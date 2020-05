Binnenkort zijn er weer iets meer mogelijkheden voor vakantiegangers: per 1 juli mogen campings bijvoorbeeld hun toiletblokken weer volledig openen. Maar mensen die met hun voetbalteam, vriendengroep of grote familie een kampeerboerderij of andere groepsaccommodatie hebben geboekt, weten nog altijd niet of dat wel kan doorgaan.

Terwijl vakantiehuisjes voor stellen en gezinnen in Nederland nu massaal geboekt worden, blijven groepsaccommodaties zoals hostels en kampeerboerderijen leeg. Normaal gesproken zitten die rond deze tijd van het jaar vol met gezinnen op familieweekend, sportclubs op teamuitje en scholieren die op kamp zijn.

Volgens belangenorganisatie voor watersport en recreatie HISWA-RECRON bleef 75 procent van de vakantievilla's en kampeerboerderijen leeg tijdens het hemelvaartweekend. De belangenorganisatie verwacht een omzetverlies van gemiddeld 70 procent in juni en 60 procent in juli.

Vormen meerdere gezinnen een samenscholing of niet?

Er is geen specifieke noodverordening waarin staat dat mensen niet met meerdere huishoudens tegelijkertijd naar een kampeerboerderij of vakantievilla mogen. Maar ondernemers houden de boot af omdat er nog te veel onduidelijk is.

"Ze zijn bijvoorbeeld bang een boete te krijgen omdat vier gezinnen bij elkaar, ook als ze in aparte huisjes zitten, kan worden gezien als een samenscholing", zegt Ton Grooters, die via zijn platform Vakantieadressen.nl ruim zeshonderd groepsaccommodaties in Nederland aanbiedt.

“Ik weet nu niet of de boekingen die ik in juli heb staan kunnen doorgaan of niet.” Johan Dijkstra, eigenaar van vakantieboerderij De Koekoeksklok

Eigenaren van groepsaccommodaties zien daarom met lede ogen aan hoe elders de boekingen van chalets en huisjes in Nederland de pan uit rijzen, terwijl zij zelf geen reserveringen mogen aannemen. "Ik heb in juli nog overnachtingen staan van mensen die dat al anderhalf jaar geleden hebben gereserveerd", zegt Johan Dijkstra van vakantieboerderij De Koekoeksklok in Beilen. "Ik weet nu niet of ik die kan laten doorgaan of dat ik ze moet annuleren."

Dit terwijl er wel behoefte is aan groepsreizen. Bijvoorbeeld onder jongeren die hun eindexamenreis in rook zagen opgaan. "We zouden over vier dagen naar Albufeira vertrekken met dertien of veertien meiden", vertelt Isa Prinsen (17) uit Soest. "In plaats daarvan hebben we nu het idee om ergens in Friesland een huis te zoeken aan het water. Maar er is maar weinig plek en het is lastig om iets te vinden waar we met zijn veertienen in kunnen."

Regels verschillen per regio

Volgens Grooters hebben de ondernemers behoefte aan duidelijkheid. "Nu hebben alle 25 veiligheidsregio's andere regels over wat wel en niet is toegestaan. In Drenthe mag je bijvoorbeeld wel met meerdere gezinnen iets boeken, zolang je dan maar in aparte slaapkamers en badkamers verblijft."

En ook binnen de regio's heerst er veel verwarring. "Ik zou graag willen dat iemand naar de boerderij komt om precies aan te wijzen wat ik moet veranderen om open te kunnen gaan", zegt Dijkstra. "Nu moet ik telkens tekeningen maken, stuur ik ze dat per mail toe en beoordelen zij die plannen, zonder dat ze het hier met eigen ogen hebben gezien. Ik wil graag dat er meer maatwerk komt."

Deze groepsaccommodatie in Orvelte heeft een looproute op de vloer gemaakt. (Foto: Vakantieadressen.nl)

Met honderd man een weekend weg nog ondenkbaar

Gezinnen die graag met elkaar op vakantie willen gaan, doen er volgens Grooters goed aan om iets te zoeken waarbij ieder huishouden of stel een eigen slaap- en badkamer heeft. Maak dan zo weinig mogelijk gebruik van de gemeenschappelijke keuken, maar laat eten bezorgen of cateren.

Maar volgens Grooters blijft weggaan met een écht grote groep van honderd mensen of meer voorlopig ondenkbaar. Denk aan introductiekampen van studenten of grote bruiloften. "Niemand weet wanneer het weer goed komt. Accommodaties die uitjes voor grote groepen faciliteren zullen echt als allerlaatste weer opengaan."

