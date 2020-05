Heb je een kat, een hond of een ander huisdier? Dikke kans dat deze gewend zijn geraakt aan intensiever samenzijn. Nu we de samenleving langzaam opstarten, is het belangrijk ons bewust te zijn van wat deze overgang betekent voor onze huisdieren. Hoe pakken we deze overgang zo goed mogelijk aan?

Nicol Sanders (1991) ging voor de lockdown vaak op pad. "Ik zat fulltime op kantoor, ging naar sportklasjes, 's avonds eten met vrienden." Ze heeft een vuilnisbakhondje: Puckie. "Normaal gesproken zat Puckie een hele of halve dag alleen thuis. Ik nam haar ook vaak mee." Tot de lockdown zich aandiende. "Ik werk nu bijna altijd thuis en als ik de deur uit ga, kan Puckie mee." Deze overgang bleef haar hondje niet onopgemerkt. "Ze is een beetje obsessief geworden met mijn aanwezigheid. Ze loopt ineens mee naar het toilet, mee naar de keuken."

“Honden of katten begrijpen het niet als je een schema opeens drastisch omgooit” Dierengedragsspecialist Valerie Jonckheer-Sheehy

Dierengeneeskundig gedragsspecialist Valerie Jonckheer-Sheehy van Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein herkent dergelijke gedragsveranderingen bij dieren. "Sommige dieren zijn dolblij dat de eigenaar de hele dag thuis is, sommigen worden juist hyper of onrustig. Dieren zijn individuen en ze reageren allemaal weer anders op veranderingen." Voor aanhankelijke hondjes zoals Puckie kan de afbouw weleens zwaar gaan vallen. "Die moeten extra goed begeleid worden bij de overschakeling."

Hondje Puckie is veel aanhankelijker sinds haar baasje thuiswerkt. (Foto: Nicol Sanders)

Zachte overgang

Sanders verwacht met de afbouw van de lockdown straks meer de deur uit te gaan. "Ik moet zeggen dat ik Puckie dan in bescherming wil nemen voor die verandering," vertelt ze. "Ik wil haar het liefst zo veel mogelijk overal mee naartoe nemen. Maar ik realiseer me ook dat het belangrijk is dat ze af en toe alleen blijft - dat ze dat wel blijft kunnen."

Jonckheer-Sheehy adviseert een rustige afbouw van het samenzijn met je huisdier. "Katten of honden begrijpen het niet als je een schema opeens drastisch omgooit." Voor die afbouw heeft ze een praktische tip. "Als je meerdere ruimtes in huis hebt, kun je op sommige dagen alvast in een andere ruimte dan je huisdier gaan werken." En voor mensen die klein wonen: "Misschien zijn je buren wel regelmatig van huis en kun je daar werken."

Dierengedragsspecialist Valerie Jonckheer-Sheehy. (Eigen foto)

Tijdsbesef

Het is een misvatting dat honden geen tijdsbesef zouden hebben, benadrukt Jonckheer-Sheehy. "Een hond kan natuurlijk niet klokkijken. Maar hun reukvermogen is sterk ontwikkeld. Daarmee kunnen zij veranderingen in de lucht waarnemen. De lucht circuleert gedurende de dag op een bepaalde manier door een ruimte waardoor geuren in de kamer veranderen. Een hond ruikt de veranderingen in de geur die dit veroorzaakt en weet hierdoor dat zijn baas bijvoorbeeld zo naar huis komt." Het verschil tussen een uurtje of een dag van huis blijft een hond niet onopgemerkt.

Film je hond

Een ander advies van Jonckheer-Sheehy is het filmen van je kat of hond als je weg bent. "Er zijn allerlei betaalbare camera's op de markt," weet ze. "Door die overschakeling vast te leggen op film, krijg je een beter beeld van waar je huisdier mee bezig is als je van huis bent - en kun je aan de bel trekken als het gedrag zorgelijk blijkt."

Blijft intensief samenzijn met je huisdier voor jou nog even de norm? "Overbelast het huisdier niet met jouw eigen behoefte om te knuffelen. Laat het dier zo veel mogelijk met rust."