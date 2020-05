Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: 'donuts' van appel met chocoladeroomkaas.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort gerecht: tussendoortje

Hoeveelheid: 8 à 10 stuks

Minder gezond dan een appel, maar gezonder dan een klassieke donut. Deze 'donuts' gemaakt van appel met een laag chocoladeroomkaas zijn een heerlijk tussendoortje en ook als dessert doen ze het goed.

Kinderen zullen het leuk vinden om de 'donuts' te helpen versieren. Als je nog sneller klaar wilt zijn, kun je in plaats van de chocoladeroomkaas ook chocolade- of hazelnootpasta gebruiken om de appelschijven mee te besmeren.

De ingrediënten voor de appeldonuts. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Ingrediënten voor 'donuts' van appel met chocoladeroomkaas

2 friszure appels

80 gram roomkaas

40 gram chocolade, melk of puur

15 gram witte chocolade (optioneel)

sprinkles of andere eetbare decoratie

Zo maak je 'donuts' van appel met chocoladeroomkaas

Smelt de pure of melkchocolade au bain-marie en roer het door de roomkaas. Gebruik een appelboor om de klokhuizen uit de appels te verwijderen en snijd ze daarna in plakken. Besmeer de plakken met de chocoladeroomkaas. Smelt de witte chocolade au bain-marie en decoreer hiermee de appel 'donuts'. Bestrooi met sprinkles of andere eetbare decoratie.

Eet smakelijk!