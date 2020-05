De makers van The Office US klommen in 2018 meteen in de pen toen ze hoorden dat Donald Trump een nieuwe militaire ruimtemacht in het leven wilde roepen. Het resultaat is Space Force, een satirische serie waarin Steve Carell de leiding krijgt over de kersverse en peperdure legertak. NU.nl blikt vooruit op de comedyreeks, die vanaf vrijdag op Netflix te zien is.

Na een korte tweet van de president heeft het Amerikaanse leger er plotseling een nieuwe afdeling bij. Doel: complete ruimtedominantie, en nieuwe mensen op de maan in 2024. Mark Naird (Carell), die eigenlijk net benoemd was tot generaal bij de luchtmacht, mag leiding gaan geven aan de afdeling, ook al heeft hij geen enkele kennis van ruimtevaart.

Een kolfje naar de hand van Carell en medebedenker Greg Daniels, die eerder succes hadden met hun Amerikaanse remake van The Office. Carell kreeg in totaal zes Emmy-nominaties en maakte even vaak kans op een Golden Globe voor zijn komische hoofdrol als incompetente leidinggevende.

Dommige mannen op belangrijkste plekken

Space Force lijkt wat dat betreft op The Office. Sociaal onhandige, dommige mannen bezetten de belangrijkste plekken, met alle chaotische gevolgen van dien. Nadat er in de eerste aflevering een tijdssprong wordt gemaakt, blijkt er nog altijd weinig van Nairds plannen terecht te zijn gekomen.

De generaal krijgt hoog bezoek van een paar senatoren, dus moet de geplande lancering koste wat kost doorgaan. Hoofdwetenschapper Mallory (John Malkovich) maakt zich zorgen over de veiligheid van het project, dat 6 miljard dollar heeft gekost. En ook andere experts raden hun baas met klem af om zijn satelliet de ruimte in te schieten.

De afdeling wordt intussen geïnfiltreerd door een opdringerige spion en krijgt in een volgende aflevering te maken met een kapotte satelliet. Bij dat laatste probleem komt er hulp van een ruimtechimpansee, die nog nooit een boormachine heeft vastgehouden en via gebarentaal instructies krijgt.

Chaotisch privéleven

Voor extra wanorde voeren Carrell en Daniels nog uiteenlopende bijpersonages op, zoals in Nairds privéleven. Lisa Kudrow (Friends) speelt zijn vrouw, die om nog onduidelijke redenen in de gevangenis is beland. Diana Silvers (Booksmart) is te zien als opstandige dochter met een fout vriendje. En Fred Willard (Modern Family, Anchorman) speelt zijn laatste rol, als Nairds hulpbehoevende vader. De komiek overleed eerder deze maand op 86-jarige leeftijd.

Het eerste seizoen van Space Force telt tien afleveringen van een half uur. Paul King, met name bekend door zijn succesvolle Paddington-films, heeft de eerste en vierde aflevering van de reeks geregisseerd.

Liefhebbers van The Office US kunnen in Nederland terecht bij Amazon Prime, dat meer komische series van Daniels in het aanbod heeft. Zo zijn ook Parks and Recreation en het recentere Upload bij de streamingdienst ondergebracht.