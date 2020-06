We kunnen weer mensen kijken vanaf het terras of kunst kijken in de musea. Maar even op de bonnefooi ergens heengaan, zoals voor de corona-uitbraak, is er niet meer bij. Welke uitjes moet je allemaal van tevoren vastleggen? En waar kun je nog wel spontaan heen?

Terrassen en restaurants

Om een drankje op het terras te doen, hoef je niet altijd te reserveren. Op veel plekken kun je gewoon aanschuiven of je door een medewerker naar een plek laten leiden. Voor restaurants werkt dat anders. Daar moet je wel eerst online of telefonisch reserveren. Ook als je bijvoorbeeld op een vakantiepark naar een restaurant gaat. Daarnaast geldt er een maximale tijdsduur voor hoe lang je ergens kunt blijven. Dit ook weer om de doorstroom van bezoekers te verhogen.

Boot naar de Waddeneilanden

Normaal gesproken koop je bij Wagenborg, de passagiersdienst die naar Ameland en Schiermonnikoog vaart, een bootticket dat een hele zomer of hele winter geldig is. Dat verandert vanaf dinsdag 16 juni. Dan moet je verplicht online reserveren en koop je een ticket op datum en tijd. De kassa's in de bootterminal zijn dan gesloten. Je moet je kaartje online kopen, omdat een ticket in de veerhaven kopen geen optie is. Ook voor overtochten naar Terschelling en Vlieland moet je online reserveren. Voor een overtocht naar Texel hoeft dit niet.

De veerboot naar Ameland. (Foto: 123RF)

Zwembaden

Een dagje zwembad kan op de meeste plekken alleen nog maar met een reservering. Bovendien mag je maar beperkte tijd naar binnen. Voor het grootste zwemparadijs van Nederland, het Tikibad, geldt een maximale verblijfsduur van twee uur. Het is niet mogelijk om meerdere tijdssloten achter elkaar te boeken. "We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk daggasten en verblijfsgasten van het vakantiepark van het bad gebruik kunnen maken", zegt een medewerker van Duinrell, waar het Tikibad onderdeel van is.

Ook de zwembaden op de vakantieparken van Landal GreenParks en Center Parcs moet je van tevoren reserveren. Sommige zwembaden vragen niet om een online reservering, maar hebben een teller op de website waarop je kunt zien hoeveel capaciteit er nog is.

Bioscopen, theaters, poppodia

Culturele centra mogen weer dertig bezoekers per zaal toestaan. Je mag alleen naar binnen met een online reservering en na een checkgesprek. Veel theaters hebben hun programmering zien uitvallen als gevolg van de coronacrisis en kunnen alleen nog maar solo-voorstellingen of duo's laten zien. Bekijk de website voor de aangepaste programma's.

Hetzelfde geldt voor bioscopen: veel filmreleases zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Wel draaien er nog films die kort voor de sluiting van de bioscopen uitkwamen en populaire films zoals Harry Potter of Grease.

De zaal van het Bellevue Theater met de stoelen op 1,5 meter afstand. (Foto: Casper Koster)

Pretparken, musea en dierentuinen

Om zoveel mogelijk contact tussen bezoekers en personeel te mijden, sluiten dierenparken en pretparken hun fysieke kassa's. In plaats daarvan reserveer je nu online een ticket. De pretparken laten bovendien nog geen groepen toe. Alleen mensen die bij elkaar in huis wonen, kunnen er samen heen.

Voor musea, dierenparken en pretparken geldt, in tegenstelling tot restaurants en cafés, niet dat er maximaal dertig bezoekers binnen mogen zijn. De maximale capaciteit is berekend op het vloeroppervlakte van de musea. Ook geldt er geen maximale verblijfsduur. Voor het museum kies je wel een starttijd, maar vanaf dat moment mag je er zo lang blijven als je wilt.

Sportverenigingen zoals golfclubs en tennisbanen

De sportscholen blijven de komende maand nog dicht, maar buitensporten zijn tot op zekere hoogte op reservering alweer mogelijk. Zo mag je bijvoorbeeld weer golfen en tennissen, zo lang je je aan een aantal regels houdt. Bij het golfen mag je bijvoorbeeld de vlaggenstok niet aanraken. En tijdens het dubbelen bij tennis moet je altijd 1,5 meter afstand aanhouden.