De achtbaankarretjes in de Nederlandse pretparken zijn inmiddels weer deels gevuld met bezoekers en ook de dieren in de dierentuinen worden weer bezocht. Er gelden volop nieuwe regels in de parken, zoals afstand houden en alleen met het eigen huishouden komen. Wat is er specifiek veranderd voor mensen met een beperking?

"De voornaamste verandering is de 1,5 meter afstand houden", zegt Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, een initiatief van omroep KRO-NCRV. "De helft van de mensen met een beperking loopt een groter risico om corona te krijgen. Zij zijn nu nog meer op hun hoede en moeten extra rekening houden met hun veiligheid."

Daarnaast kunnen mensen met een beperking niet meer in alle attracties. Dit komt omdat het pretpark- en dierentuinpersoneel hulpbehoevende bezoekers niet meer mogen aanraken. "En soms is fysiek contact echt nodig", zegt Brink. "Bijvoorbeeld om iemand die blind is naar zijn plaats te brengen."

Begeleider mag mee, maar kan niet altijd helpen

Een eigen begeleider mag je wel in en uit de attracties helpen, maar dat kan niet overal. Zo laat de Efteling weten dat gasten die niet zelfstandig kunnen instappen tijdelijk geen ritten kunnen maken in De Vliegende Hollander, Fata Morgana, Gondoletta en Piraña. Daar is namelijk een speciale training voor nodig.

Met een eigen begeleider mag je wel in de rest van de attracties. Maar aan die begeleider zitten nog wel wat haken en ogen. Volgens het Veilig Samen Uit protocol, het heropeningsplan dat is opgesteld door de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, zijn bezoekers alleen met het eigen huishouden welkom.

“Wij pleiten ervoor dat een begeleider ook van een zorginstelling mag zijn.” Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken van de KRO-NCRV

Het is onduidelijk of begeleiders van mensen met een beperking tot hetzelfde huishouden moeten behoren, of dat het ook hulpverleners van een zorginstelling mogen zijn. "Wij pleiten ervoor dat beide mag", zegt Brink. "Het is het prettigst om begeleid te worden door iemand die je goed kent."

De Python in de Efteling is nog wel toegankelijk voor mensen met een beperking. (Foto: Pro Shots)

Corona dwingt tot nadenken over toegankelijkheid

Sinds de corona-uitbraak en de nieuwe veiligheidsmaatregelen in de dagattracties, komen recreatieondernemers en belangenorganisaties voor mensen met een beperking regelmatig samen in videosessies om te spreken over de toegankelijkheid van de parken. Deze sessies worden georganiseerd door projectleider Karin Stiksma.

“Ineens zijn we allemaal een beetje beperkt in onze mogelijkheden. Daar vloeit veel solidariteit en creativiteit uit voort.” Karin Stiksma, leidt sessies over toegankelijkheid

"In deze periode moeten ondernemers sowieso nadenken over toegankelijkheid", zegt Stiksma. "Ineens zijn we allemaal een beetje beperkt in onze mogelijkheden. Je ziet dat daar ook weer veel solidariteit en creativiteit uit voortvloeit. In die zin is dit een heel mooie periode om na te denken over hoe we voorzieningen zo inclusief mogelijk kunnen maken."

Volgens Stiksma staat of valt de toegankelijkheid van de parken nu met de marketing en communicatie. "Ondernemers moeten duidelijk van tevoren laten weten wat er allemaal wel en niet mogelijk is. Met wat voor vervoer moet je er komen? Waar moet je rekening mee houden als je een beperking hebt?"

Grote bereidwilligheid

De parken zijn nog maar net geopend en gaan de komende periode praktijkervaringen verzamelen van mensen met een beperking, zegt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf. "Veel parken zijn echt nog aan het proefdraaien. We zijn nog niet tegen concrete beperkingen aangelopen."

Volgens Brink is de bereidwilligheid van ondernemers om mee te denken over toegankelijkheid voor mensen met een beperking groot. "Iedereen wil wel meewerken. Het lastige is alleen: niemand heeft een spoorboekje voor de situatie waar we nu inzitten. Het is in ieder geval al mooi dat zo'n grote club mensen hier al regelmatig over spreekt. We moeten voorkomen dat mensen met een beperking straks met 10-0 achter komen te staan."