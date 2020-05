Nu de bioscopen gesloten zijn, zijn veel filmreleases uitgesteld. Maar nu de filmzalen op 1 juni weer de deuren openen, verschijnen er ook weer nieuwe films. Dit zijn de vier films die komende week verschijnen.

Color Out of Space - horror

Nathan Gardner leidt een rustig leventje met zijn gezin op het platteland. Dat wordt bruut verstoord wanneer er een meteoriet recht voor hun boerderij neerstort. Een gemuteerd buitenaards wezen neemt langzaam hun landgoed over en besmet alles en iedereen die het tegenkomt. De gezinsleden weten niet meer wat echt is en wat tussen hun oren zit.

Genre: horror

Regisseur: Richard Stanley

Cast: Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur

Kijkwijzer: 16+

Wickie en het Magische Zwaard - familiefilm

Wickie wil graag met zijn vader mee op avontuur. Vader Halvar ziet dat helemaal niet zitten, want hij vindt Wickie nog veel te jong. Maar wanneer Wickies moeder Ylva door een magisch zwaard in een gouden standbeeld verandert, is Wickie bereid alles te doen om zijn moeder te redden en zijn vader te laten zien dat hij wél een echte Viking is.

Genre: animatie, familiefilm, avontuur

Regisseur: Éric Cazes

Stemmen: Matheu Hinzen, Sterre Koning

Kijkwijzer: 6+

The Barefoot Emperor - comedy

Koning Nicolaas III van België raakt buiten bewustzijn als hij per ongeluk in zijn oor wordt geschoten in Sarajevo. Hij komt weer bij in een revalidatie-instelling in Kroatië. Hij wil zo snel mogelijk terug naar huis, maar het personeel zet hem op een streng schema van rust en revalidatie. Ondertussen probeert de Belgische regering koste wat het kost te voorkomen dat de koning te horen krijgt dat de Europese Unie is ingestort.

Genre: comedy

Regisseur: Peter Brosens, Jessica Woodworth

Cast: Geraldine Chaplin, Peter van den Begin

Gesproken taal: Engels, Frans, Nederlands

Kijkwijzer: 12+

Un divan à Tunis - comedy

De 35-jarige Selma heeft tien jaar in Parijs gewoond, maar keert nu terug naar haar geboorteland Tunesië. Hier wil ze een psychologiepraktijk openen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar vind je patiënten op een plek waar iedereen is opgevoed met het idee dat je je problemen voor jezelf houdt? Ook komt ze in de klauwen van de bureaucratie terecht terwijl ze haar praktijk op poten probeert te zetten.

Genre: comedy

Regisseur: Manele Labidi Labbé

Cast: Majd Mastoura, Golshifte Farahani, Aisha Ben Miled

Gesproken taal: Frans, Arabisch

Kijkwijzer: 6+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 28 mei in de Nederlandse bioscopen. Vanaf 1 juni mogen er weer dertig bezoekers per zaal de bioscoop bezoeken.