Met ingang van 1 juni mogen de theaterzalen weer open, zij het beperkt. Maar wat is er nog van de theateragenda over nu zoveel voorstellingen niet meer opgevoerd kunnen worden? En is het voor de theaters wel gunstig om open te gaan?

"Theater is zuurstof voor lichaam en geest", zegt Jan Maarten Veurink, directeur van theater De Voorveghter in Hardenberg. Die zuurstof was de afgelopen 2,5 maand afgesneden, maar stroomt vanaf 1 juni weer geleidelijk de theaterzalen in.

Nederland telt 475 theaters, die samen goed zijn voor 273.000 zitplaatsen. Hoeveel van die theaters na 1 juni weer de deuren openen, is niet bekend. De coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de programmering, begroting en capaciteit van de zalen. Grote, kostbare producties met veel acteurs kunnen nu niet op de planken gebracht worden. Sommige theaters houden de deuren daarom langer gesloten.

"Het is niet realistisch dat wij voor dertig man publiek voorstellingen vertonen", zegt Frédéric Tonnon, marketingmanager van De Harmonie in Leeuwarden, dat met 1.750 stoelen een van de grootste schouwburgen van het land is. "We hadden bijvoorbeeld Hello Dolly! gepland, een gigantische productie die met acht trailers vol decor en acteurs naar Leeuwarden zou komen. Dat kun je gewoon niet laten doorgaan."

Welke versoepelingen worden er in het theater gedaan? Theaters mogen vanaf 1 juni om 12.00 uur weer open

Maximaal 30 bezoekers per zaal

Theaterbezoek mag alleen na online reservering

'Aangepaste voorstellingen moeten geen slap aftreksel worden'

De Harmonie blijft daarom voorlopig dicht. "We zijn aan het nadenken over een alternatief programma, maar daar zitten heel veel haken en ogen aan", zegt Tonnon. "Het moet passen binnen de richtlijnen van het RIVM, maar het moet ook geen slap aftreksel worden. We openen pas als we het publiek voorstellingen kunnen bieden die even goed zijn als het oorspronkelijke programma."

Een van de theaters die volgende week wel opengaan, is Theater Bellevue in Amsterdam. Normaal gesproken heeft dat drie zalen en 430 stoelen, maar dat wordt per 1 juni teruggebracht tot dertig man per zaal. Via markeringen op de vloer zijn looprichtingen aangebracht en medewerkers wijzen het publiek naar hun stoel. Theaterbezoekers krijgen van tevoren een mail over het veiligheidsprotocol. Dat maakt de hele ervaring van naar het theater gaan wel een stuk minder gezellig. "Maar gelukkig hebben we ook een terras", zegt directeur Jeannette Smit.

De nieuwe opstelling van de stoelen in het Bellevue Theater. (Foto: Casper Koster)

Financieel niet rendabel, emotioneel wel

Theater Bellevue heeft het geluk dat een aantal voorstellingen die de afgelopen maanden zijn geannuleerd, in juni alsnog gespeeld kunnen worden. Die voorstellingen blijven bovendien langer in het theater, zodat iedereen die al een kaartje had gekocht de mogelijkheid heeft om te komen. "Financieel is het niet rendabel, maar emotioneel wel", zegt Smit.

“350 van de 480 stoelen zouden gevuld moeten zijn om de kosten te dekken. Je begrijpt dat dat met 30 tot 100 man publiek niet lukt.” Jan Maarten Veurink, directeur theater De Voorveghter

Het Hardenbergse theater De Voorveghter gooit het over nog weer een andere boeg. "Het is niet reëel om al voorstellingen met publiek te organiseren", zegt directeur Veurink. "Zo'n 350 van de 480 stoelen zouden gevuld moeten zijn om de kosten te dekken. Je begrijpt dat dat met 30 tot 100 man publiek niet lukt."

In plaats daarvan stelt het theater de zaal gratis beschikbaar voor basisscholen om hun groep 8-musical te spelen. "Die nemen we dan op en zenden we 's avonds uit voor de ouders", zegt Veurink. "Zo zorgen we toch nog een beetje voor een bijzonder einde van de basisschooltijd, en hebben de zzp'ers die hier in de podiumbouw en techniek werken in ieder geval een maandje werk."

Ondertussen zijn theatermakers hard bezig met nadenken over hoe ze hun voorstellingen veilig genoeg kunnen maken om ermee op te treden. Veurink: "Gelukkig is het een sector met heel veel creatieve kracht."