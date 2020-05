We moeten nog even wachten tot de theaters weer opengaan. Omdat ook dan de volledige programmering nog niet door alle theaters en podia kan worden opgepakt, delen we vandaag weer zeven cultuurtips voor in de woonkamer. Van kindervoorstelling Snorro en en cabaret met Sanne Wallis de Vries, tot een online clubnight van Paradiso.

Van der Bent, Den Bakker, Van der Pas: Eb & Vloed

Op vrijdag 29 mei bundelen Diana van der Bent, Paul den Bakker en Piet van der Pas hun krachten. Diana zingt, Paul speelt gitaar, Piet vertelt. Er komen mooie, ontroerende en wonderlijke verhalen en gedichten voorbij, van onder meer Annie M.G., Kurt Tucholsky en Hans Christian Andersen. Dit alles in samenspel met stukken van onder meer Kate Bush en Jacques Brel.

Wanneer: 29 mei om 20.30 uur

Prijs: 7,50 euro per persoon of 12,50 euro per huiskamer

Meer informatie en tickets

Eb & Vloed is een voorstelling vol verhalen, gedichten en muziek. (Foto: Van der Bent, Den Bakker, Van der Pas)

Kindervoorstelling Snorro

In deze musical van het Ro Theater bestrijden de mysterieuze, fijnbehaarde Snorro en zijn trouwe, babbelzieke paard Wervelwind onrecht en corruptie tijdens het schrikbewind van de hypocriete El Commandante. Maar er is ook liefde in het spel: Snorro heeft een oogje op de bloedmooie Conchita. En dat terwijl hij als Don José - want zo heet hij eigenlijk - van zijn vader met een ander meisje moet trouwen. Zal zijn geheim ontdekt worden? Is hij in staat het tij te keren? En bovenal: is er nog wel genoeg kip voor iedereen? Snorro is gratis te bekijken op de website van de VPRO.

Cabaret met Sanne Wallis de Vries

Kijk gratis naar verschillende cabaretregistraties van Sanne Wallis de Vries op NPO Start. Er staan verschillende opnames online van de theatershows Stuk, Vier, Sop en Zin. Wallis de Vries speelt uiteenlopende typetjes, waaronder een onschuldig meisje en een bejaarde. Op lachwekkende wijze bespreekt ze onderwerpen zoals seks, dikke oksels en autoverkeer.

Er staan vier theatershows online van Sanne Wallis de Vries. (Foto: BrunoPress)

Kijk de klassieker Annie op Netflix

Net als in de bekende Broadwaymusical verovert het weesmeisje Annie het hart van miljardair Daddy Warbucks met haar ongelofelijke optimisme. De film Annie (uit 1982) is te bekijken op Netflix.

KLEAR - Online Clubnight

Met Club Paradiso's Online Clubnights haal je de nachtclub naar je woonkamer.Via Zoom kun je gratis inloggen en meedansen via je webcam. Iedere vier uur lang durende clubnacht wordt gepresenteerd door een bekende host uit het Amsterdamse nachtleven. Op zaterdag 30 mei tussen 20.00 en 00.00 uur is de eer aan KLEAR, met de beste bass, hiphop, trap en UK garage. Line-up: Chamos, Ozai, Elliqa, Matjang, Elliqa en Enticus.

Wanneer: zaterdag 30 mei om 20.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Toneelstuk Quality Time

Via YouTube kun je gratis het toneelstuk Quality Time van theatergroep Mugmetdegoudentand terugkijken, met de spelers Joan Nederlof, Lineke Rijxman, Marcel Musters en Dick van den Toorn. Het stuk laat een avond, nacht en ochtend zien uit het leven van een modern gezin met twee kinderen van vier en zes jaar oud. De ouders, twee goedopgeleide en hardwerkende veertigers met mooie carrières, hebben het beste met hun kroost voor.

96 Bekijk hier de trailer van Quality Time

Musicalfilm Emo op Netflix

Op Netflix is de musicalfilm Emo te bekijken, over twee middelbare scholieren die ondanks hun verschillen verliefd worden. Nadat Emo Ethan een zelfmoordpoging doet wordt hij van een privéschool gestuurd. Hij begint op Seymour High, waar hij een christelijk meisje ontmoet dat hem wil bekeren.