regels gedragen op de paalkampeerterreinen. "Het was zo'n mooie vorm van lekker weggaan in de buitenlucht. Je ziet dat meer mensen op zoek zijn naar mogelijkheden om te kamperen nu de grenzen dicht zijn en veel voorzieningen gesloten zijn", zegt Van der Voort. "Wat ons betreft is de sluiting onnodig."

“De natuurkampeerterreinen zijn ook mooie plekjes, en daar weten we beter wie er zijn en met hoeveel mensen.” Joke Bijl, woordvoerder Staatsbosbeheer

Mensen die graag gebruikmaakten van de paalkampeerterreinen, kunnen volgens Staatsbosbeheer nu goed terecht op de natuurkampeerterreinen. "Daar zijn er 27 van in Nederland", zegt Bijl. "Dat zijn heel mooie plekjes, die voor de boswachters beter te beheren zijn. Daar weten we op ieder moment wie er zijn en met hoeveel mensen ze er zijn omdat je er van tevoren moet reserveren."

Van der Voort vindt de natuurkampeerterreinen geen goed alternatief. "Het paalkamperen heeft echt een andere doelgroep dan de natuurkampeerterreinen", zegt hij. "De paalkampeerterreinen werden veel gebruikt door langeafstand wandelaars die langs de route overnachtten. Mensen die een internationale wandelroute afleggen, hebben nu wel een probleem."

Zelf stukjes bos kopen

De wildkampeerstichting gaat nu op zoek naar alternatieven voor de paalkampeerterreinen. "Nu de 17 terreinen van Staatsbosbeheer wegvallen, blijven er nog ongeveer 30 open", zegt Van der Voort. "Het lastige is alleen dat de regelgeving niet uniform is bij die andere terreinen. Het zijn plekken met verschillende eigenaren, zoals Natuurmonumenten of particulieren."

Daarom bekijkt de stichting of ze geen stukjes bos kunnen pachten of zelfs kopen. "Onze doelgroep is met weinig tevreden, die willen gewoon een mooie natuurbeleving", zegt Van der Voort. "We hebben alleen een bosperceel nodig wat redelijk ver van de mountainbikeroutes en snelwegen ligt, waar je met weinig faciliteiten toch kunt kamperen."