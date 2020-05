Vanaf 1 juni mag er weer een onbeperkt aantal mensen thuis op visite komen. En in een klein gezelschap kunnen we een vorkje prikken buiten de deur. Mooi nieuws voor iedereen die jarig is de komende tijd. Maar als je niet in een villa woont, zit een flink feest er nog steeds niet in. Wat zijn de opties voor een feestje in de anderhalvemetersamenleving?

Buiten feesten

Woon je klein en is het daarom onmogelijk om met een groot gezelschap 1,5 meter afstand te bewaren? Vier je verjaardag bijvoorbeeld in het park of op het strand. Het is vanaf 1 juni weer toegestaan om met grote groepen buiten bij elkaar te komen, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

De openbare ruimte biedt mogelijkheden voor een verjaardag in groter gezelschap.

Bezoekrooster

Zorg voor een 'bezoekschema' op je verjaardag. Zo kun je toch veel vrienden en familie ontvangen, zonder daarbij enige risico's te nemen. Jolijn van der Pol uit Amsterdam koos voor zo'n etappeviering.

"In de ochtend kwam mijn zus langs met de kinderen, vervolgens verhuisde ik naar het park en kwamen mijn vrienden in etappes langs. Verspreid over de middag en avond", vertelt ze. "Normaal gesproken ben ik wel van de feestjes bij mij thuis en had ik statafels geregeld. Uiteindelijk was het alsnog een fijne verjaardag. Je had extra aandacht voor elkaar."

Verjaarweek

Gaat zo'n bezoekrooster je te ver of heb je geen zin om de hele dag door bezoek te ontvangen? Tover je verjaardag om tot verjaarweek. Zo kom je niet in grote groepen bijeen, maar kun je wel met al je familie en vrienden op verantwoorde wijze samenkomen.

Intiem etentje

Uiteten mag weer vanaf 1 juni. En dat betekent dat eten bij je lievelingsrestaurant weer tot de mogelijkheden behoort. Wel in klein gezelschap, en reserveren is noodzakelijk. Bedenk goed wie je meevraagt, want uiteten mag uitsluitend met personen uit je eigen huishouden en/of met maximaal één persoon uit een ander huishouden.

Laat je favoriete feestmaal bezorgen

Toch bij je lievelingsrestaurant eten, maar wel met een grote groep? Kies ervoor om eten te bestellen bij dat ene fijne tentje. Als je thuis veel ruimte hebt, kun je het eten daar in groot gezelschap nuttigen. Of verhuis de hele boel naar buiten.

Feesten als vanouds

Je zou het niet verwachten, maar een écht feestje organiseren buiten de deur is ook mogelijk. Zo trapt de Amsterdamse bar Huis van iemand anders af met een slim concept: in de 'Club van 27' is het mogelijk om 27 vrienden uit te nodigen. Huis van iemand anders levert vervolgens drie man personeel.

De 1,5 meter afstand kan goed bewaakt worden: "Zo hebben we verschillende verdiepingen en een dansruimte achterin", vertelt oprichter Joost Aartsen in Het Parool. "Mensen kunnen zich goed verspreiden."

Toch nog even digitaal?

Het digitale feestje vormt, ondanks de versoepelingen, de minste risico's. Videobellen komt je misschien de neus uit, maar blijft wel een mooie manier om simultaan te proosten. Stuur de genodigden een borreltje of een taartje per post. Of nodig iedereen uit gelijktijdig jouw favoriete film te kijken via Netflix Party.