Aan het begin van de coronacrisis lanceerde culinair journalist Mara Grimm een website met eenvoudige en vooral betaalbare recepten van topkoks: crisiskoken.nl. De website werd zo'n succes dat ze besloot er een kookboek van te maken. Inmiddels zijn er meer dan 6.500 exemplaren van verkocht, en van elk verkocht boekje gaat 2,50 euro naar de Voedselbank.

Hoe kwam je op het idee om betaalbare recepten te gaan delen?

"Mijn liefde voor recepten uit de arme keuken is niet nieuw. Ik studeerde af op Nederlandse kookboeken in oorlogstijd en heb daar altijd nog iets mee willen doen. Het kwam er alleen niet van. Toen ik vanwege de coronacrisis niet naar Parijs kon reizen om te werken aan mijn nieuwe boek over de Parijse gastronomie, was er opeens wél tijd. Tegelijkertijd hadden veel bevriende zzp'ers plots veel minder inkomen, dus ik besloot een website met budgetrecepten te lanceren."

“Door een paar simpele toevoegingen tillen topkoks gerechten als nasi goreng en pasta carbonara naar een hoger plan.” Mara Grimm

Wat voor recepten kunnen we op de website vinden?

"Klassiekers uit de arme keukens aangevuld met recepten van topkoks als Jonnie Boer, Sergio Herman en Joris Bijdendijk waar je geen ingewikkelde kooktechnieken of dure ingrediënten voor nodig hebt. Door een paar simpele toevoegingen tillen zij gerechten als nasi goreng en pasta carbonara naar een hoger plan. Nu de restaurants gesloten zijn, hadden de chefs tijd om mee te werken."

Heb je zelf een favoriet recept?

"Het zijn stuk voor stuk recepten die ik elke week zou willen maken. Dat was ook meteen het criterium bij het bepalen of het gerecht goed genoeg was voor de website. Ik vind de nasi goreng van Syrco Bakker en de gehaktballen van Jonnie Boer fantastisch. En niet op de website, maar wel in het kookboek staat een recept van Sergio Herman van pasta met gebakken broodkruim. Dat klinkt misschien saai, maar het pakt spectaculair uit."

Een greep uit de recepten: Pasta met ham en doperwten van Benny Blisto van restaurant Bak in Amsterdam

Limburgs zoervleisj van Hans van Wolde, voormalig chef-kok van restaurant Beluga in Maastricht

Bread and butter-pudding van Michel van der Kroft van 't Nonnetje in Harderwijk

Risotto met pompoen van kok en schrijver Julius Jaspers

Pasta carbonara van Sherif Khalil van restaurant Lazuur in Amsterdam

Had je dit succes verwacht?

"Nee, totaal niet. Het idee was een blog waar ik twee weken wat recepten op zou plaatsen. Ik had ook geen idee hoe lang de lockdown zou duren. Omdat de site steeds meer bezoekers trok, besloot ik er een boekje van te maken. Als aandenken aan deze bizarre tijd, maar ook omdat ik 'iets' wilde bijdragen. Daarom gaat van elk verkocht boekje 2,50 euro naar de Voedselbank."

Hoe maak je een kookboek in tijden van coronacrisis?

"Het boek is inderdaad op een andere manier gemaakt dan de meeste kookboeken. Ook omdat ik de prijs zo laag mogelijk wilde houden. Zo fotografeerde fotograaf Arno Bosma de gerechten gewoon bij ons thuis op het balkon. Als achtergrond gebruikten we dozen die we op straat vonden en kranten die in de coronatijd zijn gedrukt. De cover tekende ik zelf en het boekje wordt lokaal gedrukt op restpartijen papier."

Ben je tevreden met het resultaat?

"Absoluut. Mensen blij maken met makkelijke en betaalbare recepten is één ding, maar het geld dat we hebben opgehaald voor de Voedselbank overstijgt al mijn verwachtingen. Inmiddels zijn via de website op voorintekening al 6.500 exemplaren verkocht. Dat betekent dus al meer dan 15.000 euro voor de Voedselbank."

Gaat de website door, nu het kookboek er is?

"Eigenlijk wilde ik stoppen als de lockdown voorbij is, maar ik ga absoluut door. De afgelopen twee weken ben ik druk geweest met het boek, maar er verschijnen snel weer nieuwe recepten online. Mijn liefde voor de eenvoudige en betaalbare keuken is eigenlijk alleen nog maar groter geworden."