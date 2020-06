De films die deze week in de bioscoop verschijnen, kenmerken zich door moeizame ouder-kindrelaties. In Honey Boy verwerkt acteur Shia LaBeouf zijn moeilijke jeugd door zijn hardvochtige vader, een oud-crimineel, te spelen. In Das Vorspiel trekt een viooldocent een getalenteerde leerling voor op haar eigen zoon en in La Vérité is de dochter van een Franse filmster het zat dat haar moeder altijd alle aandacht opeist. Dit zijn de films die deze week in de bioscoop verschijnen.

La Vérité - drama

Fabienne Dangeville is een beroemde Franse filmactrice die door haar fans en filmcritici op handen wordt gedragen. Omdat haar memoires binnenkort worden gepubliceerd, keert haar dochter Lumir met haar gezin vanuit New York terug naar Parijs. Lumir merkt al snel dat haar moeder geen spat veranderd is: nog altijd wil ze altijd in de spotlights staan en trekt ze alle aandacht naar zich toe. Wanneer ze de memoires van haar moeder leest, verbaast Lumir zich over hoeveel ervan verzonnen is. De reünie van moeder en dochter mondt uit in een heftige confrontatie, waarbij weggestopte trauma's naar boven komen.

Genre: drama

Regisseur: Hirokazu Kore-eda

Cast: Juliette Binoche, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Ethan Hawke

Gesproken taal: Frans, Engels

Kijkwijzer: alle leeftijden

120 Bekijk hier de trailer van La Vérité

Honey Boy - drama

De speelfilm Honey Boy is geschreven door Shia LaBeouf. De Amerikaanse acteur en regisseur laat hierin zien dat hij als jonge filmacteur beroemd werd en als volwassene in een afkickkliniek belandde. Zelf speelt hij de rol van zijn criminele vader, met wie hij in een vies motel woonde en een moeilijke band had. Met de film hoopt LaBeouf de herinneringen uit zijn jeugd te kunnen verwerken.

Genre: drama

Regisseur: Alma Har'el

Cast: Shia LaBeouf, Laura San Giacomo, Lucas Hedges, Noah Jupe, Natasha Lyonne

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

129 Bekijk hier de trailer van Honey Boy

Das Vorspiel - drama

Anna Bronsky is een strenge, veeleisende viooldocent op een prestigieus conservatorium. Haar zoon Jonas speelt onder druk van zijn moeder ook viool, hoewel hij liever zou ijshockeyen. Op een dag ontmoet Anna tijdens een auditie de getalenteerde jonge violist Alexander. Ze neemt hem onder haar hoede en steekt steeds meer tijd en aandacht in de begeleiding van Alexander. Langzaamaan verliest ze het contact met haar zoon en man. Dan vindt op de examendag een tragisch ongeluk plaats met verstrekkende gevolgen.

Genre: drama

Regisseur: Ina Weisse

Cast: Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus

Gesproken taal: Duits

Kijkwijzer: 12+

111 Bekijk hier de trailer van Das Vorspiel

Fjord - natuurdocumentaire

Fjord gaat over de indrukwekkende Noorse zee-inhammen, waar een rijke onderwaterwereld vol koraalriffen en lichtgevende zeediertjes zich onder het wateroppervlak verschuilt.

Genre: natuurfilm

Regisseur: Jan Haft

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: alle leeftijden