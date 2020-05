Ondanks dat evenementen verboden zijn tot 1 juni, proberen verschillende organisaties toch nog wat leuks op poten te zetten. Zo zijn er veel initiatieven voor drive-inbioscopen, waarbij je vanuit je auto naar een film kijkt. Het animo is hoog, maar toestemming van de gemeente is er in de meeste gevallen nog niet.

Een nostalgische Amerikaanse drive-inbioscoop waar je vanuit de auto een film kijkt terwijl serveersters op rolschaatsen grote milkshakes en bakken popcorn tot aan de auto brengen. Dat is wat initiatiefnemer Vincent Marshall, eigenaar van discotheek Westwood in Den Haag, zich voorstelt bij de autobioscoop die hij wil organiseren. "Nachtclubs mogen waarschijnlijk pas als laatste horecazaken weer open. Daarom moest ik iets nieuws verzinnen", zegt hij.

“Iedereen blijft in zijn eigen auto en bestelt met zijn telefoon eten en drinken. Veiliger dan dat wordt het niet.” Vincent Marshall, initiatiefnemer drive-inbioscoop Den Haag

Marshall is niet de enige die een drive-inbioscoop wil organiseren. Ook in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Barneveld en Bolsward zijn er plannen om soortgelijke evenementen op poten te zetten. "Het is gewoon iets leuks dat je op een verantwoorde manier kunt neerzetten", zegt Marshall. "Iedereen blijft in zijn eigen auto, je bestelt eten en drinken via een QR-code met je telefoon en het personeel zet het buiten voor je neer. Veiliger dan dat wordt het niet."

Geen evenementenvergunning

Plannen zijn er genoeg, maar de organisatoren lopen nog wel tegen een belangrijk probleem aan: het mag van de veiligheidsregio's niet. Het landelijke coronabeleid is en blijft dat evenementen waarvoor een vergunning nodig zijn tot en met 1 september verboden zijn. En voor een drive-inbioscoop heb je zo'n vergunning nodig.

Dat leidt bij de initiatiefnemers van de drive-inbioscopen soms tot frustratie. "Ik vind het een beetje scheef dat we wel met zijn allen naar de bouwmarkt mogen, maar niet op een parkeerplaats in onze eigen auto's mogen zitten om samen een film te kijken", zegt Inge de Jong van het Drive-In Collective, een samenwerkingsverband tussen verschillende evenementenbureaus. Die organisatie wil door het hele land buitenbioscopen organiseren, maar kan niet verder zonder toestemming.

Een drive-inbioscoop in Alphen aan den Rijn vorig jaar. (Foto: Alphens.nl)

De komende maanden wellicht meer mogelijk

Een uitzondering daarop is de drive-inbioscoop in Barneveld. Die gaat op 20 juni definitief van start in een groot congrescentrum, met als eerste een vertoning van The Notebook. "We gaan vijftien auto's toelaten met maximaal twee mensen erin", vertelt marketingmanager Frank Berg. "Je rijdt met de auto het gebouw in, krijgt een grote box met eten en drinken mee en parkeert bij het filmdoek. Als het goed gaat, mogen we per 1 juli opschalen naar honderd bezoekers. We willen in de zomer minstens vier films gaan vertonen."

In tegenstelling tot de andere drive-inbioscopen is er voor de filmvertoning in Barneveld geen vergunning nodig. "Voor de gemeente is het een theatervoorstelling en daar mogen per 1 juni weer dertig mensen in de zaal aanwezig zijn", zegt Berg.

'Mensen willen weer wat leuks doen'

De andere initiatiefnemers van drive-inbioscopen hopen dat er voor hen ook meer mogelijk wordt de komende maand. "Ik heb veel contact met de gemeente en daar zeiden ze tegen me dat ik boven aan de lijst sta zodra er weer meer versoepelingen mogelijk zijn", zegt Marshall. "Ik zie ook dat er heel veel animo is, iedereen heeft zin om gewoon weer wat leuks te doen."

"Zodra we toestemming van de gemeente hebben, hebben we twee of drie weken nodig om alles op poten te zetten", zegt De Jong. "Alle plannen liggen al klaar voor hoe we dit zo coronaproof en leuk mogelijk kunnen organiseren voor iedereen."