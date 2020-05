Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: frisse frietjes met paprikazout en een romige kokosdip.

Bereidingstijd: 5 minuten

Soort gerecht: tussendoortje

Aantal personen: 4

Wat niet iedereen weet, is dat watermeloen officieel een groente is. Watermeloen is familie van de komkommer. Voor dit vrolijke tussendoortje snijden we beide in de vorm van frietjes en serveren we ze niet met mayonaise, maar met romige kokosyoghurt.

Wie van de combinatie zoet en hartig houdt, kan paprikazout over de 'frieten' strooien. In India bijvoorbeeld, is het heel gangbaar om zout en fruit te combineren. Als er kinderen meesnacken kun je het paprikazout ook weglaten.

De ingrediënten voor de groentefrietjes. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Ingrediënten voor frisse frietjes

Een halve miniwatermeloen

Een halve komkommer

4 eetlepels ongezoete kokosyoghurt

2 theelepels paprikapoeder

Zo maak je de frisse frietjes met kokosdip

Schil de watermeloen en snijd het vruchtvlees in frietjes. Was de halve komkommer en halveer in de lengte. Schraap met een theelepeltje de zaadlijsten uit de komkommerhelften. Snijd de komkommer in frietjes. Pak een groot, rond bord of een plank en zet in het midden een schaaltje met de kokosyoghurt. Leg de watermeloen- en komkommerfrietjes eromheen. Meng een snufje zout door het paprikapoeder en bestrooi de frisse frietjes ermee naar smaak.

Eet smakelijk!