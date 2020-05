Op maandag 12.00 uur mogen we weer: witbiertjes op een zonnig terras, bitterbal erbij en genieten maar. Wat niet mag? Staand drinken, met een snotneus of andere verdachte klachten aankomen, in een groep aanschuiven en liever ook niet te lang blijven zitten.

Tweede Pinksterdag wordt een zonnige dag, we zitten al maanden thuis en veel Nederlanders hoeven die dag niet te werken en dus verwacht brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) veel enthousiaste gasten. "Horecaondernemers kunnen niet wachten om hun gasten weer te verwelkomen en zitten vol creatieve ideeën, aldus KHN.

Want een terrasje pikken in 2020 gaat anders dan we gewend zijn. Dit kun je verwachten in cafés, bars en restaurants:

Voor een plekje binnen moet gereserveerd worden.

Er zal worden gevraagd naar je gezondheid. Dit checkgesprek is verplicht.

Vol is vol: binnen mogen maximaal dertig gasten aanwezig zijn (dus exclusief personeel).

Voor terrassen is geen maximumaantal gasten vastgesteld, maar je kunt worden geweigerd.

Staan of aan de bar hangen, is er niet meer bij. Alle gasten, binnen of op het terras, hebben een zitplaats.

Gasten moeten 1,5 meter afstand houden, behalve mensen uit hetzelfde huishouden. Dat geldt zowel binnen als buiten.

Personeelsleden moeten 1,5 meter afstand tot de gasten bewaren en ook onderling afstand houden.

Bij Ledig Erf, een populair Utrechts café met 180 terrasplekken, hebben ze er zin in. Het terras wordt anderhalvemeterproof, er is een ontbijtje aan het menu toegevoegd om gasten meer verspreid over de dag te ontvangen en bovendien is er een app ontwikkeld.

“Grapperhaus liep toevallig net voorbij, dus we denken wel twee keer na.” Karim Cloos, De Eeuwige Jachtvelden in Den Haag

Maxine, die bij het Ledig Erf serveert, verwacht dat de maatregelen haar werkzaamheden verlichten én veiliger maken. "Elk tafeltje heeft een QR-code waarmee je kunt bestellen en afrekenen en dus is er veel minder contact tussen gast en personeel. Zo houden we ook de toestroom in de hand. Staan mag niet en dan word je dus ook niet bediend. Wat er ook gebeurt: deze app houden we erin."

Thermometer en handgel liggen klaar

Toevallig, zegt eigenaar Karim Cloos van De Eeuwige Jachtvelden in Den Haag, liep minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) net voorbij met een spiedend oog. "Dus we denken wel twee keer na voordat we een scheve schaats rijden. Als wij ons netjes aan de regels houden en het goed gaat, wordt dat vast meegenomen in het beleid."

Bij De Eeuwige Jachtvelden schuiven de Haagse politici regelmatig aan voor een borrel en dus heeft het café-restaurant een voorbeeldfunctie, aldus Cloos.

Er is een afrastering gemaakt, zodat gasten niet via de straat op het terras kunnen komen. Elke gast wordt van tevoren gecheckt. De infraroodthermometers en handgel liggen klaar, de kaart is kleiner zodat de koks de ruimte hebben, pijlen op de grond wijzen naar het toilet en elk hoekje en randje is schoongemaakt.

“Normaal ren je letterlijk van gast naar gast, nu komen ze naar ons.” Milou Timmer, manager Les 3 Seaux in Maastricht

Cloos: "De vlag hangt uit, we zijn echt blij dat we weer mogen. We hopen dat iedereen gewoon lekker komt genieten, zich aan de regels houdt en niet te lang blijft zitten. Voor de gasten binnen werken we met blokken. De vraag wordt vast groter dan het aanbod, maar hopelijk gaat alles goed en kunnen de regels helemaal worden opgeheven."

Meer taken voor gasten, minder voor personeel

Voor het Maastrichtse restaurant Les 3 Seaux wordt het maandag vooral qua schelpen en bestek een uitdaging, vertelt manager Milou Timmer. "We serveren oesters en kreeft en dat geeft een hoop rommel. Normaal gesproken maken wij de schelpen open en halen we ze halverwege weg: dat kan nu niet."

Op het terras zijn de gasten maandag van harte welkom, maar ze moeten zelf bestellen bij een bestelpunt, hun bordje en bestek ophalen, hun schelpen op weer een ander punt weggooien en komen betalen bij vertrek. Bij deze uit- en afgiftepunten staan spatschermen en liggen mondkapjes voor het personeel.

Zo moet het lukken, aldus Timmer. "Normaal ren je letterlijk van gast naar gast, nu komen ze naar ons. We ruimen de oesters niet af, er is geen gesprekje tussendoor. Misschien wordt het voor ons een stuk rustiger dan normaal!"

Of het gaat stormlopen in Maastricht? "Onze vaste gasten hebben al gereserveerd, maar die komen niet elke week fruits de mer eten. We moeten het vooral van toeristen hebben en die verwachten we nog niet echt."