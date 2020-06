Van geregeld praatjes maken met vreemden worden we gelukkiger, zo blijkt uit onderzoek. Nu we massaal binnen zitten, speelt QuarantaineChat in op die behoefte. Via de app kun je bellen met vreemden van over de hele wereld. NU.nl-redacteur Hagar Jobse probeerde het uit.

De zestienjarige Zakaria uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel leest op dit moment het boek Hippie van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho. Dat heeft hij me zojuist verteld via de telefoon. "Maar wat is nu precies een hippie?", wil hij van me weten. Het toeval wil dat het boek dat hij leest zich voor een deel in mijn woonplaats Amsterdam afspeelt.

Voor ik het weet, ben ik deze Afghaanse tiener aan het uitleggen hoe het eraan toeging in Amsterdam in de jaren zestig en zeventig.

De reden dat dit gesprek überhaupt gevoerd wordt, is de app QuarantaineChat. De app is aan het begin van de lockdowns in het leven geroepen door de Amerikaanse programmeurs Max Hawkins en Danielle Baskin. Via de app word je gekoppeld aan een van de ruim vierduizend gebruikers. Vervolgens kun je met elkaar bellen.

“Hoewel mensen nog steeds online met hun vrienden en familieleden kunnen praten, ontbreekt de ervaring van een spontaan gesprek met een vreemdeling.” Makers QuarantaineChat

Dit kan een willekeurig gesprek zijn, maar je kunt ook laten weten dat je graag bepaalde interesses met iemand wil bespreken, zoals boeken, reizen of je favoriete podcasts.

Door mensen te laten praten met iemand die ze niet kennen, voelen ze zich mogelijk minder eenzaam. "Hoewel mensen nog steeds online met hun vrienden en familieleden kunnen praten, ontbreekt de ervaring van een spontaan gesprek met een vreemdeling nu in veel van onze levens", staat in de beschrijving van de app.

Ook contact met vreemden is belangrijk voor ons mentale welzijn, bleek eerder uit onderzoek van de Amerikaanse gedragswetenschappers Nicholas Epley en Julia Schroeder.

De psychologen deden een aantal experimenten waarin ze reizigers vroegen een gesprek te voeren met een onbekende, in de stiltecoupé te zitten of gewoon te doen wat ze altijd zouden doen. Tegen de verwachtingen van de deelnemers in bleken de mensen die onderweg een gesprek met een onbekende voerden de prettigste reis te hebben gehad.

“Alleen al door op straat naar elkaar te glimlachen, neemt je geluksniveau toe.” Saskia Geraerts, psycholoog

"Wij mensen willen eigenlijk gewoon gezien worden", zegt psycholoog Saskia Geraerts. Dat is volgens haar logisch te verklaren. "We zijn de enige diersoort die tot ver na de geboorte niet voor zichzelf kan zorgen. Als we niet gezien worden, gaan we simpelweg dood." Die behoefte aan contact kan door verschillende mensen vervuld worden. Door je partner, vrienden en collega's, maar juist ook door totale vreemden.

"We onderschatten de noodzaak van oppervlakkig contact", aldus Geraerts. Bovendien is dit soort contact relatief makkelijk. "Een vreemde kent je mindere kanten niet. Dit soort contact is hierdoor vaak een boost voor je ego. Alleen al door op straat naar elkaar te glimlachen, neemt je geluksniveau toe."